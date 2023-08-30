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Почему расширение БРИКС станет очередным громким провалом США на Ближнем Востоке

В Вашингтоне считают, что страны БРИКС намерены противостоять США путем экспансии и единой валюты. Кроме того, новый состав БРИКС будет контролировать 80% мировой добычи нефти
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В условиях, когда Ближний Восток вырывается из некогда железной хватки вашингтонской империи коллективного Запада, администрация Байдена пытается сосредоточиться на наименее продуктивной задаче - урегулировании отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Недавно анонсированное расширение БРИКС, добавившее к альянсу 6 новых стран, а именно Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иран, свидетельствует о том, что Ближний Восток больше не желает оставаться под "опекой" Соединенных Штатов. Безусловно, Вашингтон пытается принять какие-то меры и даже разместил в Западной Азии дополнительно 6 тыс. военнослужащих, но, как оказалось, он не в состоянии предотвратить очередные мощные удары по своей гегемонии. Об этом пишет британский политический аналитик, журналист и режиссер-документалист Роберт Инлакеш в своей статье для онлайн- журнала  Al Mayadeen English.

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На фоне освобождения Ближнего Востока от некогда железной хватки Запада администрация Байдена пытается сосредоточиться на наименее продуктивной для себя задаче - урегулировании отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist / Associated Press News, ASPN.

В четверг, через два дня после завершения переговоров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), было официально объявлено о присоединении к альянсу 6 новых стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Аргентины, Египта и Эфиопии. Напомним, что в состав альянса, сформированного в 2009 году, изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После начавшегося конфликта на Украине союз БРИКС занял центральное место в качестве контр-западного блока, ориентированного на Глобальный Юг. Хотя некоторые страны, входящие в союз, продолжают сотрудничать с "коллективным Западом", следует отметить, что и Москва, и Пекин - имеющие большой вес в BRICS - взяли курс на расширение блока в период, когда противостояние "Восток - Запад" находится в точке кипения.

С 1 января 2024 года в БРИКС войдут 11 стран, что, несомненно, рассматривается Вашингтоном как вызов, особенно когда речь идет об их влиянии на Ближний Восток. За время пребывания у власти администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена американская империя получает в Западной Азии один удар за другим. С самого начала военных действий на Украине, пока коллективный Запад пытался - и пытается, и пока безуспешно - подорвать экономику России, администрация Байдена столкнулась с "катастрофическим сценарием" при выводе своих войск из Афганистана.

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После 20 лет военных действий в Афганистане, установления марионеточного режима и расходов, составивших не менее 2,313 трлн. долларов, в августе 2021 года власти США приняли решение о полном выводе своих вооруженных сил из этой страны. Последующее за этим бегство афганского правительства, поддерживаемого США, и захват власти талибами стало катастрофой для американской империи, которая вторглась в страну, чтобы вытеснить талибов и вот теперь, спустя 20 лет, талибы вернулись. Печальные кадры, на которых афганцы, сотрудничавшие с США или имевшие с ними какие-то контакты, цепляются за последний самолет, вылетающий из Кабула, стали ужасом не только для американских граждан, но и вызвали резонанс во всем мире.

Хотя США пока не вывели свои войска из Сирии и Ирака, на них оказывается колоссальное давление, причем оправданием их пребывания в этих странах служит лишь утверждение, что их войска вносят вклад в борьбу за освобождение региона от ДАЕШ. В 2020 году бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили 100 процентов боевиков "Даеш", после чего политики в Белом доме приложили немало усилий, чтобы нивелировать это заявление.

Примечательно, что с начала военных действий на Украине в 2022 году администрация Байдена потратила более ста миллиардов на помощь Киеву. Такое внимание к Восточной Европе, несомненно, подорвало авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке. Американское правительство не только перестало обращать внимание на приоритеты в отношениях со своими традиционными союзниками в регионе - за исключением быть может Израиля, - но и продолжает продвигать цели, которые практически не имеют никакого отношения к региональным амбициям США.

С 1 января 2024 года в БРИКС войдут 11 стран, что, несомненно, рассматривается Вашингтоном как вызов, особенно когда речь идет об их влиянии на Ближний Восток. За время пребывания у власти администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена американская империя получает в Западной Азии один удар за другим. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist / Associated Press News, ASPN.

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Еще в марте весь западный мир был потрясен сообщениями о том, что Китаю удалось добиться сближения между Саудовской Аравией и Ираном. Тот факт, что Пекин оказался способен сблизить два государства без какого-либо участия Вашингтона, стал пощечиной для администрации Байдена и продемонстрировал невостребованность США на тот момент. В июне власти Китая вновь выступили в роли посредника между Палестиной и Израилем, повторно посягнув на пространство, которое еще несколько лет назад, казалось бы, принадлежало США.

