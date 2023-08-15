За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На фоне растущей напряженности в Персидском заливе ВМС США недавно рекомендовали судам, находящимся в указанном регионе, держаться подальше от иранских вод, чтобы избежать возможного захвата.

Дюжина американских малозаметных истребителей F-35 прибыла на Ближний Восток для усиления воздушной мощи Центрального командования США по сдерживанию "воинствующего" Ирана. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Information Agency of the Islamic Republic.

реклама

"Международная коалиция по обеспечению безопасности на море (International Maritime Security Construct) уведомляет судоводителей этого региона о соответствующих мерах предосторожности, призванных минимизировать риски захвата. Это обусловлено текущей напряженностью в регионе, которую мы стремимся ослабить", - заявил пресс-секретарь Пятого флота американских ВМС Тимоти Хокинс (Timothy Hawkins).

Напомним, что на фоне эскалации напряженности в отношениях с США 2 августа Корпус стражей иранской революции (КСИР) провел внеплановые военно-морские учения вблизи цепи стратегически важных спорных островов, находящихся в данный момент под контролем Ирана. На эти территории также претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению Информационного агентства Исламской Республики IRNA, военные учения проходили в основном на острове Абу-Муса, а также на территории о-вов Большой и Малый Тонб. В ходе учений были задействованы корабли ВМС КСИР, крылатых ракет Qadir и баллистические ракеты Fath 360, а также ударные беспилотники, боевые самолеты и вертолеты. На кадрах, показанных государственным телевидением Иран, видно, что в учениях принимают участие "рои" полупогружных быстроходных катеров, десантники, беспилотники и пусковые ракетно-зенитные комплексы класса "земля-море".

реклама

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции генерал-лейтенант Хоссейн Салами заявил: "Мы всегда стремимся к безопасности и спокойствию, это наш путь. Наш народ проявляет бдительность и всегда дает жесткий отпор любым угрозам, опасным мятежам, тайным сценариям и военным действиям". Впоследствии Салами в эфире государственного телевидения заявил, — “Мы способны обеспечить безопасность в Персидском заливе, и нет необходимости в присутствии США или их союзников, расположенных на другом конце нашей планеты”.

Военно-морские учения КСИР "получившие название "Мученик Эсхак Дара" призваны продемонстрировать "авторитет и боевую оборонительную подготовку военно-морских сил КСИР в деле защиты безопасности Персидского залива и островов Ирана".

Военные маневры КСИР были проведены спустя почти две недели после того, как Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в регионе. Западные СМИ пишут, что США отправили на Ближний Восток свои лучшие истребители - F-35, F-22, F-16, а также экспедиционный отряд морской пехоты, который как правило насчитывает 2500 морпехов и не менее двух боевых кораблей.

В среду 2 августа рано утром Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал военно-морские учения направленные на оборону иранских островов в Персидском заливе, особое внимание уделяя острову Абу-Муса. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Information Agency of the Islamic Republic.

реклама

В пресс-службе оборонного ведомства Соединенных Штатов заявили, что развертывание дополнительных подразделений является прямым ответом на недавние попытки Ирана создать угрозу свободному судоходству в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах.

Поскольку через этот узкую водную артерию, связывающую Персидский залив с мировым рынком, проходит около 20% мировой нефти, Вашингтон считает ее жизненно важным элементом своей национальной безопасности и фактором стабильности мировых цен на энергоносители.

Расширение военного присутствия Соединенных Штатов также последовало после того, как Объединенные Арабские Эмираты обратились в Вашингтон с жалобой, в которой выразили обеспокоенность недостаточно эффективным ответом на недавний захват Исламской Республикой нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Проблемы спорных островов

30 ноября 1971 года, всего за два дня до основания Объединенных Арабских Эмиратов, Иран установил контроль над островами Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб. В настоящее время Абу-Даби претендуют на суверенитет над этими островами, однако контроль над ними осуществляет Иран, который решительно отстаивает свои притязания.

реклама

Тегеран утверждает, что острова Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб исторически входили в состав сменявших друг друга персидских империй. Свое военное присутствие на этих территориях Иран аргументирует Меморандумом о взаимопонимании 1971 года между предыдущим правительством шаха Ирана и правителем Шарджи, одного из эмиратов ОАЭ.

В течение почти двадцати лет между ОАЭ и Ираном существовало непростое временное соглашение, согласно которому обе страны делили между собой доходы от добычи нефти на шельфе Абу-Муса. Однако в 1992 году переговоры по урегулированию этого спора потерпели неудачу, что привело к усилению военного присутствия Ирана на этих островах.

ОАЭ утверждают, что на протяжении столетий на этих островах заправляли арабские торговцы, и безуспешно обращаются в Международный суд ООН (ICJ) с просьбой разрешить конфликтную ситуацию.

Кроме того, существует еще один важный момент - спор вокруг газового месторождения Араш/Дурра, на владение которым претендуют Кувейт и Саудовская Аравия, а Иран - на часть северной территории (Араш). В последнее время напряженность в этом районе также заметно возросла.

КСИР провел военные маневры, сразу после того как высокопоставленный чиновник министерства нефти заявил, что Исламская Республика "ни на йоту" не откажется от своих прав на спорное газовое месторождение Дурра, что является потенциальным признаком напряженности в отношениях между Тегераном и арабскими государствами Персидского залива. По сообщению Информационного агентства Исламской Республики IRNA, военные учения проходили в основном на острове Абу-Муса, а также на территории о-вов Большой и Малый Тонб. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times / Information Agency of the Islamic Republic.

В июле Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступил с заявлением, в котором призвал к "мирному урегулированию" проблемы островов (Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб). Это заявление было сделано после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями ССАГПЗ, в ответ на что МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова и выразил протест из-за заявления Москвы по итогам саммита.

Кроме того, в прошлом месяце министр нефти Кувейта объявил о решении Эль-Кувейта приступить к бурению на месторождении Дурра, не дожидаясь заключения демаркационного соглашения с Ираном. Резкий рост напряженности происходит на фоне недавнего улучшения отношений Ирана с арабскими государствами Персидского залива. Напомним, что Саудовская Аравия и Иран возобновили отношения в марте этого года, а ОАЭ и Кувейт сделали этот шаг в прошлом году.