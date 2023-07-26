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Почему США отстают от Китая в гонке искусственного интеллекта

Нежелание Вашингтона увеличивать финансирование и участие в разработке технологий ИИ военного назначения лишает США преимуществ перед Китаем
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Китай стремительно сокращает отставание от Соединенных Штатов в области искусственного интеллекта, при этом недостаточное финансирование со стороны Вашингтона и его нежелание привлекать гражданские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, в оборонный сектор из соображений экономии приводят к саморазрушению.

Концептуальное изображение китайской подводной лодки, управляемой искусственным интеллектом. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times.

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В этом месяце издание Defense One сообщило, что Пентагон должен действовать быстро, чтобы не допустить потери своих преимуществ в области искусственного интеллекта перед хорошо финансируемыми технологиями Китая, что подтверждают эксперты, выступавшие на Капитолийском холме, и новый отчет компании, публикующей правительственные данные.

Defense One также отмечает, что Китай уделяет больше внимания разработке технологий ИИ военного назначения, в то время как США сосредоточены на потребительском секторе.

Обращая внимание на разницу между инвестициями США и Китая в ИИ военного назначения, источник отмечает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выделяет от 1 до 2% своего бюджета на развитие ИИ. Для сравнения, по данным источника, Министерство обороны США выделяет на AI 0,1-0,2% своего бюджета.

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Defense One также отмечает более масштабные инвестиции Китая в критические исследования и разработки в области ИИ, ссылаясь на отчет компании Govini, специализирующейся на анализе данных и науке о принятии решений, за 2023 год, который показывает большой разрыв между 100 ведущими оборонными компаниями США и ведущими компаниями США в области ИИ.

Источник также подчеркнул, что политическая нестабильность китайского правительства и связанный с ней жесткий контроль контента могут негативно сказаться на качестве китайского ИИ, добавив, что лучшее, что сейчас могут сделать американские военные, - это провести анализ своих данных и использовать их для обучения новых моделей ИИ для операций, производства, транспорта и логистики. В противостоянии с США в области ИИ в пользу Китая могут сыграть многие факторы, такие как авторитарная политическая система, эффективное внедрение технологий ИИ и национальное стремление превзойти Соединенные Штаты.  

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Автократическая политическая система Китая способна ускорить развитие ИИ. Кристи ДеСмит в статье для издания The Harvard Gazette за май 2023 г. пишет, что авторитарные режимы всегда стремились предсказывать местонахождение, мысли и поведение своих граждан. Она отмечает, что, поскольку ИИ — это прежде всего инструмент прогнозирования, цели применения искусственного интеллекта и намерения авторитарных режимов почти всегда совпадают.

Кроме того, Кристи ДеСмит утверждает, что большая численность населения и объем рынка Китая позволяют китайскому правительству собирать огромные объемы данных для анализа, что дает возможность компаниям, имеющим государственные контракты, использовать государственные данные для поддержки коммерческих проектов.

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Эффективное внедрение технологий искусственного интеллекта может стать конкурентным преимуществом Пекина по сравнению с более свободным подходом со стороны США.

В статье для журнала Wired, опубликованной в октябре 2018 года, аналитик Мишель Гроскопф сообщает, что Китай является лидером в области внедрения ИИ: скорость, исполнение, качество продукции и государственная поддержка способствуют тому, что китайские ИИ-компании по этим показателям не уступают или опережают своих американских конкурентов.

Что же касается скорости внедрения, то, по мнению Гроскопфа, китайские предприниматели придерживаются подхода "ошибайся раньше, ошибайся чаще, ошибайся наперед", который позволяет быстро создавать прототипы и проводить испытания для оперативного выявления лучших.

В недавнем рейтинге компаний, разработавших наиболее точную технологию распознавания лиц, составленном правительством Соединенных Штатов, в первой пятерке оказались все китайские компании. В настоящее время Пекин уже устанавливает оборудование для распознавания лиц на входах во многие станции метрополитена. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times.

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Он также считает, что автократическая корпоративная культура Китая, в которой генеральный директор, как правило, обладает абсолютной властью над компанией и не боится рисковать, способствует повышению эффективности производства. По словам Гроскопф, жесткая конкуренция заставляет китайских предпринимателей быстро совершенствовать свою продукцию и разрабатывать неприступные бизнес-модели, быстро внедряя новые продукты и парадигмы.

