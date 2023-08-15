Иран демонстрирует военные мышцы, "запугивая" союзников США в Персидском заливе — АТ
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На фоне растущей напряженности в Персидском заливе ВМС США недавно рекомендовали судам, находящимся в указанном регионе, держаться подальше от иранских вод, чтобы избежать возможного захвата.
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"Международная коалиция по обеспечению безопасности на море (International Maritime Security Construct) уведомляет судоводителей этого региона о соответствующих мерах предосторожности, призванных минимизировать риски захвата. Это обусловлено текущей напряженностью в регионе, которую мы стремимся ослабить", - заявил пресс-секретарь Пятого флота американских ВМС Тимоти Хокинс (Timothy Hawkins).
Напомним, что на фоне эскалации напряженности в отношениях с США 2 августа Корпус стражей иранской революции (КСИР) провел внеплановые военно-морские учения вблизи цепи стратегически важных спорных островов, находящихся в данный момент под контролем Ирана. На эти территории также претендуют Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению Информационного агентства Исламской Республики IRNA, военные учения проходили в основном на острове Абу-Муса, а также на территории о-вов Большой и Малый Тонб. В ходе учений были задействованы корабли ВМС КСИР, крылатых ракет Qadir и баллистические ракеты Fath 360, а также ударные беспилотники, боевые самолеты и вертолеты. На кадрах, показанных государственным телевидением Иран, видно, что в учениях принимают участие "рои" полупогружных быстроходных катеров, десантники, беспилотники и пусковые ракетно-зенитные комплексы класса "земля-море".
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Командующий Корпусом Стражей Исламской революции генерал-лейтенант Хоссейн Салами заявил: "Мы всегда стремимся к безопасности и спокойствию, это наш путь. Наш народ проявляет бдительность и всегда дает жесткий отпор любым угрозам, опасным мятежам, тайным сценариям и военным действиям". Впоследствии Салами в эфире государственного телевидения заявил, — “Мы способны обеспечить безопасность в Персидском заливе, и нет необходимости в присутствии США или их союзников, расположенных на другом конце нашей планеты”.
Военно-морские учения КСИР "получившие название "Мученик Эсхак Дара" призваны продемонстрировать "авторитет и боевую оборонительную подготовку военно-морских сил КСИР в деле защиты безопасности Персидского залива и островов Ирана".
Военные маневры КСИР были проведены спустя почти две недели после того, как Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в регионе. Западные СМИ пишут, что США отправили на Ближний Восток свои лучшие истребители - F-35, F-22, F-16, а также экспедиционный отряд морской пехоты, который как правило насчитывает 2500 морпехов и не менее двух боевых кораблей.
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В пресс-службе оборонного ведомства Соединенных Штатов заявили, что развертывание дополнительных подразделений является прямым ответом на недавние попытки Ирана создать угрозу свободному судоходству в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах.
Поскольку через этот узкую водную артерию, связывающую Персидский залив с мировым рынком, проходит около 20% мировой нефти, Вашингтон считает ее жизненно важным элементом своей национальной безопасности и фактором стабильности мировых цен на энергоносители.
Расширение военного присутствия Соединенных Штатов также последовало после того, как Объединенные Арабские Эмираты обратились в Вашингтон с жалобой, в которой выразили обеспокоенность недостаточно эффективным ответом на недавний захват Исламской Республикой нефтяных танкеров в Персидском заливе.
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Проблемы спорных островов
30 ноября 1971 года, всего за два дня до основания Объединенных Арабских Эмиратов, Иран установил контроль над островами Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб. В настоящее время Абу-Даби претендуют на суверенитет над этими островами, однако контроль над ними осуществляет Иран, который решительно отстаивает свои притязания.
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Тегеран утверждает, что острова Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб исторически входили в состав сменявших друг друга персидских империй. Свое военное присутствие на этих территориях Иран аргументирует Меморандумом о взаимопонимании 1971 года между предыдущим правительством шаха Ирана и правителем Шарджи, одного из эмиратов ОАЭ.
В течение почти двадцати лет между ОАЭ и Ираном существовало непростое временное соглашение, согласно которому обе страны делили между собой доходы от добычи нефти на шельфе Абу-Муса. Однако в 1992 году переговоры по урегулированию этого спора потерпели неудачу, что привело к усилению военного присутствия Ирана на этих островах.
ОАЭ утверждают, что на протяжении столетий на этих островах заправляли арабские торговцы, и безуспешно обращаются в Международный суд ООН (ICJ) с просьбой разрешить конфликтную ситуацию.
Кроме того, существует еще один важный момент - спор вокруг газового месторождения Араш/Дурра, на владение которым претендуют Кувейт и Саудовская Аравия, а Иран - на часть северной территории (Араш). В последнее время напряженность в этом районе также заметно возросла.
В июле Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступил с заявлением, в котором призвал к "мирному урегулированию" проблемы островов (Абу-Муса, Большой Тонб и Малый Тонб). Это заявление было сделано после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями ССАГПЗ, в ответ на что МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова и выразил протест из-за заявления Москвы по итогам саммита.
Кроме того, в прошлом месяце министр нефти Кувейта объявил о решении Эль-Кувейта приступить к бурению на месторождении Дурра, не дожидаясь заключения демаркационного соглашения с Ираном. Резкий рост напряженности происходит на фоне недавнего улучшения отношений Ирана с арабскими государствами Персидского залива. Напомним, что Саудовская Аравия и Иран возобновили отношения в марте этого года, а ОАЭ и Кувейт сделали этот шаг в прошлом году.
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