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Следите за Купянском, наступлении России начнется именно там — американский эксперт

Провал контрнаступления ВСУ и успехи России на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях говорят о том, что военный конфликт близится к своему логическому завершению
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Пока еще преждевременно делать какие-либо выводы относительно изменения хода украинского кризиса, однако все больше доказательств того, что неспособность ВСУ пробить линию обороны ВС РФ на юге, а также серьезные проблемы Киева на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях указывают на то, что весь конфликт в целом подходит к своему логическому завершению. Об этом пишет Стивен Брайен, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института в своей статье для онлайн-издания Asia Times.

Российские военные успешно противостоят контрнаступлению Украины. Провал контрнаступления ВСУ и успехи России на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях говорят о том, что военный конфликт близится к своему логическому завершению. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Egmont Institute / Facebook / Screengrab.

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Именно по этой причине президент Соединённых Штатов Джо Байден пытается "выбить" из Конгресса новый пакет военной помощи для Киева в размере 20 млрд. долл. По всей видимости, весь смысл этой инициативы - оказать "психологическую поддержку" как Зеленскому, так и вооруженным силам Украины.

Но не тут-то было: на этот раз конгресс не собирается вот так запросто "вынь да положь" выделять эти средства. Конгрессменам непонятно, зачем нужно "сжигать в топке войны" дополнительные 20 млрд. долларов, особенно учитывая, что в последнее время настроения как в самих Соединенных Штатах, так и в странах Евросоюза стали постепенно смещаются к поиску мирных способов урегулирования столь дорогостоящего и опасного конфликта.

При этом все большую озабоченность Вашингтона вызывает как опустошение стратегических резервов Соединенных Штатов, так и затягивание конфликта, который, как представляется, может завершиться полным разгромом киевского режима. И хотя оппозиция пока не имеет достаточного большинства голосов, очередные провалы ВСУ на линии боевого соприкосновения могут изменить решение Конгресса относительно финансовых заявок демократов, которые весьма ощутимо бьют по карману, американских налогоплательщиков. Одно можно сказать с уверенностью: вряд ли кому-либо из "Вашингтонского обкома" удастся заручиться поддержкой общественности в пользу продолжения конфликта на Украине.

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Даже учитывая эффективную работу западных спецслужб, довольно сложно получить реальную информацию об операциях Вооруженных Сил России, особенно в районе Купянска, пишет Стивен Брайен. Москва не называет свои действия наступлением, хотя, по некоторым данным, Россия перебросила в этот район более 100 тыс. бойцов, а также артиллерию и огромное количество тяжелой бронетехники. Особое впечатление на западных экспертов произвела автоколонна из десятков реактивных систем залпового огня «Град», направлявшаяся в зону СВО. Кроме того, поступают сигналы о том, что украинские формирования все чаше отказываются "погибать в мясорубке", и, хотя такая информация тщательно скрывается Киевом, судя по всему, это имело мест о в последние недели.

Киев всё ещё пытается захватить Бахмут, который был для него стратегическим объектом до того, как он потерял город под натиском бойцов ЧВК "Вагнер". Сегодня угрозы для самого Бахмута нет. Вместо этого, вооружённые формирования Украины пытаются отбить населённые пункты к северу и югу от города. По последним данным, все атаки украинских подразделений на обоих направлениях были отбиты, так что надежды Киева на "показательную победу" в Бахмуте, похоже, не оправдались.

Более половины жителей Соединенных Штатов считают конфликт между Россией и Украиной угрозой для нации.  В то же время, согласно новому опросу Pew Research Center, почти половина опрошенных американцев (48 процентов) считает, что Вашингтон оказывает Киеву достаточное количество помощи (31%). 28% считают, что США оказывают Украине чрезмерную поддержку. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Egmont Institute / Facebook / Screengrab.

