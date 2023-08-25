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Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"

А вот премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что готов выпить дезактивированную воду с аварийной АЭС. Правда, это произошло после нажима со стороны США — Пейте, пейте, врачи рекомендуют
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Пекин ввел запрет на импорт всех морепродуктов из Японии после того, как последняя в четверг сбросила в океан загрязненную радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима".

Ранее премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что готов выпить дезактивированную воду с аварийной АЭС. Правда, это произошло после того, как на него было оказано давление со стороны Соединенных Штатов - Пейте, пейте, врачи рекомендуют. Хан Дак Су сделал это заявление в парламенте, отвечая на вопрос одного из оппозиционных депутатов, в то время как тысячи манифестантов собрались у здания парламента. На снимке резервуары для хранения загрязненной воды на атомной электростанции "Фукусима-1".  Фотография предоставлена сетевым изданием Asia Times / South China Morning Post / International Atomic Energy Agency, IAEA  / Xinhua.

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Запрет вступил в силу немедленно в четверг, после того как Токио принял решение об утилизации 1,34 миллиона тонн загрязненных вод с атомной электростанции, разрушенной цунами в 2011 году. Токио утверждает, перед сбросом накопившиеся за три десятилетия сточные воды несколько раз фильтровались и разбавлялись.

Пекин принял это решение в период обострения политических противоречий между Китаем и Японией. 
20 августа президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль провели ежегодный трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Политики обязались укреплять дипломатические и военные связи, а также технологическое сотрудничество. Китайские средства массовой информации заявили, что Соединенные Штаты пытаются создать в Азии блок "мини-НАТО".

"Односторонние действия японского правительства по сбросу в океан загрязненной воды с аварийной АЭС "Фукусима" являются крайне эгоистичными и безответственными, не учитывающими интересы международного сообщества", - заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Министерства коммерции Китайской Народной Республики Шу Ютин (Shu Yuting). "Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает этот акт".

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"С того момента, как Япония начала сброс радиоактивной воды, она сама посадила себя на скамью подсудимых перед международным сообществом. Токио еще долгие годы будет подвергаться международному осуждению", - заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.

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"Правительство Японии не смогло доказать легитимность и правомерность решения о сбросе в океан, долгосрочную надежность очистных сооружений, а также подлинность и точность данных о загрязненной радиоактивными веществами воде", - отметил он.  Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун во вторник вызвал посла Японии в Китае Хидэо Таруми, чтобы выразить решительный протест против японского плана по сливу воды с АЗС в Тихий океан. Однако эти меры не смогли переубедить Японию.

Содержание радиоактивных веществ в воде

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по надзору за ядерной отраслью, в своем отчете от 4 июля заявило, что подход и действия Японии по сбросу воды, очищенной с помощью системы (ALPS), соответствуют международным стандартам безопасности. По мнению МАГАТЭ, Япония установила максимальную концентрацию трития (1500 Бк на литр) для сброса и ограничение общего годового количества трития (22 ТБк в год), чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Беккерель (Бк, Bq) - единица измерения активности количества радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один беккерель определяет активность радиоактивного материала, в котором одно ядро распадается за одну секунду. МБк означает один миллион Бк, а ТБк - один триллион Бк. Согласно отчету МАГАТЭ, нормативный предел сброса радиоактивных сточных вод в Японии составляет 60 000, 2 000 и 9 Бк/л для трития, углерода-14 и йода-129 соответственно. Пределы обнаружения радиоактивных веществ в водах АЭС "Фукусима", установленные компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO), составляют 210, 1,6 и 0,026 для трития, углерода-14 и йода-129 соответственно.

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Максимальная концентрация трития, которую Япония сбрасывает в море, составляет 0,00026 Бк/л, что на три-четыре порядка ниже естественного фонового уровня (0,1-1 Бк/л) в Тихом океане. Количество углерода-14 в очищенной по технологии ALPS японской воде, подлежащее ежегодному сбросу, составляет около 0,002 ТБк, что примерно в 500 000 раз меньше глобального объема выбросов (1 000 ТБк), обусловленного естественными процессами.

Наблюдательный совет ООН по атомной энергетике утверждает, что сброс дезактивированной воды с АЭС "Фукусима" в море безопасен, однако Китай утверждает, что Япония не смогла привести веские доказательства ее безвредности для окружающей среды. На снимке рабочие в защитных костюмах проводят работы по дезактивации воды в заглублённом бассейне. На заднем плане видны наземные резервуары в котором хранятся сточные воды АЭС "Фукусима-1". Фотография предоставлена сетевым изданием Asia Times / Wikipedia / South China Morning Post / Xinhua.

