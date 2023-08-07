За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Против идеи военного вмешательства Франции, НАТО и американских империалистов выступили многие региональные группы Западной Африки.

После того как 26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут прозападный президент Мохамед Базум, Сахельский регион, судя по всему, вновь охватила нестабильность. Об этом пишет, американский журналист и политический аналитик Ханна Эйд в своей статье для панарабского онлайн-издания Al Mayadeen English. Однако осознание того, что сейчас наступило время трудное нестабильности, не исключает того, что эта самая нестабильность способна стать движущей силой перемен в регионе.

реклама

Соединенные Штаты и Франция угрожают военной интервенцией с целью восстановления прозападного режима в Нигере, -африканской стране, где добывается уран, необходимый для производства ядерной энергии, и расположены крупные авиабазы американских беспилотников. Эти события происходят после переворотов, возглавляемых националистическими, настроенными против колониальной политики военными в соседних Буркина-Фасо и Мали. Они уже предупредили, что вмешательство может спровоцировать региональный конфликт в Западной Африке. Изображение представлено онлайн-изданием Al Mayadeen English.

Пока еще рано говорить о том, что во главе этого переворота стоят военные, разделяющие националистические и панафриканистские настроения с лидерами Мали и Буркина-Фасо. В связи с этим возникают весьма интересные вопросы, которые практически не обсуждаются в странах Запада. Что представляют собой взаимоотношения армии и гражданского общества в таких странах? Станет ли явным вмешательство Франции, Европы или даже Соединенных Штатов, чтобы сохранить потоки урана из Нигера в страны Евросоюза? Напомним, что Нигер поставляет около 15 процентов урана во Францию и около 20 процентов в Европу.

Пока из Парижа поступают довольно противоречивые сигналы. Правительство Макрона заявило, что французские урановые интересы в Нигере находятся в полной безопасности, поскольку один из ключевых рудников находится под управлением французской государственной урановой компании Orano. Другие источники утверждают, что Франция не зависит ни от одного поставщика урана и имеет запасы, которых хватит на 2 года, если вдруг уран из Нигера перестанет поступать в Париж. Однако проблема поставок энергоносителей затрагивает чувствительную для многих европейцев тему: приобретение урана у России в обход экономических санкций.

реклама

В настоящее время санкции на поставки урана из России не распространяются, но по мере того, как ситуация на Украине все больше раскалывает Запад, они могут быть введены. В эпоху капиталистической глобализации региональные конфликты, как правило, представляют собой нечто большее, чем просто совокупность их составляющих.

Против идеи военного вмешательства Франции, Североатлантического альянса и американских империалистов выступают различные региональные силы в Западной Африке. Организация народов Западной Африки (SWAPO) совместно с Социалистическим движением Ганы и Коммунистической партией Бенина вчера выпустила заявление, в котором осудила империалистические стремления Запада в регионе. В документе прямым текстом говорится, что любое военное вторжение в Нигер может вызвать серию субконфликтов по всему региону и усугубить и без того нестабильную ситуацию в Сахеле.

Это заявление было сделано в ответ на итоги совещания глав ЭКОВАС, которые открыто пригрозили, что если к 6 августа “империалистический лакей” Мохаммед Базум не будет восстановлен в должности, то в Нигер следует ввести войска и решить этот вопрос военным путем. Американская ежедневная газета "Вашингтон Пост" пишет, что "заявление глав государств ЭКОВАС - не что иное, как маневр колониальных Франции и Великобритании под главенством американского империализма, стремящихся воспользоваться вооруженной интервенцией под предлогом восстановления демократии и прав человека в Нигере ". "Как преодолеть последствия "логистическогой кошмара", не прибегая к помощи негативных механизмов наших рабовладельцев и эксплуататоров?".

Нигер: очередной националистический переворот угрожает американскому империализму в Западной Африке. Против концепции военной интервенции Франции, Североатлантического альянса и империалистов Соединенных Штатов высказались представители большинства региональных групп Западной Африки. На снимке в Нигере протестующие требуют заменить французских военных на ЧВК "Вагнер". Изображение представлено онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Washington Post.