Что же касается Эр-Рияда, который считался одним из самых сильных союзников США в регионе, то его отношения с Белым домом Байдена явно изменились не в лучшую сторону для Вашингтона. Саудовцы решили проигнорировать многочисленные призывы американского правительства увеличить добычу нефти, в результате чего Джо Байден во время своего визита в королевство в 2022 году выглядел как мягок скажем "невлиятельный" лидер. Саудовская Аравия является неотъемлемой частью стратегии США, направленной на нанесение ущерба Исламской Республике Иран, стремящейся использовать саудовцев в качестве своего рода марионетки для борьбы с влиянием Тегерана на весь регион.

Опубликованная в американском издании Foreign Policy статья старшего научного сотрудника по изучению Ближнего Востока и Африки Совета по международным отношениям - нью-йоркского аналитического центра - Стивена А. Кука наглядно демонстрирует американо-центричные взгляды, свойственные для США, когда речь заходит о реальном понимании слова "деэскалация". В публикации, получившей название "Восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном не привело к деэскалации", говорится, что "от Сирии до Израиля и Ормузского пролива никакой деэскалации со стороны Ирана не наблюдается". Это свидетельствует о том, что само понятие "деэскалация" полностью базируется на предвзятых целях американской политики.

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США нагнетали напряженность между Эр-Риядом и Тегераном, поощряли и поддерживали разрушительную войну в Йемене, а затем, согласно идеологии таких "мозговых центров", как Кук, единственным средством оценки успеха саудовско-иранского сближения стало отсутствие реакции Тегерана на агитацию США в Персидском заливе, защита "мифических" границ Израиля и отсутствие реакции на агрессию американцев в Сирии.

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Фактически восстановление связей с Саудовской Аравии позволило добиться некоторой разрядки напряженности в регионе, причем это выгодно всем - кроме США и Израиля. Сюда можно отнести и восстановление отношений с сирийским правительством, и поиск решения проблемы в Йемене - хотя это пока не принесло результатов, боевые действия все же приостановлены, - и ослабление напряженности между поддерживаемыми Саудовской Аравией группировками и иранскими союзниками на региональном уровне. Что касается Сирии, то здесь мир невозможен до тех пор, пока США незаконно оккупируют треть территории страны и сохраняют свои преступные санкции. В регионе Персидского залива Соединенные Штаты ведут агрессивную политику и, соответственно, страдают от ответных действий Ирана. Что касается Израиля, то по мнению британского аналитика, его воображаемые границы абсолютно ничего не значат для региона, а само существование этого образования противоречит стабильности на Ближнем Востоке.

Вступление ОАЭ и Саудовской Аравии в альянс БРИКС свидетельствует об их амбициях как региональных держав, не зависящих всецело от Соединенных Штатов. Что касается Ирана, то его вступление в союз еще раз говорит о полном провале санкций США, направленных на то, чтобы поставить Исламскую Республику на колени. Администрация Байдена понимает, что Тегеран не сдастся, несмотря на все попытки США этого добиться, и делает все возможное для возобновления ядерного соглашения 2015 года.

Государства БРИКС намерены противостоять Соединенным Штатам с помощью экспансии и единой валюты, заявили в Вашингтоне. Кроме того, новый состав БРИКС будет контролировать 80% мировой добычи нефти. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist / Associated Press News, ASPN.

По мере того, как Ближний Восток "вырывается" из некогда железной хватки вашингтонской империи коллективного Запада, администрация Байдена решает сосредоточиться на наименее продуктивной цели - нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако для того, чтобы нормализовать отношения между Тель-Авивом и Эр-Риядом, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, США должны предоставить саудитам значительную концессию (или даже ряд уступок). Во-вторых, необходимо "держать в узде" Израиль, чего, безусловно, не удается США при нынешнем кабинете Биньямина Нетаньяху. Кроме того, есть и другие соображения, например, достижение ядерной сделки с Тегераном, чтобы попытаться нейтрализовать реакцию Ирана на саудовско-израильскую сделку, которая в итоге все равно может не сработать.

Кроме совместной фотосессии и демонстрации "главного внешнеполитического достижения" израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а главное - Джо Байдена, сделка не будет иметь реальной практической пользы для американского правительства. Единственным позитивным моментом, с точки зрения американских политиков, может стать то, что саудовско-иранские отношения могут вновь разрушиться, что еще больше усугубит положение как Тегерана, так и Эр-Рияда.

Вместо того чтобы создавать новые возможности и прокладывать путь к развитию региона, администрация Байдена продолжает делать вид, что ничего не изменилось. При это Белый дом считает, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем может пройти без серьезных последствий, одним из которых может стать ухудшение отношений с Иорданским Хашимитским Королевством. Даже частые упоминания о том, что Тель-Авив и Эр-Рияд могут подписать соглашение о нормализации отношений, свидетельствуют о заблуждениях американской империи. Пока формируется альянс БРИКС, Байден мечтает о фотосессии с Мухаммедом бин Салманом по левую руку и Биньямином Нетаньяху по правую.

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