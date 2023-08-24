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Бухарест намерен в 2024 году подписать с администрацией США письмо-акцепта (LoA) на поставку самолетов F-35. Согласно условиям документа, первый самолет должен поступить на вооружение румынских ВВС в 2030 году.

Соединенные Штаты намерены к 2030 году разместить 550 малозаметных истребителей F-35 в Европе, пытаясь сдержать Россию, а также принять аналогичную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе в отношении НОАК. На снимке истребитель ВМС США F-35. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо Asian Times / Агентство "Рейтер" /Axel Schmidt

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В начале августа в прессе появились первые сообщения о том, что парламенту Румынии предстоит утвердить программу стоимостью 6,5 миллиарда долларов, в рамках которой будут закуплены 32 истребителя производства компании Lockheed Martin, а также материально-техническое оснащение, обучение и боеприпасы.

18 августа представитель Министерства национальной обороны Румынии (Ministry of National Defense, MND) заявил, что после одобрения парламентом законодательных документов будут инициированы соответствующие процедуры, характерные для закупок по схеме "government-to-government" (G-to-G).

Он также отметил, что подписание письма-акцепта (LoA) по контракту на приобретение запланировано на 2024 год, при этом поставка первого самолета в ВВС Румынии должна состояться ближе к 2030 году. Цель программы - обеспечить ВВС Румынии передовым потенциалом и повысить стратегическую значимость этой страны в структуре безопасности восточного фланга Североатлантического альянса и Черноморского региона. 11 апреля Высший совет национальной обороны Румынии под руководством президента Клауса Йоханниса одобрил приобретение самолетов F-35 для усиления военно-воздушных сил страны.

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Реализация такого соглашения будет осуществляться по линии внешних военных продаж, для чего потребуется согласие Госдепартамента Соединенных Штатов. При этом первоначальное приобретение двух эскадрилий, состоящих в общей сложности из 32 самолетов, потенциально может подготовить почву для последующей закупки третьей партии - из 16 машин. Если эта планируемая закупка будет реализована, то Румыния станет третьим союзником США в Восточной Европе после Польши и Чехии, получившим на вооружение самолеты пятого поколения компании Lockheed Martin.

США изо всех сил пытаются сдерживать Россию и Китай

Перспектива приобретения Румынией самолетов F-35 Lightning II является очередным примером продолжающейся динамики, когда Соединенные Штаты и их западные союзники активно закупают передовые вооружения для противодействия угрозам безопасности, которые якобы несут Россия и Китай.

Малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, F-35 Lightning II разработанный компанией Lockheed Martin, получил широкое распространение в странах Европы и, в какой-то степени, в государствах Индо-Тихоокеанского региона. Западные источники сообщают, что после начала специальной военной операции России на Украине спрос на F-35 существенно вырос. Так, например, Германия подписала соглашение о закупке 35 самолетов F-35A, Чехия получит 24 машины, Греция заявила о готовности закупить 20 самолетов F-35, а власти Румынии планируют принять на вооружение 32 стелс-истребителя "Молния II".

Власти Румынии планируют в 2024 году подписать с администрацией США письмо-акцепт (LoA) на закупку малозаметных истребителей F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия машин поступит на вооружение румынских ВВС в 2030 году. На снимке F-35B компании Локхид Мартин. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо Asian Times / Агентство "Рейтер" / Axel Schmidt.

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Кроме перечисленных стран, в список европейских заказчиков F-35 также попали Бельгия, Дания, Швейцария, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Великобритания. В перспективе Вашингтон планируют к 2030 году разместить в Европе более 550 самолетов F-35. Сюда будут входить также эскадрильи Военно-воздушных сил США, дислоцированные на базе Королевских ВВС Лейкенхит в Англии.

Такой рост объемов поставок западные эксперты объясняют исключительной оперативной совместимостью, которую F-35 Joint Strike Fighter предоставляет союзникам и партнерам, особенно в рамках системы Североатлантического альянса. Кроме того, этому способствует "дорожная карта" по последующей модернизации самолета. Агентство "Рейтер" пишет, что F-35 играет ключевую роль в боевых миссиях Североатлантического альянса, в том числе в операции Baltic Air Policing, направленной на противодействие армии России.

По мнению журналистов "Рейтер", рост численности таких самолетов в Европе может вызвать обеспокоенность в Москве, поскольку она постепенно оказывается в "окружении" малозаметных летательных аппаратов западных стран, несущих серьезную военную угрозу. Одновременно с этим США планирует разместить истребители пятого поколения F-35 в непосредственной близости от границ Китая - сильного союзника России, что демонстрирует серьезные попытки Вашингтона и его союзников противодействовать растущему влиянию НОАК.

Оценка американских боевых самолетов китайскими военными специалистами показала, что F-35 представляет для Пекина более высокий уровень риска в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе по сравнению с более старым классом 22 Raptor. Хотя F-22 все еще считается одним из самых грозных стелс-истребителей, эксперты НОАК оценили F-35A как более многофункциональный и эффективный самолет для участия в потенциальных конфликтах в водах Китая.

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В докладе НОАК также отмечается, что F-35A может играть двойную роль: выполнять функции самолета ДРЛО для сбора разведывательной информации и в качестве эскортного варианта для выполнения передовых ударных задач. По мнению западных экспертов, опасения Пекина в отношении F-35 вызваны, прежде всего, растущим сотрудничеством между американскими союзниками в регионе, в частности, Южной Кореей, Японией и Австралией, которые имеют собственные флотилии истребителей класса F-35.

К примеру, Япония находится в процессе приобретения довольно внушительного парка из 147 самолетов F-35. Из них 105 единиц — это вариант F-35A для ВВС, а остальные - F-35B короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL). Еще один важнейший союзник США в Восточной Азии - Южная Корея - в настоящее время имеет на вооружении около 40 стелс-истребителей F-35A и активно стремится к их приобретению. В прошлом году в качестве стратегического шага Южная Корея объявила о готовности закупить у Соединенных Штатов еще 20 истребителей F-35A.

Германия подписала с Вашингтоном соглашение о покупке 35 самолетов F-35A, Чехия получит 24 машины, Греция заявила о готовности закупить 20 самолетов F-35, власти Румынии планируют принять на вооружение 32 малозаметных истребителя " Молния II ". На снимке самолет Lockheed Martin F-35 на авиасалоне ILA в Берлине, Германия, 25 апреля 2018 года. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо Asian Times / Агентство "Рейтер" /Axel Schmidt.

Кроме того, США намерены нарастить ротационное присутствие своих истребителей F-35 в регионе, уделяя особое внимание, Австралии, Японии и Южной Корее. Помимо Китая, недавняя серия ракетных испытаний КНДР заставила Токио и Сеул отбросить исторические разногласия и создать трехсторонний альянс с США.

В Белом доме заявили, что эти совместные усилия направлены на обеспечение быстрого и скоординированного реагирования на любые возможные провокационные действия со стороны Северной Кореи. В феврале этого года Сингапур объявил о приобретении дополнительных восьми истребителей F-35B Lightning II в дополнение к тем четырем, сделка по которым была завершена в 2019 году.

Между тем Соединенные Штаты укрепляют свое сотрудничество с Австралией в части поставок F-35. Недавно они провели совместную тренировку в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), призванную обеспечить беспрепятственное развертывание малозаметных истребителей на удаленных авиабазах.