реклама

В действительности идея военной интервенции в интересах ЭКОВАС является совершенно нереалистичной и требует повышения налогов во всем западноафриканском сообществе государств, что, по сути, означает усиление и без того угнетенного положения народов региона. Подобные попытки быстрого и жесткого военного вмешательства в дела Нигера заставляют задуматься и о том, какие интересы преследуют в Нигере империалисты из США?

По словам американских военных экспертов, база беспилотников США в Нигере, известная как "Нигерийская авиабаза 201", является важнейшим объектом инфраструктуры для сбора разведывательной информации и проведения беспилотных операций против "Исламского государства" на севере и западе Африки. По мнению Task & Purpose - онлайн-издания, посвященного американской военной и оборонной промышленности, - основные опасения Соединенных Штатов в Сахеле сводятся к следующим моментам: во-первых, без авиабазы в Нигере они в буквальном смысле лишились "глаз и ушей" для наблюдения за JNIM (джихадистской группировкой действующей на территории региона и являющейся отделением "Аль-Каиды" в Мали).

Во-вторых, американские военные опасаются, что после ухода Франции из региона и череды националистических переворотов "вакуум безопасности" восполнят частные военные формирования вроде ЧВК "Вагнера". Что касается первого пункта, то тут всё ясно, опыт сотрудничества американских военных с филиалами "Аль-Каиды" в Сирии показывает, насколько они на самом деле двуличны.

А вот второй пункт поражает своей откровенностью, пишет Ханна Эйд, - упорное нежелание России подчиниться диктату Североатлантического альянса на Украине, а также усиление политических позиций Москвы на Африканском континенте - вот истинная причина, по которой Вашингтон поспешил выступить с заявлением, осуждающим переворот, и высоко оценить деятельность своего приспешника Мохаммеда Базума.

реклама

И хотя пока еще рано говорить о том, что случится дальше, создается впечатление, что военные в Нигере, участвовавшие в свержении режима Базума, разделяют определенные панафриканские и националистические настроения, как в Мали или Буркина-Фасо. В настоящее время в столице страны Ниамее военные и гражданские группы, такие как "Движение M62", выходят на улицы, чтобы защитить свое государство от внешних и внутренних врагов.

Американские военные потеряли возможность запускать разведывательно-ударные MQ-9 Reaper, со своих авиабаз в Нигере, поскольку новое правительство закрыло воздушное пространство страны после государственного переворота, заявили в пресс-службе оборонного ведомства Соединенных Штатов. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Washington Post

Мали, Буркина-Фасо и Нигер имеют общую границу. Поэтому с приходом к власти новых лидеров и, судя по всему, нового государственного курса, мы увидим, как они будут выстраивать отношения как на региональном, так и на международном уровне. Суверенитет Нигера должен защищаться всеми борцами с империализмом по всему миру, и тогда (будем надеяться), в ближайшее время мы сможем увидеть Западную Африку, избавившуюся от всех лакеев Запада и их попыток сохранить контроль над своими народами, подводит итог американский политический обозреватель.

Захватившие власть военные Нигера потребовали от Парижа в течение тридцати дней вывести свои войска из страны. Согласиться или отказаться. Макрону предстоит сделать выбор, причем оба варианта для критичны для Парижа. Было бы правильно, если бы Макрон покаялся за колониальную политику Франции в отношении Африки, но для этого необходимо быть "свободным" лидером своей страны, а не приспешником Соединенных Штатов и транснациональных компаний. А если начать войну в Нигере - это вторжение в чужую страну и неизбежная гибелью своих граждан. Конечно, для НАТО возможен еще вариант бомбардировок Ниамея, подобно Белграду, но разве мало темнокожих жителей во Франции из бывших африканских колоний? Сколько их? Достаточно для того чтобы "поставить на уши" Францию ? А тут еще Вагнер...