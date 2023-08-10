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В то время как Россия, Китай и Северная Корея совершенствуют свой потенциал гиперзвуковых вооружений, США в спешном порядке пытаются создать систему противоракетной обороны нового поколения, способную защитить страну от новых типов угроз

"Авангард" - гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения, который сочетает в себе потенциал маневрирующей боевой части и межконтинентальной баллистической ракеты. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Rossiyskaya Gazeta.

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В этом месяце военный журнал Breaking Defense сообщил, что американские оборонные подрядчики Lockheed Martin и Northrop Grumman форсируют разработку перехватчика следующего поколения (NGI). Военные корпорации планируют сократить сроки производства и создать прототип к 2027 году. Представитель Lockheed Martin заявил, что компания в ускоренном режиме провела сертификацию всех элементов конструкции перехватчиков нового поколения с Агентством противоракетной обороны США (MDA), говорится в докладе. Представитель компании отметил, что Lockheed Martin последовательно идет по пути создания прототипа к 2027 году.

7 августа Lockheed Martin объявила об успешном завершении проверки всех подсистем и о готовности к предварительной проверке проекта уже в этом квартале. В сообщении говорится, что MDA будет оценивать готовность проектов Lockheed Martin на этапе критического анализа. Что же касается Northrop, то она завершила экспертизу системных требований на три месяца раньше запланированного срока и в настоящее время планирует провести предварительную сертификацию систем в течение ближайших двух месяцев.

Благодаря такому подходу, пишет Breaking Defense, процесс критической оценки проекта ускорится и будет завершен к концу 2024 года (вместо запланированного ранее 2025 года). Breaking Defense также сообщает, что в рамках программы Northrop изготовила первую партию корпусов для твердотопливных ракет.

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Далее эти корпуса будут заполнены неактивным топливным компонентом и доставлены в Редстоунский арсенал в штате Алабама (военная база Армии США), где произойдет окончательная сборка перехватчика. После чего Northrop продолжит работы по поиску оптимального варианта, при этом издание отмечает, что после завершения процесса интеграции перехватчик будет подвергнут дополнительным испытаниям и технологическим проверкам.

Американский военный эксперт Пэтти-Джейн Геллер в своей статье для аналитического центра Heritage Foundation, опубликованной в марте 2023 года, пишет, что в отличие от более старого перехватчика наземного базирования (Ground-Based Interceptor, GBI), который был принят на вооружение в 2003 году, NGI будет включать в себя несколько средств поражения и позволит перехватывать несколько объектов, включая боевые модули (головки) и ложные цели, летящие от одной ракеты.

Геллер также обращает внимание на то, что NGI разрабатывается как единая система, предназначенная в первую очередь для противоракетной обороны, в отличие от GBI, который был спешно принят на вооружение в связи с оперативными потребностями и в котором использовались компоненты, изначально предназначенные для выполнения других задач, что значительно усложнило обслуживание и модернизацию комплекса. В конечном итоге, по данным Breaking Defense, MDA планирует заказать 20 NGI, которые поступят на вооружение в 2028 году и дополнят существующие системы GBI.

Гонконгское англоязычное онлайн-издание Asia Times отмечает, что, начиная с 2021 года, GBI является важным элементом американской системы наземной обороны среднего радиуса действия (Ground-Based Midcourse Defens, GBD) - единственным средством защиты всех 50 штатов Америки от ограниченной серии ударов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) со стороны России, Китая или Северной Кореи. В настоящий момент угроза США со стороны России и Китая вполне реальна. На подходе Северная Корея, со своей "активно развивающейся" программой МБР, которая своими действиями буквально "ломает логику" расширенного сдерживания США на Корейском полуострове.

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Американские оборонные компании в срочном порядке разрабатывают ракету-перехватчик нового поколения для противодействия быстро развивающимся гиперзвуковым угрозам со стороны России, Китая и Северной Кореи. Пуск ракеты-перехватчика наземного базирования (Ground-Based Interceptor, GBI) на недатированном снимке: Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Missile Threat / CSIS.

Китайские твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты семейства Dong Feng 31 представляют серьезную стратегическую опасность для Вашингтона. Альянс по противоракетной обороне (Missile Defense Advocacy Alliance, MDAA) обращает внимание на то, что модернизированный вариант DF-31A, поступивший на вооружение в 2007 году, представлен в двух вариантах: дорожно-мобильном и шахтном исполнении. Прогнозируемая дальность поражения этого боеприпаса превышает 11 тысяч километров, что позволяет НОАК наносить ядерные удары по любой течке Соединенных Штатов или Европы.

