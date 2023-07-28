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Китай все делает для того, чтобы усилия Соединенных Штатов в АТР потерпели фиаско. Это происходит на фоне слабеющих союзов Вашингтона в этом регионе и стремительного роста КНР. Об этом пишет журналист и эксперт по Ближнему Востоку Али Ризк для панарабского англоязычного онлайн издания Al Mayadeen English.

Соединенные Штаты не в силах ослабить влияние Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

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Сегодня в современной геополитике доминирующей темой является готовность все большего количества государств отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами. От Африки до Ближнего Востока и Латинской Америки все больше стран предпочитают более независимый подход, зачастую противоречащий политике Вашингтона или, по крайней мере, не разделяющий ее. Значительное внимание в данном контексте уделяется нежеланию стран "глобального Юга" присоединиться к возглавляемой Америкой санкционной кампании против России в связи с военным конфликтом на Украине. Однако последние события свидетельствуют и о том, что попытки США ослабить влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоже пока не принесли плодов, по крайней мере, не в тех масштабах, на которые, возможно, рассчитывали лица, принимающие решения в Вашингтоне.

Пожалуй, наиболее наглядным примером является ситуация на Соломоновых островах - небольшом государстве, расположенном на архипелаге в Тихом океане. Премьер-министр этой страны Манассе Согаваре недавно посетил Китай с 6-дневным визитом, в рамках которого встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в открытии первого посольства своей страны в Пекине.

Однако наиболее значимым моментом визита стало подписание соглашения между двумя сторонами о расширении сотрудничества правоохранительных структур и органов безопасности, тем самым закрепив роль Пекина в качестве партнера островного государства по вопросам укрепления национальной обороны. Это партнерство вызвало озабоченность блока "АНЗЮС": Соединенные Штаты, Австралия и Новая Зеландия потребовали раскрыть детали этого документа.

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Важность этих событий заключается не только в том, что Китай выступил в качестве партнера по обеспечению безопасности одного из тихоокеанских островных государств, но и в том, что они произошли вопреки попыткам США усилить свою роль в регионе, рассматриваемом в качестве основного поля битвы за мировое влияние с Китаем. Краткий экскурс в новейшую историю региона позволит лучше оценить происходящее:

В 2019 г. Соломоновы острова разорвали отношения с Тайванем, тем самым присоединившись к политике "одного Китая", тем самым подготовив почву для установления более тесных контактов с Пекином. После чего в 2022 г. был подписан пакт о безопасности между Соломоновыми островами и КНР, который, как сообщается, допускает размещение на острове сотрудников китайских спецслужб для защиты интересов Китая (при условии одобрения со стороны правительства Соломоновых островов). По некоторым данным, это соглашение также разрешает китайским кораблям заходить в порты Соломоновых островов для выполнения задач материально-технического обеспечения.

Это соглашение вызвало волну возмущения в Вашингтоне и стало причиной визита высокопоставленных чиновников из Белого дома в столицу Соломоновых островов Хониару. Американские официальные лица также предупредили о возможности размещения в будущем китайских военных баз на территории островного государства, что может вызвать ответные действия со стороны Вашингтона.

На фоне этих событий Соединенные Штаты попытались наладить более тесные контакты с Соломоновыми островами, открыв в Хониаре свое первое за последние три десятилетия посольство.

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Китайская Народная Республика и Соломоновы Острова заключили пакт о безопасности, который вызвал тревогу в Австралии и других странах Тихоокеанского региона. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре пожимают друг другу руки в Большом народном зале в Пекине, Китай, 10 июля 2023 года. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

Данный шаг был предпринят на фоне стремлений Белого дома усилить свою роль в АТР. В сентябре прошлого года президент США Джо Байден провел региональными лидерами первый в истории совместный "Саммит США и островных государств Тихого океана". В ходе встречи Байден объявил о выделении островным странам Тихого океана пакета помощи в размере более 800 миллионов долларов.

Однако подобные обстоятельства не помешали Соломоновым островам продолжить развивать свои связи с Китаем, в том числе и в сфере безопасности, о чем свидетельствует соглашение о поддержании порядка и безопасности, подписанное во время поездки Согаваре в Пекин.

Следует также отметить, что Соломоновы острова придерживаются китайского варианта, несмотря на попытки союзников Вашингтона укрепить связи с тихоокеанскими островными государствами, в том числе в сфере безопасности. Лейбористское правительство Австралии, например, проявляет большую заинтересованность в укреплении этих связей, пытаясь сдержать влияние Китая. Впрочем, эти усилия не "оттолкнули" Хониару от Пекина. Это особенно важно, учитывая исторический опыт Австралии как основного партнера Соломоновых островов в сфере безопасности.

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Однако готовность к разрыву с Соединенными Штатами и установлению тесных связей с Китаем наблюдается не только среди тихоокеанских островных государств. В условиях, когда Китай вновь стал открыт для бизнеса после снятия ограничений Covid, даже страны АТР, входящие в возглавляемый США англо-американский альянс, дистанцируются от "ястребиной" политики Вашингтона в отношении КНР.

Так, премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс недавно завершил 5-дневный визит в Китай, в рамках которого состоялись переговоры по дальнейшему укреплению экономических связей. В то же время именно заявление Хипкинса, сделанное им накануне визита, позволило увидеть неприятие Новой Зеландией политики США. Комментируя вопрос о том, разделяет ли он мнение Байдена о том, что его китайский коллега является диктатором, Хипкинс прямо сказал - "нет". Он подчеркнул, что китайская форма правления - внутреннее дело Китая.

Несмотря на репутацию Новой Зеландии как более "мягкого противника" Китая в союзе "Пять глаз (FVEY)"- разведывательного альянса, включающего США, Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию - подобные заявления свидетельствуют о явном провале Вашингтона. Это фиаско проявляется и в том, что даже страны-союзники не стремятся занять более жесткую позицию по отношению к Пекину, как это делают США, пытаясь его "обуздать".

В Австралии - крупнейшем региональном союзнике Вашингтона - также высказываются опасения касательно опасности дальнейшего углубления военных отношений с Вашингтоном, стремящимся расширить свое военное присутствие в регионе, чтобы противостоять стремительному росту КНР.

Так, аналитики из австралийских разведывательных служб предупреждают, что оборонная стратегия Австралии позволяет США использовать страну в качестве плацдарма для возможных военных операций против Китая, и подчеркивают, что такой сценарий не отвечает национальным интересам Канберры.

Аналогичные взгляды высказывались и высшими политическими деятелями. Так, бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг утверждал, что его страна сама себе создала проблемы в отношениях с Китаем в результате расширения военных связей с США. Китинг даже назвал соглашение AUKUS - сделку между США, Великобританией и Австралией, обеспечивающую доступ к современным технологиям строительства атомных подводных лодок, - "худшей сделкой в истории". Бывший министр иностранных дел Канберры Боб Карр тем временем предупредил, что его страна возлагает слишком большие надежды на США. После того как Байден отменил свой визит в Сидней на саммит лидеров "Quad" - альянса США, Австралии, Индии и Японии - Карр назвал позицию Канберры ошибочной, поскольку она слишком доверчиво относится к обязательствам Америки в отношении региона.