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Пресс-служба оборонного ведомства Китайской Республики (Тайвань) заявила о приближении к острову 24 самолетов Народно-освободительной армии Китая и семи боевых кораблей Военно-морских сил НОАК. Эта информация опубликована на сайте министерства обороны островного государства.

В случае начала военных действий вокруг Тайваня проблема Сеула будет заключаться не в Пхеньяне. Опасаясь уничтожения режима Ким Чен Ына, Северная Корея вряд ли пойдет на эскалацию, выходящую за рамки мелкомасштабной смертоносной агрессии. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / People Liberation Army of China.

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В нем говорится, что "двенадцать из зафиксированных летательных аппаратов пересекли серединную линию в Тайваньском проливе или проникли в опознавательную зону противовоздушной обороны на юго-западе Тайваня". Среди них: шесть всепогодных Chengdu J-10А, два многоцелевых истребителя Shenyang J-16, два российских Су-30МКК, один тактический военно-транспортный Shaanxi Y-9 и одна авиационная платформа дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Shaanxi KJ-500.

Вооруженные силы Тайваня "постоянно мониторят ситуацию и своевременно дают указания экипажам самолетов ВВС, кораблей ВМС и расчетам наземных противоракетных систем реагировать на подобные провокации", говорится в заявлении.

(Министерство обороны, Лу Шаньюй, Тайбэй 8 августа) Министерство национальной обороны (MIPS) сообщило, что по состоянию на 14:00 сегодня было зафиксировано 11 самолетов (один из которых вошел в воздушное пространство юго-западной части страны) и пять кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива.

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В Тайбэе подчеркнули, что национальная армия привлекает самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы для тщательного контроля и разрешения последствий сложившейся ситуации.

Опознавательная зона ПВО Тайваня объявлена островом в одностороннем порядке и занимает площадь чуть менее 500 тысяч квадратных километров, что значительно превышает воздушное пространство самого Тайваня. Она также охватывает окружающие акватории, включая Тайваньский пролив и частично воздушное пространство над материковыми провинциями КНР Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань, крупнейший остров КНР общей площадью около 36 тысяч квадратных километров и населением около 24 млн человек. Китайская Республика с 1949 года управляется местной администрацией. КНР считает Тайвань своей островной провинцией.

Деятельность китайских боевых самолетов кораблей НОАК в районе Тайваньского пролива внимательно отслеживается национальной армией островного государства. Схематическая диаграмма, показывающая действия Народно-освободительной армия Китая в воздушном пространстве вокруг Тайваньского пролива. (Предоставлено Министерством национальной обороны Тайваня)

США: В тайваньском конфликте главная проблема Сеула - не Пхеньян

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Тем временем Южная Корею очень обеспокоена "проблемой трех тел". И речь идет не об астрофизическом явлении, описанном в популярном научно-фантастическом романе Лю Цысиня, а о геополитическом феномене, связывающем Китай, Тайвань и Северную Корею. В силу взаимоотношений между этими тремя государствами война в Тайваньском проливе может привести к военному конфликту на Корейском полуострове. Об этом пишет американский эксперт Центра Восток-Запад в Гонолулу Денни Рой в своей статье для онлайн-издания Asia Times.

Если США вмешаются, чтобы защитить Тайвань от попыток поглощения Китаем, Пхеньян, возможно, по просьбе Пекина, совершит агрессию против Республики Корея (РК) в тот момент, когда южнокорейцы будут чувствовать себя относительно уязвимыми из-за сосредоточенности Вашингтона в боевых действиях в полутора тысячах километров южнее.

Несомненно, война в Тайваньском проливе стала бы бедствием для всего региона, включая Южную Корею. Только экономические последствия будут очень серьезными, поскольку военные действия в Восточно-Китайском море нарушат торговлю, от которой в значительной степени зависит Южной Кореи. Кроме того, Сеул окажется политически сдавленным между своим союзником - США и основным торговым партнером, и хорошо вооруженным соседом - Китаем.

В борьбе с Китаем американские военные, скорее всего, будут использовать свою авиацию, базирующуюся в РК, что заставит Пекин задуматься о возможности нанесения ракетных ударов по территории Южной Кореи. Перед Сеулом встанет сложный вопрос о том, как найти такой путь, который позволил бы избежать конфронтации с Китаем и уберечь Сеул от осуждения со стороны США как бесполезного "союзника".

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То, что Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) могут координировать одновременные атаки, представляется вполне вероятным. Можно предположить, что планировщики КНР, как минимум, думали об этом. Тем не менее, обе страны по-прежнему являются союзниками по договору, хотя эффективность этого союза за прошедшие годы оказалась сомнительной.

По мнению американского эксперта, КНР не только близка к панике из-за того, что США поощряют независимость Тайваня в качестве средства "сдерживания" Китая, но и с тревогой воспринимает возросшую готовность Южной Кореи под руководством правительства Юна поддержать антикитайскую программу Белого дома.

Авиабаза Осан в Южной Корее будет участвовать в обороне Тайваня, при этом американские сухопутные подразделения останутся для сдерживания и защиты от любого возможного вторжения со стороны Северной Кореи. На снимке над базой пролетают самолеты F-16 Falcons и A-10 Thunderbolts. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / US Air Force / Lt Col Judd Fanche.

