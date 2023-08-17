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Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными

Королевские ВВС Австралии и компания BAE Systems намерены за 100 миллионов долларов построить завод для спецпокрытия американских истребителей F-35A Lightning II
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Правительство Австралии намерено инвестировать средства в размере 100 миллионов долларов в создание на авиабазе Королевских военно-воздушных сил в Уильямтауне (штат Новый Южный Уэльс) комплекса по нанесению покрытий на самолеты, что позволит сделать свою флотилию истребителей F-35 "практически невидимой".

Правительство Энтони Албанезе построит на территории аэропорта Ньюкасла производственный комплекс по нанесению авиационных покрытий для поддержания в рабочем состоянии парка австралийских истребителей F-35A Lightning II. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Australian Government Department of Defence.

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На австралийском производственном комплексе будет осуществляться высокоточное нанесение специальной краски на американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, что обеспечит их эффективную маскировку от радиолокационных систем противника.

Это позволит повысить боевой потенциал военно-воздушных сил государства. Издание EurAsian Times утверждает, что процедура по нанесению уникального покрытия впервые осуществляется за пределами Соединенных Штатов. Новый объект строится в сотрудничестве с крупнейшим австралийским оборонным концерном BAE Systems.

В своем сообщении в Твиттере пресс-служба BAE Systems с энтузиазмом заявила: "Прекрасные новости- Мы приветствуем расширение наших возможностей в Австралии для поддержки F-35 Королевских военно-воздушных сил Австралии". Затем компания подчеркнула свою ключевую роль в качестве надежного партнера Lockheed Martin в рамках глобальной инициативы по разработке F-35, с гордостью подчеркнув важность своего участия в процессах разработки, производства и технического обслуживания всего парка самолетов.

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В то же время министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что благодаря применению специальной краски истребители F-35A Lightning II приобретают новые уникальные характеристики малозаметности. Новое покрытие обладает способностью поглощать радиолокационные волны, а не отражать их, что повышает скрытность самолетов в небе.

"Самолеты F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin являются самыми совершенными истребителями в мире по двум причинам, - отметил руководитель оборонного ведомства. Во-первых, исключительные возможности малозаметности позволяют F-35 оставаться практически невидимым для радиолокаторов. Во-вторых, его замечательный сетевой потенциал позволяет легко интегрироваться и взаимодействовать с другими боевыми самолетами и кораблями, будь то самолет ДРЛО Boeing 737 AEW&C или эскадренный миноносец типа "Хобарт" Королевского австралийского военно-морского флота, подчеркнул министр оборонной промышленности.

В свою очередь, для достижения таких возможностей требуется постоянная модификация и совершенствование, что и будет осуществляться на новом предприятии.

Министр оборонной промышленности посетил аэрокосмический комплекс в Уильямтауне, где объявил о финансировании государством строительства предприятия Aircraft Coating Facility которое будет заниматься нанесением "стелс-красок" на австралийские истребители F-35A Lightning II. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Australian Government Department of Defence / Twitter.

Новый производственный комплекс для обслуживания других самолетов F-35

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Издание EurAsian Times пишет, что рецепт сложного химического состава уникальной "стелс-краски" американские военные до сих пор хранят под грифом "совершенно секретно”. Расположенная в Уильямтауне компания BAE Systems, ответственная за содержание и обслуживание внушительного парка из 63 самолетов F-35A в Австралии, планирует взять на себя операционное управление новым производством.

Бен Хадсон (Ben Hudson), генеральный директор компании, высоко оценил прочные и надежные партнерские отношения, которые BAE Systems поддерживает с Королевскими ВВС Австралии на протяжении почти трех десятков лет. “Это сотрудничество сыграло важнейшую роль в поддержке самых разнообразных военных систем, базирующихся в Уильямтауне, и продемонстрировало всю глубину совместной работы” — заявил СЕО BAE Systems.

Далее Хадсон рассказал о дальнейших перспективах, которые открываются перед молодым поколением австралийцев. Он считает, что перед ними открываются широкие возможности для активного участия в одном из самых передовых технологических секторов в мире, подчеркивая его важность для укрепления национальной безопасности страны. "У нас есть много возможностей в будущем для молодых австралийцев принять участие в действительно одной из самых высокотехнологичных отраслей в мире и внести свой вклад в обеспечение национальной безопасности нашего государства", - подчеркнул он.

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Между тем, согласно официальному пресс-релизу правительства Австралии, в результате создания нового предприятия ожидается появление примерно 25 новых постоянных рабочих мест. Эти рабочие места будут органично интегрированы в более крупную команду, состоящую из примерно 360 местных сотрудников, которые уже занимаются обслуживанием самолетов F-35A в аэропорту Ньюкасла.

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Проектирование комплекса по нанесению покрытий планируется завершить к концу текущего года. Ожидается, что строительство начнется примерно в середине 2024 года, при этом запланированные расходы превысят сумму в 100 миллионов долларов США. Следует отметить, что обслуживание австралийских F-35A в аэропорту Ньюкасла до сих пор осуществлялось исключительно компанией BAE Systems.

"Новый производственный комплекс по нанесению покрытий будет поддерживать техническое обслуживание других самолетов F-35A, эксплуатируемых в странах Индо-Тихоокеанского региона, превращая таким образом аэропорт Ньюкасла в перспективный региональный авиахаб", - говорится в заявлении пресс-службы правительства. В результате такого стратегического партнерства я аэропорт Ньюкасла может значительно расширить свои возможности и превратиться в крупный региональный центр для проведения подобного рода операций.

В конце прошлого года Королевские военно-воздушные силы Австралии получили от американского оборонного концерна Lockheed Martin очередную партию истребителей F-35A Lightning 2. Таким образом, на данный момент австралийские ВВС получили 54 из 72 запланированных к поставке истребителей этого класса. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Australian Government Department of Defence.

Согласно прогнозам, австралийского оборонного ведомства, постоянное развитие и совершенствование аэропорта Ньюкасла в течение последующих трех десятилетий будет способствовать созданию около 750 прямых и дополнительных рабочих мест на всей территории страны. Многогранный эффект от внедрения этой инициативы должен выйти за рамки непосредственного трудоустройства и найти отражение в более широкой экономической структуре Австралии, заявили в Канберре.

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