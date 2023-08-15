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Китай разработал новую систему охлаждения, которая позволяет высокоэнергетическим лазерам работать, не перегреваясь бесконечно долго. По мнению военных экспертов онлайн-издания Asia Times, новая технология представляет собой серьезную угрозу для космического господства Соединенных Штатов.

Новые боевые лазеры Народно-освободительной армии Китая способны полностью парализовать американские спутники, в случае если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия на Тайване. Художественная иллюстрация спутника, атакованного оружием направленной энергии. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times / Facebook / Defense Onе.

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По сообщению журнала South China Morning Post (SCMP), ученые из китайского Национального университета оборонных технологий в Чанше (провинция Хунань) разработали новую систему охлаждения, которая удаляет вредное тепло, выделяемое мощными лазерами, и, как утверждается, решает проблему перегрева, ограничивавшую время их работы и производительность.

Лазерное оружие, пишет SCMP, генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, при котором атомы или молекулы в кристалле или газовой среде переходят в более высокое энергетическое состояние. Когда эти атомы или молекулы возвращаются в исходное состояние, они испускают фотоны, усиленные оптической обратной связью, и создают мощный луч, а высокоточная система управления пучком направляет и контролирует лазер. Как правило это осуществляется с помощью зеркал и линз.

Проходя через воздух, луч нагревает газ на своем пути, вызывая его расширение и формирование турбулентного потока, в результате чего луч рассеивается и искажается. Это снижает его эффективность и точность. Нагретый газ может загрязнить зеркала и линзы системы, снизив тем самым ее эффективность и срок службы. Кроме того, сгорание крупных пылевых частиц на зеркалах может привести к их растрескиванию или повреждению, что снижает практическую пригодность высокоэнергетического лазерного оружия.

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Группа китайских ученых заявила о разработке "интегрированного лучевого кондиционера", который охлаждает оружие и повышает чистоту газа. В системе, пишет SCMP, используется пневматический модуль, обеспечивающий подачу холодного сухого воздуха, который проходит через теплообменник. При этом газ оптимальной температуры регулируется системой управления потоком газа и подается в тракт лазерного луча, а затем удаляется.

SCMP также указывает на некоторые проблемы, с которыми столкнулась исследовательская группа. В частности, требовалось обеспечить необходимый эффект охлаждения и очистки газового потока, добиться компактности и эффективности устройства для практического использования, а также правильно сконструировать аппарат, чтобы турбулентность и вибрация не влияли на качество луча.

Издание Beijing Times отмечает, что это изобретение имеет определенные преимущества для использования его на поле боя. Во-первых, увеличивается продолжительность боевого применения, во-вторых, увеличивается дальность стрельбы и наносимый урон, в-третьих, снижаются затраты на обслуживание и ремонт. В докладе также говорится о других положительных сторонах лазерного оружия, как например, мгновенное поражение цели, ничтожно малая стоимость одного выстрела и возможность применения в качестве противоспутникового оружия.

В статье Beijing Times говорится, что предыдущие попытки Соединенных Штатов превратить мощные лазеры в практическое оружие, среди которых программы Mid-Infrared Advanced Chemical Laser (MIRACL), Tactical High Energy Laser (THEL) и Airborne Laser (ABL), были в конечном итоге сведены на нет из-за их огромных размеров и веса, недостаточной поражающей способности и относительно небольшой дальности действия.

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На снимке Восточный полигон Корла, где Народно-освободительная армия Китая, как предполагается, развернула противоспутниковое лазерное оружие против космических аппаратов иностранных государств. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times / BlackSky.

"Внутренний кондиционер" для боевого лазера, разработанный китайскими специалистами, способен изменить ситуацию с оружием направленной энергии, особенно если речь идет о противоспутниковом оружии наземного базирования. Во-первых, лазерные комплексы наземного базирования имеют преимущества в размерах, радиусе поражения и мощности по сравнению с оружием авиационного и спутникового базирования.

Они могут уничтожать спутники с высокой степенью эффективности и правдоподобным отрицанием, поскольку ослепляющую лазерную атаку на спутник, вращающийся в сотнях километров над Землей со скоростью тысячи метров в секунду, трудно списать на случайность, при этом временное нарушение работы спутника может быть как случайным, так и результатом трудно обнаруживаемой угрозы.