Бахмутская авантюра - после того, как с ней окончательно разберутся, - может стать огромным внутренним геморроем для Зеленского. Он намерен уволить министра обороны Украины Алексея Резникова - того самого чиновника, который помогал ему получать оружие из США и Европы. Возможные кандидаты на его место в большинстве своем малоопытны и не имеют прямого отношения к военному конфликту.

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Ходят слухи, что Резникова - действующего главу Минобороны - могут отправить в Британию в качестве посла Незалежной. Сегодня уже никто на Западе не может с уверенностью сказать, поддержит ли Зеленского генштаб ВСУ, но судя потому, что киевский режим начинает трещать по швам, не исключено, что власть в свои руки возьмут военные. Если такое случится, Зеленского, скорее всего, уберут.

Пытаясь предотвратить широкомасштабные атаки российской армии, ВСУ перебросили резервные части, прошедшие специальную подготовку в странах Североатлантического альянса.

Однако, задействовав эти ресурсы, в перспективе ВСУ останутся с менее подготовленными подразделениями, учитывая, что основная стратегия ВС РФ заключается в том, чтобы подпустить их "поближе", а затем ударить артиллерией и авиацией. Пару дней назад стало известно, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Купянского района, одновременно с этим ВСУ минируют мосты и дороги, чтобы замедлить наступление российской армии.

Российским вертолетам Ka-52 "Hokum B" в зоне военной спецоперации на Донбассе будут противостоять бронированные машины британского спецназа Suраcat с ракетами АIМ-132 АSRААМ.

Русский Генштаб действует довольно грамотно, управляя своей армией на линии боевого соприкосновения. При этом по Киеву практически не было нанесено серьезных ударов, за исключением может быть одного, произошедшего несколько месяцев назад и уничтожившего украинский разведывательный центр. Российская пресса мало освещает действия украинских военачальников Валерия Залужного и Александра Сырского, ограничиваясь замечаниями о том, что армия Украины действует профессионально. Возможно, пишет Брайен, это говорит о том, что Москва готова к диалогу с генштабом Украины.

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Тем временем поступают сообщения о том, что находящиеся в Белоруссии воинские подразделения "Вагнера" возвращаются в Россию. На Западе тут же заявили, что это связано с тем, что Минск отказался платить им, в следствие чего "вагнеровцы" остались без зарплаты и средств на закупку вооружения.

С очень высокой долей вероятности, пишет американский эксперт, часть из них будет переброшена в Африку. Хотя официально Кремль не поддержала революцию в Нигере, это совершенно не относится к "Вагнеру". А недавнее решение Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) согласиться на военное вторжение для "восстановления демократии в Нигере" открывает перед Москвой и "Вагнерами" огромные возможности.

Вооруженные силы ЭКОВАС столь же неэффективны, как и армия Нигера. Они практически полностью лишены транспорта, средств связи и логистики. Любой военный конфликт в Западной Африке без участия внешних стабилизирующих сил, скорее всего, обернется кровавой бойней. При этом никто не знает, согласится ли Путин отправить в Ниамей лидера "Вагнера" Евгения Пригожина.

Разумеется, Нигер — это так, чисто "побочный спектакль", а вот главные события, имеющие серьезные геополитические последствия, разворачиваются сейчас именно на Украине. Вместо того чтобы активно наступать и стремиться к завершению конфликта, Россия выжидает, изматывая украинскую армию и раскалывая сторонников военных действий в Киеве и на Западе.

Военный переворот в Нигере: лидеры западноафриканского альянса ЭКОВАС требуют отправить вооруженные силы для подавления "непокорной хунты". К такому заключению пришли руководители стран Западной Африки на встрече в Абудже в минувший четверг, анализируя ход событий после того, как истек недельный срок ультиматума, предъявленного военным, захватившим власть в Нигере. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / Egmont Institute / Facebook / Screengrab.

И тем не менее, военные стратеги в Москве прекрасно умеют просчитывать варианты, и вполне может статься, что именно сейчас они видят потенциал для масштабного наступления. Следите за Купянском, наступлении России может начаться именно там.

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