Пекин хотел бы, чтобы правительство РК не позволило США использовать Южную Корею в качестве опорной базы или плацдарма для военных операций в Тайваньском проливе. Впрочем, многие китайские аналитики уже не считают это вероятным. В Пхеньяне также видят "тесную связь" между ситуацией вокруг Тайваня и конфликтом между КНДР и Южной Кореей. Руководство Северной Кореи поддерживает позицию Пекина, согласно которой остров принадлежит Китаю, утверждая, что проблема Тайваня является "внутренним делом" КНР.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Пак Мён Хо в заявлении от 2021 года совместил эти две проблемы. По его словам, США пытаются блокировать национальное воссоединение как Китая, так и Кореи. В попытке удержать свое господство Вашингтон намерен "задушить нашу страну и Китай". По словам Пака, американские войска, "сосредоточенные вблизи Тайваня" для оказания давления на Китай, "в любой момент могут быть направлены на проведение военной операции против КНДР".

Пак также осудил "заявления" о том, что Китай и КНДР намерены координировать свои действия, чтобы "вызвать военную напряженность на Тайване и на Корейском полуострове". Он заявил, что как правило, "виновная сторона первой обращается в суд". Это выглядит не столько как гарантия того, что Китай и КНДР никогда не пойдут на подобные шаги, сколько как попытка всем показать, что это хорошая идея.

Тем не менее, волнения Сеула касательно конкретного сценария, при котором Северная Корея может использовать конфликт в Тайваньском проливе, совершенно напрасны, пишет Asia Times. Республика Корея может спокойно рассматривать любые возможные действия КНДР.

Прежде всего, политика КНДР в отношении Южной Кореи выстраивается в соответствии с собственными соображениями и временными рамками Пхеньяна. Далеко не факт, что нападение, приуроченное к действиям Китая в Тайваньском проливе, будет соответствовать планам Пхеньяна к этому моменту. Северокорейцы были бы "начеку", не желая быть использованными в корыстных интересах Пекина.

Очевидной потенциальной "провокацией" КНДР могут стать испытания ядерного оружие или полет межконтинентальной баллистической ракеты. Однако оба варианта таких экспериментов уже давно стали рутиной. Они будут происходить регулярно, даже в том случае, если Соединенные Штаты не будут отвлечены новой войной, и не потребуют военного ответа или корректировки со стороны Пентагона или Южной Кореи - хотя иногда Сеул или Вашингтон будут реагировать силовыми методами, чтобы повысить моральный дух жителей РК.

Правительство Северной Кореи может предпринять какую-либо мелкомасштабную атаку с применением смертоносных видов оружия. Такое развитие событий не станет большой неожиданностью для южнокорейцев, которые пережили немало подобных нападений до перерыва, который длится с 2010 года.

Реконструкция событий, повлекших за собой затопление корвета PCC-772 "Чхонан" ВМС Южной Кореи 26 марта 2010 года. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times.

В качестве иллюстрации Денни Рой приводит следующие примеры:

Военно-морская конфронтация вблизи спорной морской границы в западной части Тихого океана (см. выше реконструкцию событий, которые, по словам Южной Кореи, были атакой карликовой подводной лодки на ее корвет ROKS Chonan 25 марта 2010 года, в результате которой погибли 46 моряков);

обстрел артиллерией Северной Кореи одного из островов, контролируемых Сеуалом;

рейд северокорейских коммандос;

или ракетный удар по малонаселенной части Южной Кореи.

Несмотря на трагичность ситуации для семей, потерявших близких, эти атаки не нанесли существенного ущерба национальной безопасности Южной Кореи в целом.

Более серьезным будет масштабное нападение Северной Кореи, например, бомбардировка какого-либо мегаполиса или военной базы. Независимо от того, произойдет ли это во время войны в Тайваньском проливе или нет, такое нападение вызовет мощный ответный удар со стороны Сеула, возможно, перерастающий в тотальную войну и последующее уничтожение правящего режима КНДР. По этой причине Пхеньян вряд ли выберет этот вариант.

Столь же маловероятна и попытка вторжения КНДР на Юге. Хотя вооруженные силы Сеула почти наверняка смогут одержать победу в одиночку, им помогут базирующиеся в Южной Корее сухопутные войска США, которые останутся на полуострове, поскольку основную часть американских сил, воюющих в Тайваньском проливе, составят корабли и самолеты.

Кроме того, как небольшое, так и крупное северокорейское вторжение только укрепит аргументы за сохранение американского контингента на полуострове для сдерживания КНДР, а не за отправку его для ведения боевых действий в Тайваньском проливе. Это позволило бы снизить опасения южнокорейцев относительно того, что американцы бросят их в опасный момент. Самый дерзкий вариант действий КНДР - применение ядерного оружия для уничтожения южнокорейцев (или японцев) - для Пхеньяна не обсуждается, даже если Соединенные Штаты будут одновременно вести боевые действия по защите Тайваня, утверждает Asia Times.

И хотя правительства обычно стараются не раскрывать заранее, как они будут действовать в тех или иных гипотетических ситуациях, в новом "Обзоре ядерной политики США" за 2022 год с особой категоричностью говорится: "Не существует сценария, при котором режим Ким Чен Ына мог бы применить ядерное оружие и выжить". У США может быть мало запасов конвенционального оружия, но ядерных боеголовок у них предостаточно.

На первый взгляд, союз Сеула с Соединенными Штатами является первопричиной проблемы "трех тел" Республики Корея. Жители Южной Кореи опасаются, что им грозят оба возможных неблагоприятных последствия союзнических отношений: быть втянутыми в чужую войну и быть брошенными своим партнером в трудную минуту.

Тем не менее Пекин и Пхеньян заслуживают осуждения за готовность использовать инструменты насилия при навязывании своей воли соседним государствам. И, по большому счету, если в Тайваньском проливе начнется война, то проблемой Сеула будет Китай, а не Северная Корея.