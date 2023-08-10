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По данным немецкой аналитической компании Statista.com, в прошлом году Китай произвел 210 тысяч тонн редкоземельных металлов сохранив за собой лидерство по экспорту этих ресурсов. Сегодня запасы редкоземельных элементов в Китае оцениваются примерно в 44 млн. тонн, за ним следуют Вьетнам - 22 млн. тонн, далее Россия и Бразилия - члены БРИКС - по 21 миллиону тонн.

В Монголии, судя по всему, идет серьезная конкурентная борьба с Китаем за добычу и переработку редкоземельных металлов. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / US Department of Agriculture / Peggy Greb / public domain

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В США также имеются запасы редкоземельных металлов в объеме 2,3 млн. тонн, но они не осваиваются по экологическим соображениям. Предполагалось, что таким образом Пекин получит определенный рычаг влияния в нынешней технологической войне: "Только попробуйте наложить санкции на Китай, и мы тут нарушим вашу цепочку поставок редкоземельных металлов".

Но вот теперь на горизонте появилась Монголия, независимая страна бывшего советского блока, расположенная между Китаем и Россией. По оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в 2009 г. запасы редкоземельных металлов в Монголии могут составлять 31 млн. тонн. Страна обладает потенциалом стать одним из ключевых экспортеров редких земель, но ей не хватает капитала и оборудования для их разведки.

Поэтому на днях Улан-Батор заключил с Вашингтоном соглашение об "открытом небе". Вполне естественно, что этот шаг вызвал критику со стороны многих китайских экспертов, которые считают, что он навредит планам Пекина по использованию контроля над экспортом редкоземельных металлов в качестве ответной меры на технологические санкции США.

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4 августа министр транспорта Соединенных Штатов Пит Баттигиг и министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбацогт Сандаг подписали соглашение, направленное на "расширение возможностей для путешественников и грузоотправителей, а также на укрепление связей между двумя странами". США начали проводить политику "открытого неба" с 1992 года, либерализовав международные авиационные рынки со 132 иностранными партнерами по всему миру. Китай и Россия в этот список не входят.

2 августа в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис. Лувсаннамсрай заявил, что Монголия будет укреплять стратегическое партнерство с США в качестве "третьего соседа". Обе стороны договорились изучать возможности разработки в Монголии редкоземельных и критических минералов для использования в американской высокотехнологичной промышленности.

По мнению китайских экспертов, Монголия решила не принимать во внимание мнение Пекина, поскольку Лувсаннамсрай прибыл в США 1 августа, в день, когда вступили в силу китайские ограничения на экспорт галлия и германия. Отметим, что ни галлий, ни германий не относятся к редкоземельным элементам, поскольку не встречаются в природе в земной коре, а образуются как побочные продукты при производстве алюминия и цинка соответственно. Об ограничениях на поставки этих элементов Китай объявил 3 июля в качестве ответа на санкции США.

Предполагается, что следующими на очереди могут оказаться редкоземельные металлы. В прошлом месяце Си Фэн, посол Китая в Соединенных Штатах, заявил, что Пекин примет ответные меры, если Вашингтон введет дополнительные санкции против КНР. Примерно в это же время некоторые аналитики стали обсуждать возможность введения экспортного контроля на редкоземельные металлы.

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"США так же, как и другим странам на Западе, необходимо срочно найти новых поставщиков редкоземельных металлов", - пишет в своей статье, опубликованной в минувший понедельник, военный корреспондент из Хайнаня Цзян Фувэй. "В данном случае под прицелом Запада оказалась Монголия с ее богатыми редкоземельными ресурсами".

Меморандум между Министерством дорожного и транспортного развития Монголии и Министерством транспорта Соединенных Штатов о сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес в транспортном секторе, подписали министр дорожного и транспортного развития Монголии С. Бямбацогт и министр транспорта США Пит Буттигиг в присутствии премьер-министра Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Пресс-служба Президента Монголии

Он добавляет, что "Вашингтон сейчас не жалеет усилий, чтобы завоевать Монголию, которая соседствует с Китаем на юге и Россией на севере и потенциально может стать стратегическим пунктом против своих соседей. Кроме того, он (Вашингтон) пытается сорвать строительство газопровода "Сила Сибири-2", как собственно и другие важнейшие для России и Китая проекты".

Цзян также отметил, что Россия и Китай в первую очередь должны обратить внимание на попытки США использовать неправительственные организации для проникновения в Монголию, разжигания межнациональной розни и срыва проектов между Россией, Китаем и Монголией. По его словам, если США будут продвигать "цветную революцию" в Монголии, то подобные политические риски могут перекинуться на Китай и Россию и создать угрозу их национальной безопасности.

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Он подчеркивает, что главная задача России и Китая - предотвратить переход Монголии на сторону США, причем неважно каким образом - путем налаживания экономических связей или установления влияния на власть в этой богатой полезными ископаемыми стране

В ожидании новых санкций со стороны США

Ранее планировалось, что премьер-министр Монголии встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, однако глава Белого дома уехал из Вашингтона в отпуск. Ожидается, что в конце этого месяца Байден подпишет указ, запрещающий американским компаниям и фондам инвестировать в китайские полупроводники, искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления.

