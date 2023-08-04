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Intel продолжает активно развивать свой бизнес в Китайской Народной Республике в условиях жестких санкций, наложенных правительством Соединенных Штатов на полупроводниковую промышленность Китая. Корпорация не намерена расставаться с китайским рынком, на долю которого в 2022 году пришлось около 27 процентов ее продаж. Сотрудник компании Intel знакомит посетителей центра инноваций Greater Bay Area с облачными решениями компании. Фотография представлена: онлайн-изданием Asia Times / Синьхуа / Shenzhen Daily.

Ярким подтверждением готовности компании вести свой бизнес в Китае в обычном "спокойном" режиме является недавнее открытие инновационного центра Intel Greater Bay Area Innovation Center в округе Наньшань города Шэньчжэнь, расположенного на юге Китайской Народной Республики недалеко от границы с Гонконгом. Об этом было объявлено на сайте WeChat в конце июля.

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Центр, созданный совместно с властями Наньшаня, будет способствовать укреплению бизнеса Intel в Китае и одновременно поддерживать высокотехнологичную промышленную политику Наньшаня. Предполагается, что деятельность центра будет направлена на развитие искусственного интеллекта (ИИ), пограничных вычислений, приложений для серверов и персональных компьютеров, энергоэффективности и ряда других технологий. По имеющимся данным, шесть местных компаний уже подписали контракты.

Ван Руи, старший вице-президент и председатель совета директоров Intel в Китае, заявил, что компания будет "использовать технологии и экосистему Intel, способствовать интеграции и развитию новых индустриальных направлений в районе Большого залива (экономический регион Китае) и помогать развитию цифровой экономики".

Другими словами, Intel будет оказывать техническую и маркетинговую поддержку местным предприятиям, использующим ее технологии. При этом компания не планирует строить новые производственные мощности в Китае, так это запрещено получателям субсидий согласно американскому закону о чипах (CHIPS and Science Act).

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В этом году генеральный директор Intel Пэт Гелсингер совершил две поездки в Китай. Так, в первой половине июля он посетил дочернюю компанию Tsinghua Unigroup H3C в Пекине, где встретился с председателем совета директоров Tsinghua Ли Бином и генеральным директором H3C Ю Ингтао для обсуждения вопросов делового сотрудничества.

Серверы H3C для ИИ и общих вычислений оснащены ускорителями глубокого обучения Habana Gaudi2 и процессорами Xeon Scalable соответственно, при этом в основе нового энергоэффективного серверного оборудования также лежат технологии Intel. Компания впервые представила платформу Gaudi2 в Китае на пресс-конференции, которая прошла в Пекине 11 июля.

Конкурент H3C - компания Inspur Group - также планирует использовать архитектуру Gaudi2 в своих серверах ИИ. Компания Inspur Group, входящая в состав китайского ИТ-конгломерата, интересы которого охватывают облачные вычисления, большие данные и программное обеспечение для виртуализации, включена в список организаций Министерства торговли США, однако на технологию Gaudi2 экспортные ограничения не распространяются.

Гелсингер также встретился с главой компании xFusion Technologies Лю Хунъюнем, чтобы обсудить вопросы энергосбережения в центрах обработки данных и вычислений с использованием технологий искусственного интеллекта. Поставщик серверов и программного обеспечения xFusion работает в 130 странах и регионах мира, оказывая услуги более чем 200 компаниям из списка Fortune Global 500 и другим заказчикам из телекоммуникационной, финансовой, информационной, правительственной и других отраслей экономики.

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Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн на встрече с генеральным директором корпорации Intel Пэтом Гелсингером в Пекине, Китай, 12 апреля 2023 года.Фотография представлена: онлайн-изданием Asia Times / Синьхуа / Shenzhen Daily.

Также сообщалось, что Гелсингер провел беседу с представителями Государственного управления по регулированию рынков КНР, однако более детальной информации об этом не поступало. В настоящее время Intel ожидает одобрения Китаем сделки по приобретению Tower Semiconductor, о которой было объявлено в феврале 2022 года. В январе 2023 года Intel сообщила, что сделка может быть завершена не раньше конца июня. По имеющейся информации, окончательный срок - 15 августа.

Перед этими мероприятиями Гелсингер принял участие в праздновании 20-летия создания в Чэнду предприятия Intel по упаковке и тестированию интегральных микросхем. На церемонии также присутствовали губернатор провинции Сычуань и секретарь компартии Чэнду.

В апреле Гелсингер принял участие в форуме Intel в Пекине, а также встретился с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном, министром торговли Ван Вэньтао и министром промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуном. На встрече обсуждались вопросы стабильности цепочки поставок, инвестиционного климата в Китае и планы компании Intel по расширению своего бизнеса в КНР.

