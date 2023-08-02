Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китай затмил США на выставке оборонной продукции в Турции IDEF 2023

Между тем в ближайшее время Анкара намерена получить от американской Lockheed Martin пакет истребителей F-16 на 20 миллиардов долларов.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, с 25 по 28 июля 2023 г. прошла 16-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEF 2023), на которой известные производители оружия продемонстрировали свои новейшие разработки.

F-60 Shenyang-31. Китайский малозаметный истребитель. Истребитель имеет внутренний отсек для вооружения, расположенный под фюзеляжем. Допускается установка внешних узлов подвесок для оружия. Вооружение: PL-15 - ракета класса "воздух-воздух" с дальностью поражения от 150-200 км с активной РЛС. PL-10 - боеприпас класса "воздух-воздух" с радиусом действия 30 км, изготавливается в двух вариантах: с инфракрасным и радиолокационным голвками самонаведения. AVIC LS-6 - управляемый планирующий боеприпас Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

реклама

Несмотря на незначительное количество американских оборонных компаний, представленных на выставке, одним из заметных участников стал американский оборонный гигант Lockheed Martin, рассчитывающий на заключение многомиллиардного контракта с Анкарой.

По имеющимся данным, Турция, как член Североатлантического альянса, пытается заключить с компанией Lockheed Martin - производителем истребителей F-16 Fighting Falcon - контракт общей стоимостью в 20 миллиардов долларов США. Цель оборонного ведомства Турции - сформировать новый гигантский флот и модернизировать существующие боевые самолеты.

Власти Турции обратились к Вашингтону с просьбой о покупке это комплексного пакета в октябре 2021 года. В рамках потенциальной сделки предполагалось приобрести 40 истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon и около 80 комплектов модернизации для существующих устаревших моделей F-16.

реклама

В ходе выставки IDEF-2023 в Стамбуле американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила модель истребителя F-16, на которой был изображен турецкий флаг. Если быть точнее, на стенде компании была выставлена уменьшенная копия F-16 Block 70, оснащенная комплексом вооружений.

Впрочем, эта сделка уже давно вызывает массу нареканий со стороны американских законодателей в связи с опасениями по поводу возможного использования Турцией предоставленных Соединенными Штатами истребителей.

Как только Китай закроет небо над Тайваньским проливом, Соединенные Штаты начнут топить военные корабли НОАК, заявили в Пентагоне.

Напомним, что в 2022 году Афины обвинили Анкару в более чем 10 тыс. нарушений воздушного пространства Греции. Кроме того, Турция постоянно наносит удары по районам Сирии, занятым курдскими формированиями, которые считаются союзниками Соединенных Штатов.

В июле этого года администрация Байдена объявила о своих намерениях передать Турции истребители F-16 после того, как Анкара дала согласие на вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса.

реклама

По имеющимся сведениям, в настоящее время команда Байдена ведет активные переговоры с членами законодательного собрания, выступающими против этой продажи, поскольку американские чиновники хотят получить гарантии того, что потенциальные поставки истребителей в Турцию не будут использованы Анкарой во враждебных целях в отношении других союзников по НАТО, включая Грецию, с которой Турция в прошлом не раз демонстрировала враждебные намерения.

Турция и ранее планировала модернизировать большую часть своего авиапарка F-16 за счет современных стелс-истребителей F-35A, рассчитывая привлечь к участию в проекте отечественную промышленность.

Однако закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 привела к тому, что в 2019 году Вашингтон официально исключил Турцию из программы Joint Strike Fighter. В связи с этим Турция изучает возможности приобретения дополнительных F-16, начав переговоры о поставке партии из 40 единиц. Тем не менее, вплоть до недавнего заявления, ни один из контрактов так и не был заключен.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon Block 70/72 американских военно-воздушных сил. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

Китайские оборонные компании затмили "американцев"

реклама

Международная выставка оборонной промышленности, организованная Министерством национальной обороны Турции, ведет свою историю с 1993 года. В последний раз она проходила в выставочном центре Tuyap Fair and Congress Center.

Эта выставка вооружений представляет собой самое крупное мероприятие для оборонной промышленности Турции. Она занимает четвертое место по величине в мире и привлекает именитых партнеров и экспертов международного оборонного сообщества.

На 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле в 2023 году наблюдался заметный рост присутствия китайских военно-промышленных компаний, которые со значительным отрывом "обогнали" своих американских конкурентов.

"В общей сложности в работе международного салона военной техники и вооружений приняли участие порядка 104 компаний из Китая, желая найти выгодные бизнес-перспективы в процветающем секторе оборонного производства и экспорта Турции". Представители этих компаний не упускали возможности пообщаться с делегациями иностранных военных и оборонных ведомств различных государств, посетивших выставку.

