Вслед за Индией 28 августа Япония отправляет к Луне космический телескоп и посадочный модуль
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Успешная посадка индийского космического аппарата "Чандраян-3" в районе южного полюса Луны заставила японцев с нетерпением ожидать старта программы Lunar Polar Exploration (LUPEX), запланированной на 2025 год, а также запуска космического аппарата Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который может быть отправлен к нашему спутнику уже 28 августа.
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LUPEX - совместная программа Японии и Индии при участии Национального космического агентства США (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) - будет искать воду в том же регионе, который в настоящее время исследуется посадочным аппаратом Vikram и ровером Pragyan межпланетной станции Chandrayaan-3.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Индийская организация космических исследований (ISRO) разработали программу LUPEX для сбора данных о количестве и структуре водных ресурсов на поверхности Луны. "Цель - определить возможность использования лунных ресурсов для устойчивого освоения космоса в будущем".
"За последние несколько лет изучение данных наблюдений позволило предположить о наличии воды в полярных областях Луны", - пишет JAXA. На северном и южном полюсах Луны, где угол падения солнечных лучей невелик, существуют так называемые "постоянно затененные области" (Craters of eternal darkness, PSR), куда солнечный свет не попадает в течение длительных периодов времени. Примером PSR может служить область, которая находится ниже, чем окружающий грунт, например, внутренняя часть кратера".
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"Последние данные наблюдений позволяют предположить, что с очень высокой долей вероятности вода не сублимируется [испаряется] в таких местах и остается вблизи лунной поверхности", - отмечает далее JAXA. "Однако информация о количестве, распределении и форме воды до сих пор остается загадкой". Для решения этой задачи в январе 2020 года JAXA создало "Предпроектную группу по исследованию полярных районов Луны". Ниже приводится описание основных целей программы:
- Разработать комплексный план управления совместной миссией с ISRO
- В сотрудничестве с ISRO изучить системные требования к космическому аппарату и различные спецификации интерфейсов
- Уточнить технические характеристики ровера в рамках подготовки к анализу системных требований
- Уточнить технические требования к приборам наблюдения, которые будут разрабатываться JAXA
- Разработать концептуальные проекты системы Lunar Polar Explorer и связанных с ней систем.
- Провести исследование места потенциальной посадки
"Приобретая знания об окружающей среде нашего спутника", JAXA планирует " понять, как вода на лунной поверхности эволюционировала до своего нынешнего состояния. Понимание того, как вода сохраняется на поверхности планетарных тел, играет важную роль в перспективных исследованиях за пределами Земли".
В проекте LUPEX будут задействованы ракета-носитель и ровер японского производства, а посадочный модуль построит Индия. Роль носителя будет выполнять переспективная ракета H3. Ее разрабатывают JAXA и три ведущих японских аэрокосмических подрядчика - Mitsubishi Heavy Industries (KHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI) и IHI Corporation (бывшая Ishikawajima-Harima Heavy Industries). Разработка марсохода ведется JAXA и MHI.
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На борту аппарата будет установлено несколько научных приборов:
- Анализатор воды для исследования ресурсов (JAXA), в составе которого
- Лунный термогравиметрический анализатор (JAXA)
- рефлектометр тройного отражения (JAXA)
- Детектор водной среды с использованием оптического резонанса (JAXA)
- Пакет для анализа образцов (ISRO)
А также:
- Усовершенствованный лунный спектрометр с формированием изображений (JAXA)
- Наземный проникающий радар (ISRO)
- Спектрометр с формированием изображений в среднем инфракрасном диапазоне (ISRO)
- Спектрометр "Neuron" (NASA)
- Спектрометр экзосферных масс (ESA)
С помощью этих приборов планируется обнаружить потенциальные водные ресурсы на глубине до 1,5 м под лунной поверхностью и определить их состав. Менее “продвинутые” аппараты "Чандраян-3" - "Викрам" и "Прагян" будут исследовать состав лунной поверхности и регистрировать сейсмическую активность.
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Запуск SLIM и XRISM был запланирован на 2021 год, но из-за ряда технических и финансовых проблем он несколько раз переносился. В последний раз старт мисси отложили 26 августа из-за плохой погоды. Однако в JAXA заявили, что стартовое окно продлится до 15 сентября, так что скорее всего, попытка запуска состоится в самое ближайшее время.
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Как бы то ни было, запуск космического аппарата - дело весьма рискованное. Предыдущая космическая миссия Индии "Чандраян-2" завершилась неудачей, после того как в сентябре 2019 года на Луне разбились посадочный модуль и ровер. В апреле 2023 года потерпел крушение зонд HAKUTO-R, запущенный японской компанией ispace (частная компания по исследованию Луны) в декабре 2022 года.
В апреле на поверхность Луны упал израильский космический аппарат Beresheet. Российская станция "Луна-25" не смогла выйти на лунную орбиту и разбилась в начале этого месяца. В марте этого года был сорвана первая попытка запуска японской ракеты H3, после зажигания двигателей первой ступени из-за отказа боковых ускорителей.
Индия стала четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну после Советского Союза, Соединенных Штатов и Китая. Возможно, пятой страной станет Япония. При этом премьер-министр Нарендра Моди заявил, что "успешный полет Индии на Луну принадлежит не только ей одной".
Этот успех "принадлежит всему человечеству. Он поможет другим странам в будущих лунных программах". Я уверен, что все страны мира, включая государства Глобального Юга, способны на такие свершения. Мы все можем стремиться достичь Луны и не только".
После аварии, произошедшей в апреле прошлого года, генеральный директор компании Ispace Такеши Хакамада в интервью журналистам сказал: "Мы считаем огромным достижением то, что нам удалось собирать информацию до самого удара аппарат о поверхность Луны. Это большой шаг вперед для следующей миссии".
Одна из японских газет со ссылкой на профессора аэрокосмической техники заявила, что "у Японии есть только один шанс" попасть на Луну. Однако на самом деле предстоящий запуск SLIM будет второй попыткой, а если она окажется неудачной, то, несомненно, за ней последует и третья.
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