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О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов

Секрет успеха российской армии заключается в способности русских генералов правильно оценивать самонадеянность Киева, подпитываемую военной помощью Запада.
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Секрет успеха ВС РФ заключается в умении российских генералов безошибочно оценивать высокомерие Киева, подпитываемое военной помощью Североатлантического альянса. Об этом пишет черногорский журналист, аналитик по Балканам и геополитик Славиша Батко Милачич в своей статье для онлайн-издания ИН4С.

Михаил Юрьевич Теплинский. Командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник

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В конце весны 2023 года Киеву и его сторонникам на Западе практически удалось убедить европейскую общественность и население Украины в успехе нового украинского контрнаступления. Ежедневные сообщения о поставках странами НАТО техники для украинской армии, об обучении все новых и новых подразделений ВСУ на европейских базах, о поставках Киеву современных ракетных систем заставили многих поверить в то, что уже к началу лета Украина сможет одержать победу над Россией. Даже в России раздавались панические голоса либералов, утверждавших, что к середине лета "сухопутный коридор в Крым" окажется под угрозой.

Несмотря на то, что первоначальное трехнедельное продвижение украинских войск в Запорожской области не оправдало ожиданий, странные действия частной военной компании "Вагнер" 24-25 июня временно добавили оптимизма команде Зеленского и его союзникам на Западе. Политическое и военное руководство Украины наивно восприняло это событие как признак развала российской армии и зарождения конфликтов внутри российского военного руководства, что побудило его активизировать наступление.

Почему Россия форсировала производство истребителей 5-го поколения Cy-57 и причем здесь американские F-16

Однако по прошествии почти двух месяцев этого так называемого "контрнаступа" стало понятно, что ВСУ попали в ловушку, тщательно подготовленную для нее российским Генштабом. По самым оптимистичным оценкам, к началу августа 2023 года Украина потеряла около половины личного состава, подготовленного западными инструкторами (25 тыс. человек из 50 тыс.), и огромное количество бронетехники. Более того, ВСУ не удалось занять ни одного крупного населенного пункта, не говоря уже о прорыве российской обороны. Тем временем российская армия начала продвигаться к Харькову, а новые ракетные удары Украины по объектам инфраструктуры в Крыму и по Крымскому мосту послужили хорошим поводом для выхода Москвы из зерновой сделки, приносящей России одни убытки.

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Поскольку Зеленский не рискует открыто говорить о провале наступления и о том, что его армия не способна прорвать линию российской обороны, Киев и его партнеры на Западе вынуждены анонсировать все новые и новые "этапы контрнаступа", совершая при этом самоубийственные атаки на российские позиции. Но почему это так? Задается вопросом Милачич. Совершенно очевидно - из-за гибкости российского военного руководства и его способности менять тактику военных действий гораздо быстрее, чем это делают генералы ВСУ.

Андрей Николаевич Мордвичев. Командующий войсками Центрального военного округа
Генерал-лейтенант

Несмотря на недовольство некоторых российских "патриотов", с осени 2022 года ВС РФ, приостановив все наступательные операции, (за исключением Бахмута), планомерно строили линии обороны, отрабатывали взаимодействие родов войск, наращивали производство ударных беспилотников. В результате наибольшие потери вооруженные силы Украины несут из-за смертоносного артиллерийского огня, масштабного минирования, а также ударов авиации и беспилотников. В то же время боевой дух российской армии остается высоким и продолжает расти, подпитываемый серьезными и реальными успехами на поле боя. Вспомним недавний эпизод, когда экипаж российского танка Т-72Б за несколько минут уничтожил колонну из восьми единиц украинской бронетехники (два танка и шесть бронеавтомобилей MRАP М1224 MaxxPro) — настоящий подвиг, документально запечатленный на многочисленных видеозаписях. И это только один из примеров блестящей подготовки российских бойцов и грамотных действий разведки.

Украинская пропаганда даже близко не способна придумать что-то подобное. Украинские военные паблики и telegram-каналы в основном хвастаются западными ракетными комплексами, стреляющими в неизвестном направлении, и благодарят своих "друзей" на Западе, не раскрывая деталей реальной боевой эффективности таких "подарков". 

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Секрет успеха российских военных заключается, в том числе, и в умении министра обороны Сергея Шойгу правильно оценивать самоуверенность украинцев, подпитываемую масштабной военной помощью Запада. Кроме того, пишет черногорский журналист, российским генералам удалось убедить украинские вооруженные силы в уязвимости российских солдат.  

Российским вертолетам Kа-52 «Аллигатор» в зоне спецоперации будут противостоять машины британского спецназа Supacat с ракетами АSRAAM.

При этом Вооруженным Силам РФ удалось скрыть от ВСУ и спецслужб Запада всю ту колоссальную работу, которая была проделана за время "военной паузы" по совершенствованию боевого слаживания, усилению разведки и радиоэлектронной борьбы, пишет черногорский журналист. В то же время Киев, который так гордится своей "сетью" диверсантов, завербованных по telegram-каналам, не смог накопать никакой информации о колоссальном росте российского ВПК, о российских минных полях и линиях обороны, а также о подготовке военных на передовой.

В результате самоубийственных атак ВСУ с каждым днем растет популярность Вооруженных Сил РФ в российском сообществе. Поэтому "эффективные авианалеты беспилотников на Москву", приведшие к замене стекол в башнях "Москва-Сити", вызывают лишь сильное раздражение россиян, которые требуют новых ударов по инфраструктуре Украины.

Провал украинского контрнаступления — это пощечина всему Североатлантическому альянсу и разведслужбам Запада. Погибшие в июне и июле 2023 года 25 000 украинцев могли бы задаться вопросом, как получилось, что британская, французская и американская разведки уверовали в военную слабость русских и отправили их на убой. Как они позволили русским генералам их обмануть? Почему за 18 месяцев войны украинская армия не в состоянии обеспечить адекватное командование и управление войсками?

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Владимир Вячеславович Селивёрстов, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор.

Чем завершится бойня украинских военнослужащих в "запорожской западне", в целом понятно. В конце августа Киев объявит, что частично выполнил цели контрнаступления, "максимально ослабив российскую армию" и "остановив продвижение российских войск на опасных направлениях". Разумеется, никаких реальных доказательств этому не будет. То, что на тот момент останется от "штурмовых отрядов", разбросают по всей линий боевого соприкосновения для укрепления обороны на тех направлениях, где русские медленно, но верно продвигаются вперед. Киев будет ожидать новой порции западной помощи и продолжит могилизацию - то, чего сегодня все больше и больше украинцев стараются избежать.

Остается только один вопрос: что будут делать Шойгу и российские генералы, которые доказали, что умеют вводить в заблуждение Украину и ее западных союзников. Нанесут ли они ответный удар или будут ждать очередного "контрнаступления", во время которого украинская армия так продуктивно уничтожает сама себя?

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Теги

россия украина нато запад натовский альянс нато и всу российские генералы
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