MDAA отмечает, что в отличие от более старой модели DF-31, DF-31A " прячет" свою боевую часть под обтекателем и, как сообщается, использует специальные средства поражения, включая как минимум восемь ложных боеголовок.

Кроме того, согласно сообщению, в данный момент разрабатывается более новая модификация МБР - DF-31B. По мнению аналитиков MDAA, DF-31 сокращает разрыв в технологиях МБР между США, Китаем и Россией, при этом ее возможности MIRV (разделяющаяся головная часть с модулями индивидуального наведения) способны преодолеть противоракетную оборону США. Это, в свою очередь, может обеспечить Китаю стратегическое превосходство над Пентагоном при возможном вмешательстве Вашингтона в ситуацию на Тайване.

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С другой стороны, пишет MDAA, у России есть ракетный комплекс РС-28 "Сармат". Эта система, была принятая на вооружение в 2010 году. РС-28 "Сармат" способен на скорости в 15 Махов поражать цели на расстоянии свыше 18 тыс. км с помощью 10-16 реактивных боеприпасов. Недавно ракетные войска Росси получили на вооружение стратегический комплекс шахтного базирования "Авангард" межконтинентальной дальности.

Из открытых источников известно, что глиссирующая крылатая боевая часть "Авангарда" движется с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает скорость звука более чем в 20 раз. Конструкция и материалы крылатого боевого модуля позволяют ему выдерживать температуру до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных случаях - до 2000 градусов. При система сохраняет стабильные аэродинамические характеристики и способность уверенного управления на всей траектории полета.

Сбить такой модуль практически невозможно, так как трудно рассчитать встречный курс и тем более стрелять ему вдогонку - для этого скорость ракеты-перехватчика должна быть как минимум быть в полтора раза выше - около 30 Махов.

MDAA отмечает, что такие системы, как "Сармат", "Ярс" и "Авангард", выполняют для Москвы как символическую, так и стратегическую функцию, подчеркивая тем самым статус России как ядерной державы, не уступающей, а скорее всего более развитой, чем США, которые до сих пор "тормозят" с модернизацией своего ядерного арсенала. Издание также отмечает, что способность российских стратегических комплексов нести гиперзвуковые боевые модули может свести на нет потенциал противоракетной обороны США текущего поколения, такой как GBI.

В своей статье для журнала Politico, опубликованной в феврале 2023 года, оборонный аналитик Александр Уорд отмечает, что Северная Корея уже располагает достаточным количеством МБР, достаточным для того, чтобы преодолеть противоракетную оборону США. Так, например, во время военного парада в этом месяце Пхеньян продемонстрировал Западу от 10 до 12 межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-17.

Художественное изображение ракеты Next Generation Interceptor. Изображение представленj онлайн-изданием Asia Times / Lockheed Martin.

Уорд также упоминает, что Hwasong-17 теоретически может нанести удар по США с территории Северной Кореи, хотя, по его словам, Пхеньян еще не доказал этот потенциал этой системы. Более того, пишет автор, для перехвата потенциальной ограниченной МБР Северной Кореи у США имеется всего 44 противоракеты GBI. Но если в каждую Hwasong-17 установить четыре модуля MIRV, то Пхеньян сможет запустить больше ядерных боеголовок, чем у США имеется перехватчиков.

Учитывая ракетные успехи России, Китая и Северной Кореи, GBD может оказаться неэффективной защитой от атак МБР. В статье Breaking Defense, опубликованной в сентябре 2020 года, компания Lockheed Martin объяснила, почему давно отслужившая свой срок система, которая, по ее мнению, не способна защитить Соединенные Штаты от угроз МБР в 2030-х и последующих годах, требует срочной замены.

Подчеркивает этот факт и низкий уровень эффективности GBD в ходе испытаний. Издание Missile Threat еще в 2017 году сообщало, что из 30 испытаний GBD, проведенных с 1997 года, (17 из которых были испытаниями на перехват баллистической ракеты-мишени) только девять из 17 достигли цели. Таким образом, коэффициент успешности этих систем составил всего 53%.

Lockheed Martin отмечает, что последней попыткой модернизировать GBD была программа Redesigned Kill Vehicle (RKV), инициированная в 2015 году. Однако это проект был закрыт из-за конструктивных недостатков, приведших к многолетним задержкам и перерасходу средств на сотни миллионов долларов. По мнению Lockheed Martin, повторное использование стандартных технологий, не предназначенных для использования в космосе, привело к необходимости полной модернизации большей части связанных с ними бортовых систем.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"