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Пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации сообщила, что на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), активно применяются боевые машины поддержки танков - БМПТ "Терминатор". Эта бронированная машина является одной из самых передовых систем вооружения российского военно-промышленного комплекса и используется в боевых действиях на Украине буквально с первых месяцев спецоперации.

БМПТ не способен заменить основной боевой танк или боевую машину пехоты. Это новый класс вооружения, который пока и сравнивать-то не с чем. БМПТ "Терминатор" российская боевая машина поддержки танков. Фотография представлен онлайн-изданием Русское оружие.

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Так, 11 июля в официальном сообщении минобороны России сообщалось, что БМПТ "Терминатор" группировки "Юг" с расстояния в 4 километра выпустила 400 снарядов по позициям ВС Украины в районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика).

"Работали с 30-го калибра. Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии 4 км [от места расположения противника]. Отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующими [боеприпасами]. Расход - 400 снарядов", - сообщил командир экипажа.

По его словам, работа в основном велась ночью, так как в темноте с помощью тепловизионных приборов эффективнее обнаруживать цели - фортификационные сооружения, живую силу и технику противника.

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С начала специальной военной операции на Украине (24 февраля 2022 года). нидерландская аналитическая компания Oryxspioenkop, занимающаяся мониторингом военных действий зафиксировала не менее двух случаев боевого применения БМПТ "Терминатор". Первое имело место в мае 2022 года на Северодонецком направлении, а второе - в феврале 2023 года в ходе боевых действий под Кременной. Оба этих эпизода произошли в непосредственной близости друг от друга, сообщает портал Oryx.

БМПТ "Терминатор" в ходе боевых действий

Хотя в Советском Союзе уже проводились экспериментальные разработки принципиально нового оружия для поражения живой силы и легкобронированной техники, в том числе с небольших дальностей, чеченская война заставила Россию пересмотреть свое отношение к принятию на вооружение такой техники. От танков требовалось что? Проникнуть в населенный пункт и вступить в бой. При этом одного попадания из РПГ-7 могло быть достаточно для уничтожения дорогостоящей и ценной машины. Предсказать и предотвратить такой удар практически невозможно. Однако процесс создания "экзотической новинки" шел недостаточно быстро, новая боевая машина выглядела грозно, но где ее применять, было неясно, до тех пор, пока не начался военный конфликт в Сирии.

В Сирии БМПТ прошла суровую проверку своих возможностей. Российские военные эксперты утверждают, что эта машина удобна для проведения специальных операций, уничтожения долговременных огневых точек, легкобронированной техники и живой силы противника.

В настоящее время испытания программы "Терминатор" продолжаются в зоне проведения специальной военной операции, ведется сбор данных об эффективности ее применения. БМПТ "Терминатор" российская боевая машина поддержки танков. Фотография представлен онлайн-изданием Русское оружие

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Гусеничная БМПТ "Терминатор", созданная на платформе танка Т-90, представляет собой грозную бронемашину, способную уничтожать легкобронированные цели, танки, боевые машины пехоты и низколетящие летательные аппараты. Она также может действовать на поле боя совместно со средствами противовоздушной обороны, ведя огонь по вертолетам или низколетящим самолетам противника.

Согласно имеющейся информации, на момент поступления БМПТ на вооружение 90-й танковой дивизии (около трех лет назад) они оснащались противотанковым ракетным комплексом "Атака" (с дальностью стрельбы до 6 км), двумя пушками 30 мм калибра, двумя гранатометами и 7,62 мм пулеметом Калашникова. Скорость машины по шоссе составляет 65 километров в час, мощность двигателя 1000 лошадиных сил, запас хода 550 километров, экипаж - пять человек.

В настоящее время программа "Терминатор" проходит испытания в зоне специальной военной операции на Украине - продолжается сбор информации об опыте ее боевого применения.

В конце мая в Telegram-каналах появились первые изображения "Терминатора" рядом с российскими танками T-80БВМ. Предположительно, эти фотографии были получены во время боевых действий под Северодонецком. На основании этих снимков можно сделать вывод, что БМПТ используется по прямому назначению: машина действует в связке с танком, обнаруживая и поражая цели, представляющие для него угрозу. Это позволяет экипажам ОБТ выполнять свою основную задачу, используя огневую мощь БМПТ. Тем не менее, путь к созданию боевой машины поддержки танков не был простым: разработка концепта и создание принципиально новой модели бронетанковой техники заняли почти четыре десятилетия.

Уроки дней минувших

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По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, который беседовал с корреспондентом "Известий", для БМПТ нужна 57-миллиметровая пушка, а не 30-миллиметровая. С таким оружием огневая мощь машины значительно возрастет, что сделает ее более эффективной. Алексей Леонков заявил, что судьба БМПТ и способы ее модернизации будут зависеть от результатов ее применения в боевых условиях.

Кстати, в ходе военно-технического форума "Армия-2020" в Кубинке были продемонстрированы боевая машина пехоты Т-15, мобильный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" и необитаемый модуль АУ-220М "Байкал". Этот модуль, оснащенный 57-миллиметровой пушкой, был признан одной из самых перспективных отечественных военных технологий.

В конце мая в Telegram-каналах появились первые изображения "Терминатора" рядом с российскими танками T-80БВМ. На основании этих снимков можно сделать вывод, что БМПТ используется по прямому назначению: машина действует в связке с танком, обнаруживая и поражая цели, представляющие для него угрозу. БМПТ "Терминатор" российская боевая машина поддержки танков. Фотография представлен онлайн-изданием Русское оружие.

В качестве испытательной платформы для первого варианта модуля АУ-220М послужила бронемашина БМП-3. По сообщению пресс-службы ЦНИИ "Буревестник", предприятия-изготовителя таких платформ, испытания опытного образца продемонстрировали наличие всех необходимых качеств. При этом в конструкцию модуля были внесены некоторые изменения. В частности, на АУ-220М была уменьшена высота башни, что сделало механизм загрузки более удобным. Кроме того, на модуле была установлена более совершенная система телевизионного контроля целей, обладающая более высокими характеристиками.

Как сообщают российские СМИ, тактико-технические характеристики "Байкала" заслуживают особого внимания. Наряду с 57-мм пушкой необитаемый модуль вооружен пулеметом со стволом калибра 7,62. Боевые машины, оснащенные таким комплексом, могут поражать цели как с неподвижной позиции, так и в движении, в любое время суток и при любых погодных условиях.