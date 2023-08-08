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Итальянские военно-воздушные силы впервые в своей истории отправили в Японию истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Это стало частью растущих усилий ряда государств Европейского Союза по расширению своего военного присутствия в Восточной Азии на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе. Ожидается, что боевые самолеты, переброшенные 4 августа на авиабазу Комацу Воздушных сил самообороны Японии в префектуре Исикава, будут участвовать в военных маневрах с японскими авиационными подразделениями, в состав которых входят тяжелые истребители Mitsubishi F-15J.

На снимке F-35 итальянских военно-воздушных сил Фотография представлена военным онлайн-журналом Military Watch Magazine.

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ВВС Японии собираются стать крупнейшим оператором Ф-35 за пределами Соединенных Штатов несмотря на то, что изначально страна Восходящего Солнца не являлась участниками программы, а приобрела самолеты гораздо позже и не имеет достаточного опыта эксплуатации. Всего ВВС Италии планируют поставить на вооружение 85 F-35, хотя в настоящее время в стране развернуто только 20 таких машин. Общий парк F-35 Япония планирует довести до 147, из которых уже получила 17. Сможет ли Италия финансировать первоначально запланированные закупки, остается неясным из-за тяжелого экономического положения страны.

Следует отметить, что недавно Италия заявила о своей готовности выйти из возглавляемой Пекином инициативы "Пояс и путь". В то же время наряду с Испанией по данным общественной переписи населения она неизменно входит в число государств с наиболее высоким процентом антикитайских настроений в Западном мире.

По мнению западных военных экспертов, это может послужить хорошим стимулом для того, чтобы Рим взял на себя ведущую роль по развертыванию вооруженных сил в Восточной Азии с целью противодействия Народно-освободительной армии Китая.

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Американские Ф-35 «Молния II», впервые поступившие на вооружение в 2015 году и китайские Chengdu J-20 являются единственными истребителями пятого поколения, находящимися в серийном производстве, и используются на уровне эскадрилий. При этом китайский "Чёрный орел" - гораздо более крупный и более "дальнобойный" двухдвигательный самолет, оптимизированный для выполнения оборонительных задач по завоеванию превосходства в воздухе.

Китайский истребитель пятого поколения J-20 Фотография представлена военным онлайн-журналом Military Watch Magazine.

Первая "встреча" J-20 и F-35 состоялась в марте 2022 года над акваторией Восточно-Китайского моря. Скорее всего, в инциденте фигурировал один из американских F-35, дислоцированных на авиабазе в Японии. В настоящее время Китай строит самолеты J-20 со скоростью примерно 80 единиц в год, а в 2024 год. Ожидается, что к 2024 году этот показатель увеличится до 120 машин. С другой стороны, поставки F-35 составят около 110 машин в 2023 году и увеличатся до 150 ближе к концу 2024 года, хотя и будут распределены между 19 различными покупателями по всему миру.

Кроме Италии, Соединенное Королевство объявило о своем намерении еще до принятия на вооружение новых авианосцев класса "Королева Елизавета" в приоритетном порядке перебросит их в Азиатско-Тихоокеанский регион, поближе к Тайваню. Планируется что на этих кораблях будут размещены истребители F-35B, включая самолеты, эксплуатируемые Корпусом морской пехоты Соединенных Штатов. Под началом нового канцлера ФРГ Олафа Шольца Берлин также разместил заказы на F-35 в начале 2022 года, а спустя еще несколько месяцев ВВС Германии приняли участие в беспрецедентных учениях Rapid Pacific в Австралии с использованием истребителей Eurofighter и вспомогательных комплексов.

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По оценкам западных военных специалистов, эти учения были нацелены на подготовку к совместной воздушной кампании Западного блока против Народно-освободительной армии Китая. После этого германские самолеты Eurofighter были переброшены в Японию для участия в первых в истории страны учениях военно-воздушных сил. Причем в качестве основного сценария, к которому готовились два государства бывшего альянса "стран Оси*", называлась подготовка к потенциальному конфликту с Китаем. Посольство ФРГ в Токио заявило о своих планах по дальнейшему развертыванию боевой авиации в Азиатско-Тихоокеанский регионе, в том числе Южно-Китайском море, а также о высокой вероятности получения F-35 после 2026 года.

Поскольку страны Европейского Союза заинтересованы в том, чтобы в Восточной Азии по-прежнему доминировали вооруженные силы Запада, ожидается, что группировка войск, развернутая в этом регионе, будет расти, и все большую долю в ней будут составлять истребители американские F-35, учитывая, что этот класс самолетов стремительно распространяется по всему континенту. Несмотря на серьезные недостатки и проблемы с надежностью, F-35 является единственным западным истребителем пятого поколения, находящимся в серийном производстве.

Ранее власти Японии рассказали о стоимости новейшего малозаметного многоцелевого американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Покупка одной такой машины обойдется японским налогоплательщикам в 11,7 млрд. иен (около 108 млн. долл. США).Об этом сообщается на официальном портале министерства обороны страны Восходящего Солнца. Следует отметить, оборонное ведомство Японии впервые публикует реальную сумму сделки, сообщила японское издание Нихон кэйдзай симбун. На снимке офицеры Воздушных Сил самообороны Японии пере F-35A. Фотография представлена военным онлайн-журналом Military Watch Magazine.

Благодаря широкой поддержке оборонных лоббистов в самих США, а также давлению Вашингтона на правительства стран, производитель F-35 компания Lockheed Martin постоянно выигрывает тендеры у других производителей самолетов, постепенно вытесняя с рынков Европы боевые самолеты четвертого поколения.

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*Альянс стран Оси во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.) состоял из Германии, Италии и Японии.