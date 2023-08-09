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Соединенные Штаты одобрили поставку первой партии основных боевых танков Abrams для Украины, прибытие которых запланировано на начало осени. Об этом 7 августа сообщил начальник отдела закупок армии США Дуг Буш (Doug Bush).

Офицер греческой армии и эксперт Нектариос Папантониу, специалист в области пилотируемых и беспилотных наземных систем, в интервью EurAsian Times подчеркнул, что, насколько ему известно, применение тяжелой западной бронетехники на Украине выглядит разрозненным и хаотичным, а не слаженным и хорошо скоординированным, как это должно быть на самом деле. На снимке M1 Abrams - основной боевой танк Соединенных Штатов Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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После комплексного ремонта, длившегося несколько месяцев, 31 танк Abrams, предназначенный для Украины, прошел все необходимые процедуры и теперь готов к немедленной отгрузке.

Дуг отметил, что в комплект поставки войдет полный пакет оборудования, необходимый для технического обслуживания и эксплуатации танков. "Они готовы, теперь им предстоит добраться до Европы, а затем до Украины, вместе со всем тем, что к ним прилагается", - сказал Буш.

Танки Abrams, предназначенные для Украины, представляют собой старые модификации M1A1. Несмотря на то, что танки полностью готовы, их транспортировка на Украину еще не состоялась. Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства США, вместе с танками на Украину будут доставлены боеприпасы, запасные части, топливное оборудование и ремонтные комплекты.

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Напомним, что расширенная боевая подготовка специалистами из США экипажей ВСУ началась в Германии в январе. На тот момент сообщалось, что поставка танков Abrams может быть осуществлена не раньше следующего года. Однако несколькими месяцами позже Вашингтон принял решение ускорить процесс поставки танков, передав вместо новых более современных моделей А2 старые М1-А1.

Дуг Буш подчеркнул, что главная цель - обеспечить поставку танков "Абрамс" в подразделения к "началу осени". При этом он воздержался от указания конкретной даты или месяца такого развертывания. Тем не менее, в недавнем сообщении онлайн-издания Politico сообщалось, что танки, судя по всему, будут активно применяться на поле боя уже в сентябре этого года.

Позже Буш вновь подтвердил точность ранее озвученной им информации, не ссылаясь при этом на статью Politico. Он заявил: "Я думаю, что все, что было сказано, остается в силе. Эти сроки определенно соблюдаются". Ожидается, что первая партия танков Abrams прибудет в Германию в августе, где они пройдут окончательную модернизацию, после чего в следующем месяце будут переброшены на Украину.

Американские основные боевые танки Abrams для Украины

Администрация Байдена уделяет особое внимание вопросу оперативного получения Украиной дополнительного вооружения, направленного на усиление контрнаступательных действий и укрепление обороноспособности страны в долгосрочной перспективе, пишет прозападное издание EurAsian Times.

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Помимо танков, в рамках подготовки к возможной поставке боевых самолетов специалисты Североатлантического альянса ведут целенаправленную работу по обучению украинских летчиков навыкам пилотирования истребителей F-16. Возможно, пишет издание, эта программа будет реализована уже к концу года.

Оборонное ведомство Соединенных Штатов официально одобрило отправку первой партии танков "Абрамс" на Украину. Американская бронетехника будет доставлена в начале осени. Ну, что ж, гори, гори ясно.. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

По мнению западных СМИ, поступление танков в ближайшее время позволит существенно пополнить арсенал Украины, придав ему "мощный и смертоносный" импульс. Это особенно важно в условиях, когда перед украинскими войсками стоит сложная задача прорыва хорошо укрепленной российской обороны на протяжении всей линии боевого соприкосновения, протянувшейся на сотни километров.

Несмотря на попытки украинских подразделений продвинутся вперед к заданным рубежам, их наступление продолжает сдерживаться шквальным огнем тяжелой артиллерии и ударами боевой авиации ВКС России. Минные поля вынуждают украинских военнослужащих стягивать бронетехнику в узкие проходы, где на нее вновь обрушивается огневой вал.

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Первые поставки из Соединенных Штатов могут включать от шести до восьми танков. Можно сказать, пишет EurAsian Times, что это первая партия более крупного пакета, включающего 31 ОБТ (количество, эквивалентное полноценному танковому батальону Украины).

Между тем, в рамках другого пресс-брифинга официальный представитель Пентагона заявил, что конкретные сроки получения Украиной снарядов с обедненным ураном пока не обозначены. Бригадный генерал военно-воздушных сил США Пэт Райдер отметил: "На данный момент мне нечего сообщить, никаких заявлений относительно танковых боеприпасов какого-либо типа не поступало".

Ранее в марте правительство Туманного Альбиона объявило о своем намерении направить на Украину 120-мм снаряды для танков Challenger 2, в состав которых входит обедненный уран (DU). Пока танки американские "Абрамсы" находятся в пути, ВСУ используют танки "Челленджер" и переданные в дар "Леопард-2", а также боевые машины "Брэдли". Правда, большая их часть уже сгорела, но об этом издание скромно умалчивает. Таким образом, после прибытия американских танков на Украину они дополнят внушительный арсенал тяжелых вооружений, которые Киев приобрел у западных стран в последние месяцы.

Однако подполковник греческой армии и эксперт Нектариос Папантониу, специализирующийся на пилотируемых и беспилотных наземных системах, в интервью онлайн-изданию EurAsian Times сообщил, что, насколько ему известно, применение тяжелой западной бронетехники на Украине выглядит разрозненным и хаотичным, а не слаженным и хорошо скоординированным как это должно быть на самом деле.

На запорожском направлении экипаж российского танка в одиночку уничтожил колонну западной бронетехники ВС Украины. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

Он подчеркнул, что танки сами по себе не обладают достаточной боеготовностью для эффективного противодействия разнообразным современным угрозам на поле боя. Поэтому он считает необходимым наладить тесное взаимодействие между танками, БМП, артиллерией, вертолетами и беспилотными системами.

Папантониу также скептически оценил эффективность использования устаревших танковых концепций в борьбе с современными угрозами. В частности, он заметил, что современные западные танки и БМП недостаточно эффективны для борьбы с такими угрозами, как беспилотники "Ланцет". Он также отметил: "По сути, необходимы сложные меры активной защиты, которых у Запада просто нет".

Папантониу подчеркнул, что постоянно эволюционирующие угрозы опережают возможности существующих мер противодействия. Он особо указал на непредвиденные преимущества, которые дает развертывание на поле боя "барражирующих" боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

В заключение он выразил сомнение в способности украинских военных эффективно использовать свою технику с тактической точки зрения. Греческий офицер привел в пример эпизод, когда всего один российский танк Т-90 буквально в считанные минуты разгромил украинскую колонну, состоящую из двух танков и пяти бронетранспортеров типа MRAP.

"Принимая во внимание все вышесказанное и понимая, что освоение современных военных технологий — это прежде всего опыт, требующий много времени и инвестиций, я считаю, что украинцы недостаточно квалифицированы, чтобы максимально эффективно использовать технику, поставляемую Западом", - заключил Папантониу.

Передача Украине американских танков Abrams является одним из компонентов более широкого пакета помощи в области безопасности, (официально превысившего 41,3 миллиарда долларов), который Соединенные Штаты предоставили Киеву с начала военной операции России (в феврале 2022 года).