4 августа государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и Лувсаннамсрай подписали дорожную карту экономического сотрудничества в рамках стратегического партнерства "Третий сосед" между правительствами Монголии и США. По словам участников встречи, этот документ станет основой для расширения торгово-экономических связей между двумя государствами на ближайшие годы.

Один из журналистов провинции Шаньси опубликовал статью под заголовком "США и Монголия планируют в обход России и Китая перевозить редкоземельные металлы авиарейсами. Должны ли они получить на это согласие Китая?".

"Гражданские самолеты обычно летают на высоте от 6 до 12 км, в то время как верхняя граница воздушной территории государства находится на высоте 100 км над уровнем моря", - отмечает журналист. "Это означает, что монгольские редкоземы, перевозимые в США, попадут в воздушное пространство Китая. Согласно китайским законам об авиации, иностранные летательные аппараты должны подать заявку в Китай и получить разрешение перед тем, как войти в воздушное пространство страны".

По словам автора, Монголия предложила арендовать на 50 лет участок площадью 10 га в порту Тяньцзинь, но Китай вряд ли на это согласится, поскольку это приведет установлению более тесных контактов между Монголией и США, тем более что монгольская сторона не планирует платить Китаю никаких транзитных пошлин. По его словам, Улан-Батор может попытаться отправить свои редкоземы в Южную Корею, но при этом их транспортировка также будет проходить через территории Китая и России.

"Китай не собирается мешать Монголии зарабатывать деньги", - говорит он. "Но в настоящее время редкоземельное сотрудничество между Соединенными Штатами и Монголией в некотором смысле оказывает давление на Китай. США пытаются с помощью Монголии избавиться от китайской зависимости в области поставок редкоземельных металлов".

"В условиях, когда конкуренция между Китаем и США становится все более жесткой, решение Монголии не учитывает настроений и позиций Китая", - говорит он, отмечая, что те, кто находится на Западе, вероятно, выдают "пустые чеки", которые недостаточно хороши, чтобы заменить Китай и Россию в качестве добрых соседей Улан-Батора.

Новая холодная война

После падения династии Цин в 1911 г. Монголия стала независимой от Китайской Республики. В период "холодной войны" с 1947 по 1991 гг. она находилась под политическим влиянием Советского Союза. Начиная с 1990-х годов Улан-Батор идет по демократическому пути, но при этом испытывает серьезные проблемы с коррупцией. В последние годы страна активно борется с этим криминальным явлением, пытаясь привлечь больше инвестиций иностранных компаний.

На прошлой неделе Лувсаннамсрай заявил представителям американских СМИ, что такие страны, как Монголия, могут пострадать, если конфликты между Вашингтоном и Пекином перерастут в так называемую новую холодную войну. "Я боюсь, что новая холодная война будет совершенно иной и более сложной, чем первая холодная война", - подчеркнул политик. "Мы не можем смириться с такой ситуацией".

По его словам, Монголия надеется сохранить хорошие отношения как с Китаем, так и с США. Он также назвал США "путеводной Полярной звездой Монголии на демократическом пути". Он отметил, что крупные державы должны быть ответственными и не допускать резких негативных влияний на жизнь других государств.

С другой стороны, Камала Харрис сказала, что США и Монголия будут совместно решать глобальные проблемы, включая климатический кризис, отстаивать демократию и права человека, а также устранять угрозы международному порядку, основанному на правилах. По ее словам, обе страны будут совместно работать над укреплением сотрудничества в области космоса.

Посол Китая в США заявил, что "Вашингтон сегодня не жалея сил старается завоевать расположение Монголии, которая соседствует с Китаем на юге и Россией на севере и потенциально может стать стратегическим пунктом против своих соседей. Кроме того, США очень хотели бы сорвать строительство газопровода "Сила Сибири-2", как и другие важнейшие для России и Китая проекты. На снимке премьер-министр Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Пресс-служба Президента Монголии / White House news feed.

В прошлом месяце некоторые китайские обозреватели раскритиковали Монголию за использование интернет-сервисов Starlink компании SpaceX, которые, по их мнению, представляют потенциальную военную угрозу для Китая и дают китайцам возможность обойти жесткий режим цензуры, установленный Пекином в отношении "вредных" иностранных интернет-ресурсов.

"Монголия превращается в "пешку" Запада по отношению к Китаю и России, но в то же время продолжает получать экономические выгоды от Китая и России", - пишет журналист из Сычуани. "Шаги Монголии действительно заставляют Китай испытывать чувство разочарования".

В то время как некоторые китайские обозреватели и интернет-пользователи считают, что Москва и Пекин должны наказать Улан-Батор, Янь Цзэян, помощник научного сотрудника Института изучения Северо-Восточной Азии при Китайском институте современных международных отношений, в своей статье пишет, что люди должны быть уверены в прочности отношений между Китаем и Монголией, которые не должным меняться из-за одной поездки Лувсаннамсрая в США.

Янь считает, что Монголии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет по-настоящему наладить производство редкоземельных металлов, и в конечном итоге ей придется использовать китайские перерабатывающие предприятия и логистические услуги. По его словам, Китай готов развивать стратегическое партнерство с Монголией, но надеется, что политики страны будут придерживаться верной позиции по главным вопросам.