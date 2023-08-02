За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, с 25 по 28 июля 2023 г. прошла 16-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEF 2023), на которой известные производители оружия продемонстрировали свои новейшие разработки.

F-60 Shenyang-31. Китайский малозаметный истребитель. Истребитель имеет внутренний отсек для вооружения, расположенный под фюзеляжем. Допускается установка внешних узлов подвесок для оружия. Вооружение: PL-15 - ракета класса "воздух-воздух" с дальностью поражения от 150-200 км с активной РЛС. PL-10 - боеприпас класса "воздух-воздух" с радиусом действия 30 км, изготавливается в двух вариантах: с инфракрасным и радиолокационным голвками самонаведения. AVIC LS-6 - управляемый планирующий боеприпас Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

реклама

Несмотря на незначительное количество американских оборонных компаний, представленных на выставке, одним из заметных участников стал американский оборонный гигант Lockheed Martin, рассчитывающий на заключение многомиллиардного контракта с Анкарой.

По имеющимся данным, Турция, как член Североатлантического альянса, пытается заключить с компанией Lockheed Martin - производителем истребителей F-16 Fighting Falcon - контракт общей стоимостью в 20 миллиардов долларов США. Цель оборонного ведомства Турции - сформировать новый гигантский флот и модернизировать существующие боевые самолеты.

Власти Турции обратились к Вашингтону с просьбой о покупке это комплексного пакета в октябре 2021 года. В рамках потенциальной сделки предполагалось приобрести 40 истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon и около 80 комплектов модернизации для существующих устаревших моделей F-16.

реклама

В ходе выставки IDEF-2023 в Стамбуле американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила модель истребителя F-16, на которой был изображен турецкий флаг. Если быть точнее, на стенде компании была выставлена уменьшенная копия F-16 Block 70, оснащенная комплексом вооружений.

Впрочем, эта сделка уже давно вызывает массу нареканий со стороны американских законодателей в связи с опасениями по поводу возможного использования Турцией предоставленных Соединенными Штатами истребителей.

Напомним, что в 2022 году Афины обвинили Анкару в более чем 10 тыс. нарушений воздушного пространства Греции. Кроме того, Турция постоянно наносит удары по районам Сирии, занятым курдскими формированиями, которые считаются союзниками Соединенных Штатов.

В июле этого года администрация Байдена объявила о своих намерениях передать Турции истребители F-16 после того, как Анкара дала согласие на вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса.

реклама

По имеющимся сведениям, в настоящее время команда Байдена ведет активные переговоры с членами законодательного собрания, выступающими против этой продажи, поскольку американские чиновники хотят получить гарантии того, что потенциальные поставки истребителей в Турцию не будут использованы Анкарой во враждебных целях в отношении других союзников по НАТО, включая Грецию, с которой Турция в прошлом не раз демонстрировала враждебные намерения.

Турция и ранее планировала модернизировать большую часть своего авиапарка F-16 за счет современных стелс-истребителей F-35A, рассчитывая привлечь к участию в проекте отечественную промышленность.

Однако закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 привела к тому, что в 2019 году Вашингтон официально исключил Турцию из программы Joint Strike Fighter. В связи с этим Турция изучает возможности приобретения дополнительных F-16, начав переговоры о поставке партии из 40 единиц. Тем не менее, вплоть до недавнего заявления, ни один из контрактов так и не был заключен.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon Block 70/72 американских военно-воздушных сил. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

Китайские оборонные компании затмили "американцев"

реклама

Международная выставка оборонной промышленности, организованная Министерством национальной обороны Турции, ведет свою историю с 1993 года. В последний раз она проходила в выставочном центре Tuyap Fair and Congress Center.

Эта выставка вооружений представляет собой самое крупное мероприятие для оборонной промышленности Турции. Она занимает четвертое место по величине в мире и привлекает именитых партнеров и экспертов международного оборонного сообщества.

На 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле в 2023 году наблюдался заметный рост присутствия китайских военно-промышленных компаний, которые со значительным отрывом "обогнали" своих американских конкурентов.

"В общей сложности в работе международного салона военной техники и вооружений приняли участие порядка 104 компаний из Китая, желая найти выгодные бизнес-перспективы в процветающем секторе оборонного производства и экспорта Турции". Представители этих компаний не упускали возможности пообщаться с делегациями иностранных военных и оборонных ведомств различных государств, посетивших выставку.

Всего в выставке приняла участие 1461 организация, причем более половины из них представляли зарубежные фирмы из 55 стран. Однако лидировал все же Китай, причем как по количеству участников, так и по количеству представленных образцов вооружения и военной техники.

Большая часть компаний КНР из представленных на выставке специализируется на производстве и продаже бронежилетов, бронешлемов и прочей защитной амуниции, а также на поставках производственного оборудования, сырья и комплектующих для этих изделий.

Другой значительный сегмент китайских оборонных компаний ориентирован на производство электрооптики, в частности, для беспилотников и других средств визуализации, таких как тепловизионное и инфракрасное оборудование.

“За прошедшие годы Турция добилась значительных успехов в развитии собственных возможностей по производству современных систем вооружения. Благодаря чему представительства этих оборонных компаний за рубежом перешли от простой демонстрации собственных оружейных платформ к активному участию в поставках компонентов и подсистем для поддержки процветающей турецкой оборонной промышленности”, - отмечается в отчете оборонного ведомства Турции.

Кроме того, некоторые союзники по Североатлантическому альянсу ввели негласные и скрытые экспортные ограничения для своих компаний, взаимодействующих с турецкой оборонной промышленностью. Такие меры, обусловленные как дипломатическими, так и геополитическими соображениями, невольно подготовил для компаний Китая благодатную почву для поиска новых путей сотрудничества.

Макет тяжелого вертолета T-925 компании Turkish Aerospace на выставке 23 International Defence Industry Fair (IDEF 23). Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times/Twitter.

Учитывая позицию Анкары как члена Североатлантического альянса, подобные рестрикции заставили некоторых зарубежных партнеров пересмотреть свои планы, что позволило китайским военным компаниям закрепиться на оборонном рынке Турции.

При этом у китайских оборонщиков есть два предложения по наращиванию турецких производственных мощностей. Первое - поставка готовой продукции по конкурентоспособным ценам, второе - обеспечение сырьем и комплектующими.

Тем не менее, по мнению западных военных экспертов несмотря на то, что Турция может найти возможности для сотрудничества с Китаем в оборонной сфере, масштабы такого сотрудничества имеют свои ограничения.

Решающим фактором в этом вопросе является эффективное разграничение и понимание того, в каких именно сегментах оборонной промышленности и в какой степени будет осуществляться такое сотрудничество.

. Новые национальные технологии Турции, призваны укрепить противовоздушную и противоракетную страны, а также предотвратить возникновение воздушных угроз. Представленные на IDEF 2023 решения с самыми передовыми технологиями машиностроения корпорации ASELSAN станут перспективным средством противовоздушной обороны. Это является для Турции вопросом выживания.