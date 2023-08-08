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"Мирные переговоры", организованные Саудовской Аравией, ни к чему не привели. Киев рассчитывал привлечь на переговоры больше "нейтральных" государств, разделяющих позицию Украины. Однако этого не произошло, и украинцы, несомненно, были разочарованы тем, что "грандиозное шоу собак и пони", спонсируемое Саудовской Аравией, не принесло никакой объективной пользы Киеву. Об этом пишет американский военный и политический аналитик, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для онлайн-издания Weapons and Strategy.

Фотография представлена информационным агентством Ассошиэйтед Пресс

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Россия, разумеется, не участвовала в этом мероприятии, потому что ее туда не пригласили. Понятное дело, если бы Москву пригласили на переговоры, Киев бы на них не явился. Проще говоря, судьба этих переговоров была предрешена с самого начала: Нет России - нет мира.

Представители 40 стран, участвовавших в конференции, не смогли договориться об общем решении, и "мирная конференция" закончилась без каких-либо заявлений о ее предполагаемых достижениях или деклараций о дальнейших действиях. Встреча в Джидде (Саудовская Аравия), несомненно, была спланирована Соединенными Штатами для того, чтобы попытаться убедить страны БРИКС не поддерживать Москву в украинском конфликте. В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, а также ряд новых государств, претендующих на членство.

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР посетили конференцию по мирному урегулированию, в которой также участвовал Иран. Тем не менее, в Китае заявили, что прошедшая конференция была полезной и выразили надежду на проведение еще одного такого мероприятия в будущем. Напомним, что Пекин выступает в качестве медиатора в урегулировании украинско-российского конфликта.

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Китай можно было бы рассматривать как "страну-маятник", пишет Стивен Брайен, если бы мирное соглашение удалось заключить на основе консенсуса без участия России. Однако это далеко не так, и сегодня Пекин играет в свою игру, пытаясь удержать Вашингтон от дальнейшего санкционного давления на КНР.

В настоящее время экономика Китайской Народной Республики испытывает серьезные проблемы, в руководстве страны происходят партийные чистки, в частности, снят с должности министр иностранных дел Цинь Ган, уволено высшее руководство ракетных войск Китая. Все это говорит о том, что руководство Китая во главе с Си Цзиньпином переживает не лучшие времена. По мере дальнейшего падения экономики и ухода все большего числа иностранных инвесторов из КНР будущее Председателя Си станет неопределенным, а над пошатнувшимся режимом китайской компартии нависнут грозовые тучи.

Еще до начала специальной военной операции России на Украине Соединенные Штаты неизменно выступали против любых переговоров между Москвой и Киевом. Попытки Франции и Германии, Турции и Израиля были сведены под давлением США. Политика Вашингтона, насколько это можно определить по его действиям, заключается в том, чтобы помочь Киеву выиграть в борьбе с Россией, с другой стороны, США делали все возможное, чтобы спровоцировать смену власти в России.

На раздаточном снимке, предоставленном Саудовским агентством печати (SPA) 6 августа 2023 г., советник по национальной безопасности и государственный министр Саудовской Аравии Мусаад бин Мухаммед аль-Айбан выступает во время встречи советников по национальной безопасности в Джидде. Фотография представлена информационным агентством Ассошиэйтед Пресс / Asia Times.

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На данный момент очевидны две вещи: попытка свергнуть правительство Путина - провалилась; Кремль по-прежнему уверенно контролирует ситуацию. Между тем, украинское контрнаступление против российской армии на востоке и юге страны обернулось грандиозным провалом, и этот провал, в свою очередь, сказывается на странах Североатлантического альянса.

Несмотря на интенсивную подготовку Западом лучших бригад ВСУ, поставку американских и европейских вооружений, в частности бронетанковые системы, такие как ОБТ "Леопард" и боевые машины пехоты "Брэдли", а также американское военное финансирование и организацию, вплоть до масштабной поддержки тактической разведки, украинские войска понесли сокрушительное поражение. Никакого существенного прорыва Киев не добился.

Как это отразится на деятельности Североатлантического альянса? Уже давно было понятно, что НАТО будет очень сложно защитить критически важные территории Прибалтики и Восточной Европы от российского натиска. Расширение альянса всегда было сопряжено с огромным риском развязать войну.

При этом попытка включить Украину в ряды членов НАТО и лишить Россию рынков сбыта в Европе нанесла странам Евросоюза не меньший ущерб, чем Москве, а скорее всего, намного больший. В качестве примера можно привести конец "эры дешевой энергии" для Германии, подпитывавшей ее промышленную мощь, и разрушение важнейшего газопровода Nordstream. И эта ситуация сохранится, по крайней мере, в обозримом будущем.

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Некоторые аналитики говорят о деиндустриализации Германии. Раньше безопасность обходилась Германии "дешево" - ее просто-напросто обеспечивали США, в то время как немецкие компании зарабатывали на этом большие деньги. Однако теперь немецкие концерны зарабатывают не так много денег, а у США практически закончились военные ресурсы для поддержки Германии.

Теперь это начали понимать и страны Североатлантического альянса - их самой лучшей техники в мире недостаточно, чтобы защититься в случае войны.

Когда-нибудь, а скорее всего, в ближайшем будущем, ключевые европейские государства откажутся от своей "горячей" поддержки Киева и расширения НАТО, от миллиардов долларов военной техники, потраченных на военный конфликт, и начнут искать компромисс с Россией. Хотя Вашингтон и способен запугать Шольца в Германии или Макрона во Франции, у такого рода давления есть свои пределы.

Ситуация на поле боя на Украине крайне неблагоприятна для будущего киевского режима. Это знают и военачальники украинской армии, даже если они и уповают на какое-то чудо. Вероятно, Украина может попытаться сохранить стабильность линии боевого соприкосновения, проводя небольшие (но крайне затратные) атаки, как она только что попыталась сделать (и потерпела неудачу) в Работино. Вопрос, однако, в том, как долго еще ВСУ смогут продолжать "сжигать" технику и живую силу, да и захотят ли они вообще это делать.

Пока не ясно, насколько Запад близок к полному краху на Украине, однако большое количество жертв, потери техники и падение боевого духа создают впечатление, что день расплаты не за горами. Фотография приставлена российским изданием РИА Новости.

Если высшее военное руководство Украины, например, начальник Генштаба Валерий Залужный или командующий сухопутными войсками Александр Сырский, решит предотвратить полное поражение, то они могут найти способ заставить политическое руководство страны отказаться от жесткой линии и пойти на переговоры с Россией.

Насколько Запад близок к полному краху Украины, пока не понятно, но большое количество жертв, потери военной техники и падение боевого духа создают впечатление, что день расплаты уже не за горами. Провал саудовской "мирной конференции" - еще один хороший показатель того, что Вашингтон зашел в тупик, и украинцам, теперь, возможно, придется искать новый способ решения своих проблем с Россией, подводит итог американский эксперт