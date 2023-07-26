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Нерешительность Запада на Украине усилила раскол в НАТО

Нерешительность преследует Запад: События на Украине приводят его в замешательство и способствуют расколу Североатлантического альянса
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На данный момент Запад находится в подвешенном состоянии между двумя событиями. Хаос, который западные СМИ ожидали — "с либидинозным возбуждением" — увидеть в России, все-таки наступил, только разразился он во Франции, где его не ждали - и с марионеткой Макроном, а не с Путиным в Москве.  Однако из этой любопытной инверсии надежд и событий можно сделать немало выводов. Об этом пишет Аластер Крук британский дипломат; основатель и директор общественной организации Conflicts Forum.

"...Если Украина находится в состоянии стазиса, а "государство" - на грани распада, то Россия, напротив, обладает колоссальной мощью: У нее есть огромные, свежие силы. Она доминирует в воздушном пространстве и близка к доминированию в электромагнитном пространстве. Ее логистические каналы "текут как полноводные реки". Фотография представлена онлайн изданием Al Mayadeen English.

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НАТО расколото, а Европа в замешательстве от событий во Франции, когда вопросов много, а ответов практически нет

Если в результате "мятежа Пригожина" Россия не скатилась в хаос по французскому сценарию, то первым "завершением" нынешней безыдейности Запада стал саммит НАТО в Вильнюсе, на котором было официально озвучено, в каком направлении и как далеко должна двигаться Украина (хотя на данный момент любой консенсус по этому вопросу выглядит весьма сомнительно)

По имеющимся данным, западные спецслужбы пришли в полное замешательство от того, что поход Пригожина на Москву провалился спустя несколько часов, а затем все вылилось в переговоры и (что озадачило аналитиков) в спокойное обсуждение. Западные эксперты не могли понять, в чем дело: Что вообще происходит? Был ли Пригожин на самом деле, или это какая-то сложная шахматная партия, которая была искусно разыграна прямо перед их носом?

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Поэтому пока американские комментаторы (за некоторым исключением) пытаются выбрать "опцию по умолчанию": "Заморозить, так сказать, конфликт, какой он есть" - тогда Байден и военная доктрина США будут избавлены от унижения. И, что еще более важно, НАТО сможет временно избежать ответа на главный вопрос: "А соответствует ли Североатлантический альянс своему предназначению?".

Очевидно, что доктринальный подход НАТО к конфликту с любым противником - кроме разве что поликонфессионального легковооруженного повстанческого движения - ошибочен. Североатлантический альянс застрял в иракской пустыне и до сих пор ведет "битву на 73 Истинг": тогда, "бронированный кулак", наносивший удары, опираясь на господство в воздухе, уложил оппозицию "на лопатки". Но, как признает американский военачальник (полковник Макгрегор), исход этого сражения был случайным. Тем не менее эта победа стала мифом для НАТО, а общая доктрина была построена на уникальности ситуации.

Проблема с "опцией по умолчанию" ("замороженный конфликт") в качестве "что же делать дальше" заключается в том, что она просто не сработает. В том числе и потому, что Россия не согласится заморозить конфликт. Об этом прямо заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Пентагоне называли БМП "Брэдли" "убийцами российских танков" незадолго до их первой поставки на Украину. Однако состояние бронезащиты и живучесть этих автомобилей оказались плачевными. Об этом свидетельствуют опубликованные в социальных сетях снимки их "кладбищ" на Украине.

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Однако более весомой причиной того, что он не сработает, является негласное западное дополнение, согласно которому, несмотря на якобы "заморозку", Запад намерен вооружить "обломки" Украины" новейшим оружием и ракетами, создать армию нового поколения и в придачу передать Киеву военно-воздушные силы. И все это для того, чтобы Украина, как какой-нибудь нашкодивший первокурсник, могла "чувствовать себя в безопасности" в пределах своих границ.

Это полная чушь. Такая формулировка просто позволит Североатлантическому альянсу в очередной раз повторить события 2014 года, когда после переворота на Майдане Запад сколотил для путчистов целую армию, способную подавить инакомыслие в преимущественно русских по культуре регионах на востоке страны (которые оспаривали легитимность переворота) и рассчитанную на то, чтобы нанести сокрушительный удар по российским вооруженным силам.

Замороженный конфликт будет крайне неустойчивым по той простой причине, что обе стороны вовсе не собираются "замораживать" ситуацию в базовом понимании этого термина - то есть конфликт, в котором ни одна из сторон не смогла одержать верх над другой и оказалась в тупике.

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Проще говоря, если Украина структурно находится в состоянии стазиса, а "государство" - на грани распада, то Россия, напротив, обладает колоссальной мощью: У нее есть огромные, свежие силы. Она доминирует в воздушном пространстве и близка к доминированию в электромагнитном пространстве. Ее логистические каналы "текут как полноводные реки".

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Но в первую очередь Москва заинтересована в том, чтобы нынешний киевский режим прекратил свое существование. Недавно Министерство иностранных дел России заявило, что после переворота на Майдане украинское государство не имеет правового статуса и легитимности, поскольку ни Порошенко, ни Зеленский не подписали документы о примирении с Россией после Майдана.  

Проще говоря: Это сигнал о том, что Москва не намерена вступать в союз с Западом и строить иллюзии того, что Киев боролся с Россией до победного конца, но ни одна из сторон не одержала верх. Такое положение вещей создало бы для Киева ложный моральный облик, ну скажем, как если бы на боксерском ринге рефери поднял вверх руки обоих боксеров и объявил "ничью".

Украинский конфликт - это не "ничья". 

Что же дальше? На Киев оказывается мощное давление со стороны Запада с целью добиться хоть каких-то военных успехов на поле боя, на которые Запад сможет указать как на свидетельство потенциальной способности Украины нанести ущерб России (какой бы эфемерной эта способность ни была). Киев может подчиниться, а может и нет. На самом деле пока неизвестно, сможет ли он это сделать.

Вопросов много, а ответов мало. НАТО расколото, Европа находится в растерянности от событий во Франции, где вопросов тоже много, а ответов на них практически нет.

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