Кроме того, в парадигме господдержки власти Китая выступают в качестве источника стратегического руководства, можно сказать, регулятора, который вмешивается в процесс разработки проверенных технологий, и поставщика инфраструктуры, в отличие от западных парадигм, в которых роль государства недооценивается.

Национальная решимость также побуждает Пекин сократить отставание от Вашингтона в развитии ИИ. В статье, опубликованной в 2021 г. в рецензируемом журнале AI & Society, Робертс и его коллеги отмечают, что в стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной Китаем в 2017 г., обозначены цели страны - стать мировым лидером в области ИИ к 2030 г., превратить ИИ в отрасль с оборотом 150 млрд долл. и стать движущей силой, устанавливающей международные нормы и стандарты в области искусственного интеллекта.

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С учетом всего вышесказанного стратегическая направленность и инвестиции Пекина в военные и коммерческие технологии ИИ представляют собой наиболее серьезный вызов технологическому доминированию Соединенных Штатов со времен Советского Союза. Однако, несмотря на эти факторы, благоприятствующие Китаю в гонке за превосходство в области ИИ, у США все же есть некоторые козыри, которые при грамотном раскладе могут переломить ход конкурентной борьбы. Инновации - одна из сильных сторон США в гонке за сохранение лидерства над Китаем в области ИИ.

Эндрю Имбри и его коллеги в аналитической заметке Центра безопасности и новых технологий (CSET), опубликованной в январе 2020 г., отмечают, что инновационное преимущество Америки возникло в уникальных исторических и институциональных условиях, которые трудно скопировать в других странах, поскольку сочетание труда и капитала может содействовать технологическому прогрессу и созданию условий для предпринимательства, что требует терпимости к риску и неудачам.

Они отмечают, что США жизненно необходимо использовать свой труд и капитал для реализации новых инновационных концепций, используя свои лучшие университеты и предприятия, высокий уровень жизни, конкурентоспособную оплату труда, а также соблюдение прав человека и демократических принципов.

Кроме того, Лорен Кан в своей статье для Совета по международным отношениям, опубликованной в октябре 2021 года, пишет, что развитие системы искусственного интеллекта стимулируется в первую очередь частным сектором, а не оборонным. Она отмечает, что если технологии, применяемые только в военных целях, распространяются медленнее, то многоцелевые концепции (такие как ИИ) имеют дополнительные рыночные стимулы для ускорения их развития.

Более того, на территории США расположено большое количество наиболее крупных мировых компаний, занимающихся передовыми исследованиями в области ИИ, таких как Google, Meta, Microsoft и др.

Нежелание Вашингтона увеличить финансирование и участие в разработке военных технологий искусственного интеллекта лишает Соединенные Штаты преимуществ перед Китайской Народной Республикой. Крупнейшие технологические компании и государственные учреждения Китая продолжают наращивать свои вычислительные мощности. Стоковое изображение представлено онлайн-изданием Asia Times.

Исходя из этого, Таша Остин в своей статье для издания Wall Street Journal от октября 2022 года отмечает, что правительство США уделяет приоритетное внимание инновациям в области искусственного интеллекта, поощряя предпринимательство в сфере когнитивных технологий путем финансирования проектов, принятия законов и создания современной критической инфраструктуры, необходимой для передовых разработок в области ИИ.

Она подчеркивает, что, несмотря на препятствия, с которыми сталкиваются мелкие предприниматели и компании, которым инновации жизненно необходимы для коммерциализации своих технологий и создания стабильного положения в бизнесе, правительство США может сыграть решающую роль, выступая в качестве покупателя, регулятора и организатора инфраструктуры для создания благоприятных условий для успешной деятельности малых и развивающихся компаний в области технологий ИИ.

Несмотря на периодически возникающие противоречия, Соединенные Штаты являются ведущей страной, привлекающей иностранных специалистов в области ИИ. Стюарт Андерсон в статье для Forbes, опубликованной в марте 2021 г., отмечает, что в 2013 г. в США было в 15 раз больше изобретателей-иммигрантов, чем специалистов американского происхождения, проживающих за рубежом, что заметно отличается от таких стран, как Канада, Германия и Великобритания, в которых сохраняется отрицательный коэффициент иммиграции исследователей.

Андерсон также утверждает, что другие преимущества американской иммиграции в конкуренции за ИИ, такие как открытые сообщества, финансовые ресурсы и аппаратное обеспечение, другим странам трудно воспроизвести.

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