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Спустя несколько месяцев после того, как Малайзия приняла решение о закупке турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka, Индонезия последовала этому примеру и заключила соглашение с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries о приобретении нескольких единиц точно таких же беспилотников для своих вооруженных сил.

Anka - семейство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных турецкой компанией Turk Havacılık ve Uzay Sanayii. На снимке БПЛА ANKA-S. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Journal English Almayadeen.

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1 августа Министерство обороны Индонезии объявило о заключении соглашения с Турцией о приобретении 12 современных ударных беспилотных летательных аппаратов стоимостью 300 млн. долларов, что стало очередным шагом в рамках модернизации устаревшей военной техники страны. Соглашение с расположенной в Анкаре компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) было заключено в феврале, а поставка беспилотников должна завершиться в течение 32 месяцев с момента подписания контракта.

Комплексное соглашение включает в себя не только закупку ударных авиационных комплексов, но и подготовку персонала, а также приобретение современных летных тренажеров. Хотя официального анонса о конкретных моделях беспилотников пока нет, средства массовой информации со ссылкой на генерального директора TAI Темеля Котила подтвердили, что в рамках контракта будут закуплены высокотехнологичные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Anka.

В этом году Министерству обороны Индонезии выделило довольно значительные средства из общего бюджета страны - 134,3 триллиона рупий (или 8,89 миллиарда долларов США). О том, что страна намерена укреплять свой военный потенциал, свидетельствуют предыдущие крупные заказы. Так, в январе 2023 года министр оборонного ведомства Индонезии Прабово Субианто заявил об успешном заключении сделки на сумму 800 миллионов долларов США на приобретение бывших в употреблении 12 катарских истребителей Mirage 2000-5.

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А в феврале прошлого года Джакарта подписала документ на поставку 42 истребителей Dassault Rafale французского производства. Сумма сделки составила 8,1 млрд. долларов США, причем оплата будет производиться в рассрочку в течение нескольких лет.

Тем не менее, согласно новому договору, первая партия из шести самолетов Anka будет изготовлена в Турции, а последующие шесть будут собраны в Индонезии в рамках совместной с компанией PT Dirgantara Indonesia программы трансфера технологий. Военные эксперты считают, что это соглашение направлено на укрепление внутреннего потенциала Индонезии и обмен опытом в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Anka

Anka — это средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета, способный применяться в любое время суток для ведения разведки, обнаружения и поражения целей. Обладая впечатляющей продолжительностью полета - до 30 часов, этот аппарат может работать на высоте до 30 000 футов (чуть менее 9200 меторв) и преодолевать расстояние порядка 250 километров. Боевая(полезная) нагрузка — до 350 кг в зависимости от модификации.

Этот перспективный беспилотник хорошо приспособлен для длительных операций по разведке и наблюдению, что делает его ценным активом для оборонных и разведывательных служб. В конструкции самолета Anka использованы композиты, а также высокопрочные материалы, применяемые для изготовления некоторых элементов оснастки и корпуса, что обеспечивает высокую надежность в условиях интенсивных нагрузок. Фюзеляж самолета защищен бесшовной моноблочной днищевой обшивкой.

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В настоящее время перспективный малозаметный беспилотный истребитель "Анка-3" находится на стадии подготовки летных испытаний, которые состоятся в самое ближайшее время. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Journal English Almayadeen.

По словам компании-производителя, "Анка" — это проверенная боями и временем авиационная платформа, продемонстрировавшая свою эффективность в различных операциях, в том числе в сложных условиях при ограниченном сигнале спутниковых систем навигации ГНСС (Global Navigation Satellite System, GNSS) и помехах средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник оснащен полным комплектом сенсорной аппаратуры, позволяющей выполнять самые разнообразные задачи, включая разведку, наблюдение, рекогносцировку (ISR), наведение на цель, проводить атаки класса "воздух-земля", вести морское наблюдение, охрану границ и побережья, осуществлять ретрансляцию связи, а также выполнять операции радиоэлектронной борьбы и "сигнальной разведки".

Дрон был запущен в серийное производство в 2010 году, а уже в 2013 году был заключен первый контракт с военно-воздушными силами Турции. Это положило начало успешному внедрению аппарата "Анка" и его признанию в оборонной промышленности страны. В настоящее время производственные мощности Turkish Aerospace Industries (TAI) позволяют выпускать до пяти БПЛА Anka в месяц. Однако в ближайшем будущем компания намерена расширить производство, чтобы удовлетворить растущий зарубежный спрос на турецкие дроны.

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Интерес к проекту Anka уже проявили несколько стран, пишет онлайн-издание EurAsian Times. На данный момент он успешно продается в Тунис, Казахстан, Малайзию, Алжир и Республику Чад. Для наращивания своего присутствия на азиатском рынке турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) уделяет огромное внимание технологиям нового поколения, особенно в области оборонной промышленности и авиации.

Недавно компания открыла представительство в Индонезии, а в ноябре 2023 года планирует открыть инженерно-конструкторское бюро в Малайзии с целью изучения потенциальных возможностей для реализации оборонных и авиационных проектов. В числе таких проектов - разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), реактивных тренажеров и вертолетных систем.

Напомним, в мае TAI заключила контракт стоимостью около 100 миллионов долларов на поставку в Малайзию трех многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Анка". Куала-Лумпур приобрел такие же беспилотники для укрепления потенциала своих военно-воздушных сил и эффективного решения оперативных задач. Кроме того, в настоящее время TAI активно участвует в разработке перспективного малозаметного беспилотного истребителя "Анка-3", радиолокационную заметность которого удалось существенно снизить за счет применения конструкции "летающее крыло".

Помимо программы "Анка", TAI приступила к серийному производству боевого беспилотного летательного аппарата "Аксунгур", что уже свидетельствует о расширении ее продуктового портфеля в области оборонной промышленности.