Количество йода-129 в очищенных водах Японии, подлежащее ежегодному сбросу, составляет около 30-300 МБк, что примерно в 3 000-30 000 раз меньше, чем естественный фон йода-129 во всем Мировом океане (1 ТБк), который находится в стабильном состоянии. 

"Общее количество трития, углерода-14 и йода-129, которое будет ежегодно высвобождаться при сбросе очищенной на ALPS воды, будет значительно ниже количества этих радионуклидов, ежегодно образующихся в результате естественных процессов", - заявили в МАГАТЭ. В 2010 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила норму содержания трития в питьевой воде на уровне 10 000 Бк/л.

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15 мая премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су подержал Японию и заявил, что готов пить "сточные воды атомной электростанции Фукусима-1", если они будут очищены с помощью системы Advanced Liquid Processing System.

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В июне правительство Японии "неожиданно" заявило, что китайские атомные электростанции постоянно сбрасывают в океан воду, содержащую тритий в количестве, в 6,5 раз превышающем годовой объем выбросов АЭС "Фукусима". В частности, АЭС "Циньшань Фаза III" в 2020 году сбросила в море сточные воды, содержащие около 143 ТБк трития, в то время как предельно допустимое количество этого элемента на АЭС "Фукусима" не превышает 22 ТБк.

Однако эти аргументы не убедили китайцев. "Это противоречит здравому смыслу — ставить в одну категорию воду, загрязненную радиоактивными веществами в результате аварии на японской АЭС "Фукусима", и воду, поступающую в окружающую среду из нормально функционирующих атомных электростанций, учитывая неопределенность в отношении того, будет ли она соответствовать стандартам безопасности после очистки", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции 11 июля.

По его словам, загрязненные воды на Фукусиме образовались в результате охлаждения расплавленной активной зоны ядерного реактора, а также из-за просачивания грунтовых и дождевых вод после катастрофы. Они (воды) содержат различные радионуклиды, высвободившиеся из поврежденного реактора. Это совершенно не похоже на обычную воду, сбрасываемую с нормально функционирующих атомных электростанций, заявил политик.

"Если некоторые люди считают, что загрязненную ядерным топливом воду из Фукусимы можно пить или купаться в ней, мы предлагаем Японии сохранить ее для этих людей", - сказал он.

 В своей недавней статье китайский журналист из Тяньцзиня утверждает, что Мун Чжэ Ин, бывший президент Южной Кореи, в 2021 году выразил обеспокоенность касательно плана Японии по сбросу радиоактивных вод, однако его преемник Юн, вступивший в должность в мае 2022 года, его одобрил. По его словам, на Юна оказали давление Соединенные Штаты с целью оздоровления отношений между Японией и Южной Кореей.

На снимке люди протестуют против сброса радиоактивных отходов с атомной электростанции "Фукусима-1" во время митинга в Сеуле в понедельник. Протестующие призывают правительство Южной Кореи подать судебный иск против Японии, чтобы остановить сброс сточных вод. Ранее представители правящей "Сила народа" Юн Сок Ёля обвинили оппозицию в нагнетании страха и преувеличении риска для здоровья от выбросов сточных вод и призвали строго наказывать тех, кто распространяет слухи. Фотография предоставлена сетевым изданием Asia Times / South China Morning Post / Xinhua.

В четверг Гонконг, занимающий второе после Китая место по импорту морепродуктов из Японии, также запретил их ввоз из десяти мегаполисов и префектур Японии. При этом власти города разрешают иностранным туристам ввозить японские морепродукты для личного употребления.

Кроме того, представители некоторых магазинов суши и японских ресторанов Гонконга, заявили представителям СМИ, что предупреждение правительства о вреде японских морепродуктов является излишним и нанесет ущерб их бизнесу, поскольку они в основном используют сырье, поступающее из Норвегии и Австралии.

Они отметили, что этим летом их доходы упали более чем на тридцать процентов по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что после снятия ограничений в начале 2023 года, введенных в Гонконге и Китае из-за пандемии коронавируса, многие люди предпочитают ездить на отдых за границу или на материк, а не тратить деньги на месте.

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китай япония южная корея фукусима радиоактивные воды
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