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Среди местных компаний, подписавших контракты с инновационным центром Greater Bay Area, - Ugreen, производитель зарядных модулей, USB-концентраторов и др. устройств; Группа компаний Senary Technology Group, в которую входят Senarytech, занимающаяся разработкой чипов и дистрибьютор электронный комплектующих; и Chipsea Technologies, еще одна компания, занимающаяся разработкой микросхем.

Senarytech разрабатывает System-on-a-Chip (SoC) для аудио/видео кодеков, используемых в системах видеоконференций, виртуальной реальности, автомобильных информационных панелях, коммерческих дисплеях и других устройствах. Chipsea занимается разработкой печатных плат для промышленных систем измерения и автоматизации, коммуникаций и вычислений, технологий управления аккумуляторными батареями, автомобильной и потребительской техники и других приложений.

Среди других партнеров и заказчиков Intel в Шэньчжэне следует отметить:

Shenzhen Innovation Technology: Разработка, производство и системная интеграция продуктов в области распознавания изображений и анализа видеоданных. Компания специализируется на данных о трафике в городах и на скоростных автомагистралях, сценарных приложениях и автоматическом управлении придорожной инфраструктурой.

Shenzhen Extreme Vision Tech: Видеоаналитика для мониторинга безопасности и охраны. Алгоритм досмотра с использованием инструментария глубокого обучения Intel Open VINO способен обнаруживать ножи, пистолеты, пиротехнику и другие подозрительные предметы.

Shenzhen Eii Tech: Компания специализируется на разработке, производстве и подборе компонентов для аудио- и видеотехники для планшетов и ноутбуков с операционной системой Windows, систем промышленного контроля, безопасности, медицины, образования, сетевых технологий и других направлений.

Shenzhen Decenta Technology: Разработчик интегрированных аппаратных решений на базе архитектуры X86 и ARM и производитель терминалов и пограничных серверов для различных приложений, включая розничную торговлю, цифровые информационные панели, промышленные системы управления и безопасности.

В Шэньчжэне сосредоточено самое большое в Китае количество высокотехнологичных компаний - от многочисленных стартапов до производителей телекоммуникационного оборудования - Huawei и ZTE, технологической и "развлекательной" компании Tencent, а также Южного университета науки и техники Китая. Население города составляет около 13 млн. человек.

Компания Intel назначила Ван Руи новым президентом подразделения Intel China. Фотография представлена: онлайн-изданием Asia Times / Синьхуа / Shenzhen Daily / Intel.

Помимо Гонконга и Макао, в район Большого залива входят девять городов провинции Гуандун, включая Шэньчжэнь, город-фабрику Дунгуань и столицу Гуанчжоу. Все эти города расположены в дельте Жемчужной реки. Население района Большого залива составляет более 86 млн. человек, а ВВП - более 1,8 трлн. долларов США, что немного больше, чем ВВП Южной Кореи. Это самый важный элемент присутствия Intel в Китае.

В Шэньчжэне сосредоточено самое большое в Китае количество высокотехнологичных компаний - от многочисленных стартапов до производителей телекоммуникационного оборудования - Huawei и ZTE, технологической и "развлекательной" компании Tencent, а также Южного университета науки и техники Китая. Население города составляет около 13 миллионов человек.

Помимо Гонконга и Макао, в район Большого залива входят девять городов провинции Гуандун, включая Шэньчжэнь, город-фабрику Дунгуань и столицу Гуанчжоу. Все эти города расположены в дельте Жемчужной реки. Население района Большого залива составляет более 86 млн. человек, а ВВП - более 1,8 трлн. долларов США, что немного больше, чем ВВП Южной Кореи. Это самый важный элемент присутствия Intel в Китае.

Ван Руи окончила факультет электронной техники Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу и получила степень доктора технических наук в Колумбийском университете, США. До прихода в корпорацию Intel в 1994 году она работала в компании Cadence, специализирующейся на автоматизации электронного проектирования (EDA), и в конкурирующей с Intel компании AMD. Такой карьерный путь в нынешней политической обстановке выпускнику китайского вуза сделать было бы очень сложно, а может быть, и вообще невозможно.

В 2020 году, занимая должность вице-президента в подразделениях Intel Sales & Marketing Group и являясь региональным менеджером в Китае, Ванг выступила на технологической конференции Baidu World 2020, где компании Intel и Baidu объявили о совместной работе в области искусственного интеллекта, технологий 5G, центров обработки данных и инфраструктуры облачных вычислений:

"В Китае, - отметила она, - самое главное для развития отраслевой экосистемы - по-настоящему укорениться на местном рынке и понять потребности его пользователей. Благодаря полномасштабному развитию "новой инфраструктуры" и 5G Китай вступил в стадию стремительного развития промышленного Интернета. Intel и Baidu будут всесторонне сотрудничать, создавая безграничные возможности для будущего путем непрерывных инноваций, что позволит технологиям сделать жизнь каждого человека лучше".

Корпорация Intel присутствует в Китае с 1985 года. И, судя по всему, у нее есть все шансы пережить "антикитайскую истерию" Вашингтона.