В мае 2023 года онлайн-издание Asia Times опубликовало статью о том, что на секретном объекте Корла в Западном Синьцзяне Китай, возможно, уже построил противоспутниковое оружие наземного базирования, предназначенное для уничтожения западных спутников-шпионов.

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На спутниковых снимках объекта Корла, сделанных американской компаний геопространственной разведки BlackSky, видны два лазерных комплекса, установленных в ангарах с раздвижными крышами. Они открываются около полудня, когда иностранные спутники наиболее активны.

На этих фото можно также увидеть огромные противоспутниковые лазеры, близкие по размерам к корабельным орудиям. Они расположенные рядом с куполообразными структурами, в которых, по всей видимости, находятся резервуары для газа, необходимого для работы лазерных установок.

Кроме военного полигона в Корле, у НОАК возможно имеется еще один подобный объект в Боху в Синьцзяне. На спутниковых снимках полигона в Боху запечатлены стационарные дальнобойные лазерные системы и мобильные лазеры на грузовых платформах, нацеленные на ослепление космических аппаратов потенциального противника.

Помимо наземного оружия, специалисты Народно-освободительной армии Китая, возможно, уже разработали лазерное оружие космического базирования. Космическое оружие имеет ряд преимуществ перед наземными системами, например, расстояние между орбитальными спутниками гораздо меньше, отсутствуют атмосферные искажения, влияющие на дальность и мощность лазерного излучения.

В марте 2022 года издание Asia Times сообщило, что Китай разработал твердотельный импульсный лазер космического базирования. Новый комплекс позволяет генерировать мегаваттное лазерное излучение и совершать более 100 "выстрелов" в секунду в течение получаса, практически не перегреваясь при этом. Сообщается, что оно способно ослеплять камеры и надолго выводить спутники из строя. По имеющимся данным, при испытаниях устройство генерировало луч длительностью пять наносекунд. Такой лазер мог навсегда ослепить человека или испарить поверхность некоторых материалов. Однако его энергии — около 5 миллиджоулей за выстрел — было недостаточно, чтобы сбить ракету или космический аппарат.

Издание пишет, что создание подобного оружия стало возможным благодаря последним достижениям в области технологии охлаждения лазеров, включая новое охлаждающее устройство из меди и индия с высокой степенью поглощения избыточного тепла.

Концептуальное изображение атаки боевого лазера на американский военный самолет. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times / Вооруженные силы Соединенных Штатов / сержант Виктор Тангерманн.

Несмотря на эти достижения, Китай все еще может отставать от Соединенных Штатов в других областях применения лазерного оружия. Так, в апреле 2023 года издание Asia Times писало, что, хотя Китай и умеет создавать малогабаритное лазерное оружие, например, такое, которое, возможно, использовалось в феврале 2023 года для ослепляющей лазерной атаки на корабль береговой охраны Филиппин (PCG) в Южно-Китайском море, у него нет более крупных аналогов, способных перехватывать более крупные цели, такие как ракеты.

Недостатки есть как у наземного, так и у космического лазерного оружия. Лазеры наземного базирования для эффективного поражающего эффекта нуждаются в огромной мощности, поскольку на больших расстояниях их луч искажается в атмосфере и соответственно имеет проблемы с точностью. Для лазерного оружия космического базирования необходимо разработать достаточно компактный и мощный источник энергии для того, чтобы его можно было установить на спутник.

Таким образом, китайская программа по разработке лазерного оружия может являться асимметричным ответом на космическое доминирование Соединенных Штатов, которые используют космическую область для противоракетной обороны стратегического назначения, разведки и управления. При этом военные и коммерческие спутники США выступают в качестве систем раннего предупреждения, "глаз в небе" либо "нервных центров" современных военных операций.

Последние события наглядно продемонстрировали превосходство США в космической технике и в усиливающемся завоевании господства в космосе. Возможно, Пекин возьмет это себе на заметку при разработке стратегических планов по захвату Тайваня.