На фоне ситуации в Тайваньском проливе Италия перебрасывает в Японию первую партию истребителей F-35
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Итальянские военно-воздушные силы впервые в своей истории отправили в Японию истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Это стало частью растущих усилий ряда государств Европейского Союза по расширению своего военного присутствия в Восточной Азии на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе. Ожидается, что боевые самолеты, переброшенные 4 августа на авиабазу Комацу Воздушных сил самообороны Японии в префектуре Исикава, будут участвовать в военных маневрах с японскими авиационными подразделениями, в состав которых входят тяжелые истребители Mitsubishi F-15J.
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ВВС Японии собираются стать крупнейшим оператором Ф-35 за пределами Соединенных Штатов несмотря на то, что изначально страна Восходящего Солнца не являлась участниками программы, а приобрела самолеты гораздо позже и не имеет достаточного опыта эксплуатации. Всего ВВС Италии планируют поставить на вооружение 85 F-35, хотя в настоящее время в стране развернуто только 20 таких машин. Общий парк F-35 Япония планирует довести до 147, из которых уже получила 17. Сможет ли Италия финансировать первоначально запланированные закупки, остается неясным из-за тяжелого экономического положения страны.
Следует отметить, что недавно Италия заявила о своей готовности выйти из возглавляемой Пекином инициативы "Пояс и путь". В то же время наряду с Испанией по данным общественной переписи населения она неизменно входит в число государств с наиболее высоким процентом антикитайских настроений в Западном мире.
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По мнению западных военных экспертов, это может послужить хорошим стимулом для того, чтобы Рим взял на себя ведущую роль по развертыванию вооруженных сил в Восточной Азии с целью противодействия Народно-освободительной армии Китая.
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Американские Ф-35 «Молния II», впервые поступившие на вооружение в 2015 году и китайские Chengdu J-20 являются единственными истребителями пятого поколения, находящимися в серийном производстве, и используются на уровне эскадрилий. При этом китайский "Чёрный орел" - гораздо более крупный и более "дальнобойный" двухдвигательный самолет, оптимизированный для выполнения оборонительных задач по завоеванию превосходства в воздухе.
Первая "встреча" J-20 и F-35 состоялась в марте 2022 года над акваторией Восточно-Китайского моря. Скорее всего, в инциденте фигурировал один из американских F-35, дислоцированных на авиабазе в Японии. В настоящее время Китай строит самолеты J-20 со скоростью примерно 80 единиц в год, а в 2024 год. Ожидается, что к 2024 году этот показатель увеличится до 120 машин. С другой стороны, поставки F-35 составят около 110 машин в 2023 году и увеличатся до 150 ближе к концу 2024 года, хотя и будут распределены между 19 различными покупателями по всему миру.
Кроме Италии, Соединенное Королевство объявило о своем намерении еще до принятия на вооружение новых авианосцев класса "Королева Елизавета" в приоритетном порядке перебросит их в Азиатско-Тихоокеанский регион, поближе к Тайваню. Планируется что на этих кораблях будут размещены истребители F-35B, включая самолеты, эксплуатируемые Корпусом морской пехоты Соединенных Штатов. Под началом нового канцлера ФРГ Олафа Шольца Берлин также разместил заказы на F-35 в начале 2022 года, а спустя еще несколько месяцев ВВС Германии приняли участие в беспрецедентных учениях Rapid Pacific в Австралии с использованием истребителей Eurofighter и вспомогательных комплексов.
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По оценкам западных военных специалистов, эти учения были нацелены на подготовку к совместной воздушной кампании Западного блока против Народно-освободительной армии Китая. После этого германские самолеты Eurofighter были переброшены в Японию для участия в первых в истории страны учениях военно-воздушных сил. Причем в качестве основного сценария, к которому готовились два государства бывшего альянса "стран Оси*", называлась подготовка к потенциальному конфликту с Китаем. Посольство ФРГ в Токио заявило о своих планах по дальнейшему развертыванию боевой авиации в Азиатско-Тихоокеанский регионе, в том числе Южно-Китайском море, а также о высокой вероятности получения F-35 после 2026 года.
Поскольку страны Европейского Союза заинтересованы в том, чтобы в Восточной Азии по-прежнему доминировали вооруженные силы Запада, ожидается, что группировка войск, развернутая в этом регионе, будет расти, и все большую долю в ней будут составлять истребители американские F-35, учитывая, что этот класс самолетов стремительно распространяется по всему континенту. Несмотря на серьезные недостатки и проблемы с надежностью, F-35 является единственным западным истребителем пятого поколения, находящимся в серийном производстве.
Благодаря широкой поддержке оборонных лоббистов в самих США, а также давлению Вашингтона на правительства стран, производитель F-35 компания Lockheed Martin постоянно выигрывает тендеры у других производителей самолетов, постепенно вытесняя с рынков Европы боевые самолеты четвертого поколения.
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*Альянс стран Оси во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.) состоял из Германии, Италии и Японии.
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