Почему Индия выбрала французские «Рафали», если российские Cy-30MKИ быстрее, маневреннее и дешевле

Всего в выставке приняла участие 1461 организация, причем более половины из них представляли зарубежные фирмы из 55 стран. Однако лидировал все же Китай, причем как по количеству участников, так и по количеству представленных образцов вооружения и военной техники.

Большая часть компаний КНР из представленных на выставке специализируется на производстве и продаже бронежилетов, бронешлемов и прочей защитной амуниции, а также на поставках производственного оборудования, сырья и комплектующих для этих изделий.

Другой значительный сегмент китайских оборонных компаний ориентирован на производство электрооптики, в частности, для беспилотников и других средств визуализации, таких как тепловизионное и инфракрасное оборудование.

“За прошедшие годы Турция добилась значительных успехов в развитии собственных возможностей по производству современных систем вооружения. Благодаря чему представительства этих оборонных компаний за рубежом перешли от простой демонстрации собственных оружейных платформ к активному участию в поставках компонентов и подсистем для поддержки процветающей турецкой оборонной промышленности”, - отмечается в отчете оборонного ведомства Турции.

Кроме того, некоторые союзники по Североатлантическому альянсу ввели негласные и скрытые экспортные ограничения для своих компаний, взаимодействующих с турецкой оборонной промышленностью. Такие меры, обусловленные как дипломатическими, так и геополитическими соображениями, невольно подготовил для компаний Китая благодатную почву для поиска новых путей сотрудничества.

Макет тяжелого вертолета T-925 компании Turkish Aerospace на выставке 23 International Defence Industry Fair (IDEF 23).  Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times/Twitter.

Учитывая позицию Анкары как члена Североатлантического альянса, подобные рестрикции заставили некоторых зарубежных партнеров пересмотреть свои планы, что позволило китайским военным компаниям закрепиться на оборонном рынке Турции.

При этом у китайских оборонщиков есть два предложения по наращиванию турецких производственных мощностей. Первое - поставка готовой продукции по конкурентоспособным ценам, второе - обеспечение сырьем и комплектующими.

Тем не менее, по мнению западных военных экспертов несмотря на то, что Турция может найти возможности для сотрудничества с Китаем в оборонной сфере, масштабы такого сотрудничества имеют свои ограничения.

Решающим фактором в этом вопросе является эффективное разграничение и понимание того, в каких именно сегментах оборонной промышленности и в какой степени будет осуществляться такое сотрудничество.

Новые национальные технологии Турции, призваны укрепить противовоздушную и противоракетную страны, а также предотвратить возникновение воздушных угроз. Представленные на IDEF 2023 решения с самыми передовыми технологиями машиностроения корпорации ASELSAN станут перспективным средством противовоздушной обороны. Это является для Турции вопросом выживания.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай турция f-16 оборонно-промышленный комплекс f-16 falcon f-16 block 70/72 оборонная промышленность оборонный сектор оборонка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
22
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
10
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
19
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
+
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4
Apple переименовала Twitter в X в App Store, нарушив собственные правила
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
11
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
373
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
19
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
17
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
8
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
Ночной кошмар ВСУ: новая тактика российских БМПТ "Терминатор" в боевых действия на Украине
5
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
29

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
14:57
В подобных случаях уведомлял продавца и решал вопрос либо по возврату денег, либо оформлением второго заказа без фактической поставки. Именно это и создаёт репутацию страны. А то патриоты якобы готов...
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
Олег Власов
14:56
Брест конечно чёткий пацан,но зря он их предупредил,момент внезапности утерян.Если раньше расчёт был на три минуты боя,то теперь они их так попрячут,что Шерлк Холмс с собакой Баскервиляй ни за что не ...
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
shurikw
14:56
Твои фортификации из говна и палок называются землянками.
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
nonses84
14:49
Факт остаётся фактом, это когда куча тупых овц ведутся на маркетинг и покупают говно, потому что своей головы на плечах нет. А такие статьи , полезны тем , что человеку уже стоить подумать , хотя бы н...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
dmitry07
14:47
Сначала "блумберг" написала такое, теперь "рейтерс", которую цитируют "коммерсант" - кто еще отметится в клубе балаболов?
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
N1ghtwish
14:47
В очень далеком прошлом, когда они еще были ATi, как раз проблем и не было.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Ratchet & Clank: Rift Apart
Артём Николаев
14:45
Раз мы дружим с Северной Кореей, пора признавать велосипеды полноценным транспортным средством, с номерами и экзаменами.
В России могут ввести штрафы за превышение скорости на электросамокате
Adam Itch
14:45
Если цена хорошая, то почему нет? Скажем за 20-25 тысяч было бы норм
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Роман Мирнов
14:45
Кем доказано? Где пруфы? А мылит монитор твой, вникай в причины и следствия. Видюха любая без апскейлеров ничего не мылит.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Енот Вадимович
14:44
Боюсь представить цену
Вместимость жёстких дисков Western Digital достигнет 28 ТБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем