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В КНДР переделывают советские МиГи в мощные беспилотники-камикадзе

Северная Корея из старых "добрых" советских МиГов создает эскадрилью разведывательно-ударных дронов-камикадзе
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Согласно заявлению одного из бывших сотрудников разведки Южной Кореи, КНДР инициировала крупную программу военной модернизации. Об этом пишет англоязычная южнокорейская газета The Korea Times. Как утверждается, речь идет о перепрофилировании сотен советских истребителей в беспилотники-камикадзе.

Северная Корея из старых добрых советских МиГов создает эскадрилью разведывательно-ударных дронов-камикадзе, На изображении МиГ-21 БИС военно-воздушных сил Вьетнама сбивает американский "Фантом" (McDonnell Douglas F-4 Phantom II). Фотография предоставлена сетевым изданием The Korea Times.

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По словам бывшего сотрудника Национальной разведывательной службы Республики Корея (National Intelligence Service, NIS) Чо Су Йонга, "такие  беспилотники-камикадзе создаются с одной целью - наносить удары по военно-промышленным объектам и стратегической инфраструктуре Южной Кореи".

Недавно в военно-политических кругах появилась информация о том, что Северная Корея в качестве стратегически важного шага пытается перепрофилировать советские боевые самолеты, пишет The Korea Times. Цель такого маневра - превратить устаревшие летательные аппараты в современные высокоточные беспилотники-камикадзе усилив тем самым их боевые возможности.

В отличие от обычных военных беспилотников, которые управляются дистанционно и способны возвращаться на базу после сброса боеприпасов, дроны-смертники создаются для выполнения одной-единственной задачи - нанесения удара и последующего подрыва. В зависимости от модели эти так называемые "камикадзе" могут оснащаться различными взрывными устройствами и/или ракетами.

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Сеул уже довольно давно готовится к противодействию военным угрозам такого типа", - пояснил бывший разведчик. Эксперты разведывательного управления Министерства обороны США, утверждают, что в данный момент на аэродромах Северной Кореи находится более 900 боевых самолетов.

На фоне амбиций КНР создать к 2035 году 5ОО истребителей пятого поколения J-2O в Индии изучают перспективу приобретения российских самолетов Cy-75 "Шах и Мат" и Cy-57 "Преступник".

Из открытых источников известно, что только в 1950 году Советский Союз принял на вооружение свыше 750 единиц авиационной техники. Из них порядка 400 машин предположительно относились к варианту МиГ-15, а остальные 350 - к сериям МиГ-17, -19 и -21.

Северная Корея вступает в "игру дронов"

На фоне продолжающегося конфликта на Украине многие страны начали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с целью поражения военных объектов, определения местоположения противника, а также для выполнения задач разведки и рекогносцировки. Как следствие, Пхеньян также заметно нарастил свой беспилотный потенциал, который в настоящее время рассматривается как серьезная проблема для безопасности Южной Кореи.

В последнее время уровень этой угрозы значительно возрос, особенно в свете последних достижений северокорейской беспилотной промышленности. Так, например, в июле во время военного парада в Пхеньяне Глава КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу БПЛА, по внешнему виду напоминающие американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

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МиГ-19 - первый в мире серийный сверхзвуковой истребитель с управляемым ракетным вооружением и первый самолет Советского Союза  строившийся серийно. МиГ-19 был разработан в рамках дальнейшей модернизации дозвукового самолета МиГ-17. Самолет принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Пакистане, во время войны в Персидском заливе. . Его строила по лицензии армия Китая под индексом F-6 (J-6. Этот самолет состоял на вооружении многих стран до конца 70-х прошлого столетия. А на вооружении Корейской Народно-Демократической Республики состоит и по сей день. Фотография предоставлена сетевым изданием The Korea Times.

Это событие стало свидетельством целенаправленных усилий лидера КНДР Ким Чен Ына, нацеленных на повышение авторитета и признания инициативы страны по созданию ударных дронов, пишет The Korea Times.

Перед июльским парадом Пхеньян распространил снимки, на которых запечатлен летательный аппарат, поразительно напоминающий американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Эта грозная машина (размах крыла 40 м), значительно превосходящая по размерам модель Reaper (размах крыла 20 м), известна своей способностью выполнять комплексные задачи по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) в течение достаточно продолжительного времени, пишет KT.

В последнем месяце 2022 года в воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотных летательных аппаратов КНДР. В течение пяти часов разведывательные дроны выполняли свою миссию. После успешного завершения операции они благополучно вернулись на территорию Северной Кореи. При этом, один из них приблизился к Сеулу, нарушив тем самым, хотя и ненадолго, запретную для полетов зону. Речь идет об особо охраняемой зоне, включающей официальную резиденцию президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, расположенную в самом центре столицы.

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Недавно президент Республики Корея Юн Сук Ёль собрал руководителей соответствующих ведомств, которым поручил активизировать работу по повышению обороноспособности страны. Цель - максимально эффективно предотвращать потенциальные атаки КНДР на инфраструктуру Южной Кореи.

В ходе заседания кабинета министров, состоявшегося 21 августа, глава государства заявил: "В гипотетическом сценарии вооруженного конфликта стратегическая программа КНДР, скорее всего, будет направлена на уничтожение ключевой инфраструктуры и крупнейших предприятий Южной Кореи, с тем чтобы полностью парализовать наше государство".

В своем докладе Юн подробно остановился на целях, которые, по его мнению, Северная Корея будет пытаться уничтожать с помощью различных тактических приемов, включающих ракетные удары, атаки беспилотников или кибернетические вторжения. Среди таких возможных целей - ядерные реакторы, промышленные технологические комплексы, а также узловые центры, неразрывно связанные с национальной коммуникационной сетью.

В настоящее время Сеул создает в вооружённых силах новое командование беспилотных операций. Официальное начало его работы намечено на сентябрь. Такая стратегическая мера является важным элементом более масштабной инициативы, направленной на превентивное противодействие угрозам, исходящим от проникновения северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу представил секретные беспилотники Пхеньяна, по внешнему виду напоминающие американские MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Фотография предоставлена сетевым изданием The Korea Times.

Вновь созданное командование возьмет на себя ключевую задачу по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника. Речь идет о комплексном подходе, сочетающем "оперативное наблюдение и эффективную разведку". Кроме того, в компетенцию командования войдет проведение наступательных операций - в случае необходимости - и других стратегических военных задач.

Все это очень важно, резюмирует южнокорейское издание, поскольку трансформирование устаревшей истребительной авиации в ударные беспилотные летательные аппараты представляет собой действительно реальную угрозу для важнейших объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения страны.

Напомним, что последний раз северокорейский беспилотный летательный аппарат пересекал границу более пяти лет назад, в июне 2017 года. Разведывательный дрон КНДР был оснащен камерой, которая делала снимки военной базы Соединенных Штатов, на которой развернуты противоракетные комплексы (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD).

В апреле 2023 года появилась информация, что вооружённые силы КНДР переделывают советские лёгкие многоцелевые самолёты "Аннушка" или "кукурузник" в ударные БПЛА. По мнению военных экспертов, автономно управляемый "кукурузник" может стать достаточно грозным оружием. Во-первых, биплан У-2 способен выполнять полеты на малых высотах и плохо обнаруживается радарами. Во-вторых, полезная нагрузка Ан-2 достигает полутора тысяч килограмм, что позволяет ему нести довольно мощное вооружение.

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Теги

северная корея беспилотники-камикадзе советские миги
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