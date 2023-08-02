Китай затмил США на выставке оборонной продукции в Турции IDEF 2023
реклама
Недавно в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, с 25 по 28 июля 2023 г. прошла 16-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEF 2023), на которой известные производители оружия продемонстрировали свои новейшие разработки.
реклама
Несмотря на незначительное количество американских оборонных компаний, представленных на выставке, одним из заметных участников стал американский оборонный гигант Lockheed Martin, рассчитывающий на заключение многомиллиардного контракта с Анкарой.
По имеющимся данным, Турция, как член Североатлантического альянса, пытается заключить с компанией Lockheed Martin - производителем истребителей F-16 Fighting Falcon - контракт общей стоимостью в 20 миллиардов долларов США. Цель оборонного ведомства Турции - сформировать новый гигантский флот и модернизировать существующие боевые самолеты.
Власти Турции обратились к Вашингтону с просьбой о покупке это комплексного пакета в октябре 2021 года. В рамках потенциальной сделки предполагалось приобрести 40 истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon и около 80 комплектов модернизации для существующих устаревших моделей F-16.
реклама
В ходе выставки IDEF-2023 в Стамбуле американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила модель истребителя F-16, на которой был изображен турецкий флаг. Если быть точнее, на стенде компании была выставлена уменьшенная копия F-16 Block 70, оснащенная комплексом вооружений.
Впрочем, эта сделка уже давно вызывает массу нареканий со стороны американских законодателей в связи с опасениями по поводу возможного использования Турцией предоставленных Соединенными Штатами истребителей.
|
Как только Китай закроет небо над Тайваньским проливом, Соединенные Штаты начнут топить военные корабли НОАК, заявили в Пентагоне.
Напомним, что в 2022 году Афины обвинили Анкару в более чем 10 тыс. нарушений воздушного пространства Греции. Кроме того, Турция постоянно наносит удары по районам Сирии, занятым курдскими формированиями, которые считаются союзниками Соединенных Штатов.
В июле этого года администрация Байдена объявила о своих намерениях передать Турции истребители F-16 после того, как Анкара дала согласие на вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса.
реклама
По имеющимся сведениям, в настоящее время команда Байдена ведет активные переговоры с членами законодательного собрания, выступающими против этой продажи, поскольку американские чиновники хотят получить гарантии того, что потенциальные поставки истребителей в Турцию не будут использованы Анкарой во враждебных целях в отношении других союзников по НАТО, включая Грецию, с которой Турция в прошлом не раз демонстрировала враждебные намерения.
Турция и ранее планировала модернизировать большую часть своего авиапарка F-16 за счет современных стелс-истребителей F-35A, рассчитывая привлечь к участию в проекте отечественную промышленность.
Однако закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 привела к тому, что в 2019 году Вашингтон официально исключил Турцию из программы Joint Strike Fighter. В связи с этим Турция изучает возможности приобретения дополнительных F-16, начав переговоры о поставке партии из 40 единиц. Тем не менее, вплоть до недавнего заявления, ни один из контрактов так и не был заключен.
Китайские оборонные компании затмили "американцев"
реклама
Международная выставка оборонной промышленности, организованная Министерством национальной обороны Турции, ведет свою историю с 1993 года. В последний раз она проходила в выставочном центре Tuyap Fair and Congress Center.
Эта выставка вооружений представляет собой самое крупное мероприятие для оборонной промышленности Турции. Она занимает четвертое место по величине в мире и привлекает именитых партнеров и экспертов международного оборонного сообщества.
На 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле в 2023 году наблюдался заметный рост присутствия китайских военно-промышленных компаний, которые со значительным отрывом "обогнали" своих американских конкурентов.
"В общей сложности в работе международного салона военной техники и вооружений приняли участие порядка 104 компаний из Китая, желая найти выгодные бизнес-перспективы в процветающем секторе оборонного производства и экспорта Турции". Представители этих компаний не упускали возможности пообщаться с делегациями иностранных военных и оборонных ведомств различных государств, посетивших выставку.
|
Почему Индия выбрала французские «Рафали», если российские Cy-30MKИ быстрее, маневреннее и дешевле
Всего в выставке приняла участие 1461 организация, причем более половины из них представляли зарубежные фирмы из 55 стран. Однако лидировал все же Китай, причем как по количеству участников, так и по количеству представленных образцов вооружения и военной техники.
Большая часть компаний КНР из представленных на выставке специализируется на производстве и продаже бронежилетов, бронешлемов и прочей защитной амуниции, а также на поставках производственного оборудования, сырья и комплектующих для этих изделий.
Другой значительный сегмент китайских оборонных компаний ориентирован на производство электрооптики, в частности, для беспилотников и других средств визуализации, таких как тепловизионное и инфракрасное оборудование.
“За прошедшие годы Турция добилась значительных успехов в развитии собственных возможностей по производству современных систем вооружения. Благодаря чему представительства этих оборонных компаний за рубежом перешли от простой демонстрации собственных оружейных платформ к активному участию в поставках компонентов и подсистем для поддержки процветающей турецкой оборонной промышленности”, - отмечается в отчете оборонного ведомства Турции.
Кроме того, некоторые союзники по Североатлантическому альянсу ввели негласные и скрытые экспортные ограничения для своих компаний, взаимодействующих с турецкой оборонной промышленностью. Такие меры, обусловленные как дипломатическими, так и геополитическими соображениями, невольно подготовил для компаний Китая благодатную почву для поиска новых путей сотрудничества.
Учитывая позицию Анкары как члена Североатлантического альянса, подобные рестрикции заставили некоторых зарубежных партнеров пересмотреть свои планы, что позволило китайским военным компаниям закрепиться на оборонном рынке Турции.
При этом у китайских оборонщиков есть два предложения по наращиванию турецких производственных мощностей. Первое - поставка готовой продукции по конкурентоспособным ценам, второе - обеспечение сырьем и комплектующими.
Тем не менее, по мнению западных военных экспертов несмотря на то, что Турция может найти возможности для сотрудничества с Китаем в оборонной сфере, масштабы такого сотрудничества имеют свои ограничения.
Решающим фактором в этом вопросе является эффективное разграничение и понимание того, в каких именно сегментах оборонной промышленности и в какой степени будет осуществляться такое сотрудничество.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила