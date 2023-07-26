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На фоне СВО: Индия разработала для российских Су-30МКИ перспективную противоракету RudraM-II

Ракета обладает впечатляющей дальностью поражения в 300 км, и скоростью в 5,5 Маха. Такие характеристики позволяют ей наносить удары по труднодоступным целям с непревзойденной точностью и эффективностью
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На вооружении Индии до последнего момента не было собственных противорадиолокационных ракет, способных нейтрализовать наземные системы РЭБ и иные средства связи противника. Недавно в Индии успешно завершились испытания противорадиолокационной ракеты RudraM-II, способной запускаться как с истребителей российских истребителей Су-30МКИ, так и с французских Mirage-2000.Многоцелевые истребители Cy-30CM из состава соединения морской авиации Черноморского флота ВМФ России в ходе военной операции на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

Руководитель Организации оборонных исследований и разработок доктор С.В. Камат подтвердил успешное испытание противоракеты "РудраМ-II". 

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В октябре 2020 года Вооруженные силы Индии впервые провели испытания противорадиационной ракеты RudraM отечественного производства, предназначенной для истребителя ОКБ Сухого Су-30МКИ. Новую ракету "РудраМ-II" можно запускать как с самолетов Су-30, так и с самолетов Mirage-2000, что значительно повышает боевую мощь ВВС Индии (IAF). Дальность поражения нового боеприпаса составляет 300 км.

Если ракета RudraM-I оснащена только пассивной головкой самонаведения (ГСН) и предназначена для поражения радиолокационных систем наблюдения и наведения противника, вышек связи, центров управления и других радиоизлучающих целей, то RudraM-II вместе с ГСН оснащена инфракрасным искателем (ИИ) и позволяет нейтрализовать цели других классов, включая взлетно-посадочные полосы, бункеры и ангары для самолетов.

RudraM-II способна нести 200-килограммовую полезную нагрузку. По данным DRDO, она может развивать скорость до 5,5 Маха и запускаться с высоты от 3 до 15 км.

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Несмотря на свое название, ракета не имеет никакого отношения к ядерной энергии или радиации. Это прежде всего оружие противовоздушной обороны, которое обычно запускается с воздуха для нейтрализации наземных и надводных целей.

Они ориентируются на радиоизлучение радиолокационных станций, используемых для обнаружения самолетов противника, и наводят ракеты класса "земля-воздух". Первые антирадиолокационные комплексы были изобретены в XX веке и предназначены для нарушения связи и слежения противника путем выведения из строя его радиолокационных систем.

В 2001 году Индия закупила для своих истребителей Су-30МКИ у России ракеты Х-31, в том числе 60 противокорабельных Х-31А и 90 противорадиолокационных Х-31П. В июле 2019 года агентство Sputnik News сообщило, что Нью-Дели закупила дополнительные комплексы Х-31. Скорее всего, речь шла о более летальном варианте "Д". До настоящего момента на вооружении ВМС и ВВС Индии находились только ракеты Х-31 российского производства.

Х-31 -Российская тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности. Существуют противокорабельные и противорадиолокационные модификации ракет. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

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Применение таких противорадиолокационных ракет в конфликте между Россией и Украиной, о чем мы сообщали ранее, было внимательно изучено и принято к сведению индийским оборонным ведомством.

Россия заявила о 98%-ном коэффициенте успешного применения ракеты Х-31ПД после нескольких десятков пусков по территории Украины. Министерство обороны Российской Федерации неоднократно публиковало видеокадры истребителей Су-35 и Су-30СМ, вооруженных ракетами Х-31ПД. Российские пилоты называют ее "сверхзвуковой смертью", поскольку ракета практически неуязвима для средств ПВО противника за счет высокой скорости и высокой способности к противодействию.

Востребованность противорадиолокационных ракет

Как Россия, так и Украина имеют на своем вооружении противоракетные комплексы. В ходе боевых действий Россия использовала противорадиолокационные ракеты Х-31 и Х-58 для поражения средств ПВО ВСУ. Х-31 - самая известная в мире российская противоракета, которая может запускаться с самолетов оперативно-тактической авиации. Она также имеет противокорабельные и наземные модификации.

В ноябре 2022 года британский Объединённый королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) писал, что истребители Су-30СМ и Су-35С часто используют противорадиационные ракеты Х-31П и Х-58 для поражения радаров украинских ЗРК. Командиры авиационных частей и подразделений ПВО ВВС Украины неоднократно заявляли, что Киев потерял несколько ЗРК SA-11 и SA-8 из-за ракет Х-31П и Х-58, выпущенных российскими самолетами.

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Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России используют стратегию "наживка - удар" для уничтожения радаров, поставленных странами НАТО на Украину. На Западе пожаловались, что российские военные "выманивают" РЛС "Искандерами" или "Калибрами", а затем после того, как они начинают "излучать", выпускают по ним противорадиолокационные ракеты.

Русские истребители действуют группами до 10 самолетов, пишет издание EurAsian Times, некоторые из которых (или даже все десять машин) оснащены противорадиолокационными ракетами. Зенитный комплекс "Бук-М1" при стрельбе может захватить только одну цель, а в это время другой самолет будет вести ответный огонь своими Х-31 или Х-58.

В ответ на угрозу применения противорадиолокационных ракет экипажи украинских самолетов были вынуждены были применять тактику "кусай и беги" (Shoot and Scoot), когда зенитные средства включались на несколько секунд, затем производился пуск авиационной ракеты по противнику, и самолет ВСУ сразу же менял позицию.

Истребитель-бомбардировщик военно-морских сил США FA-18F Super Hornet несет боевую ракету AGM-88G AARGM-ER. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

В 2022 году правительство Соединенных Штатов без лишнего шума поставило на Украину высокоскоростные противорадиационные ракеты AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) якобы по прямому указанию президента. Такие ракеты могут запускаться с имеющихся у Украины самолетов, типа Миг-29 или Су-27.

Авиационная платформа является идеальным вариантом для пуска AGM-88, обеспечивая гораздо более высокий кинетический потенциал (большую дальность полета и скорость). Кроме того, такой пуск позволяет использовать лучшую позицию зондирования, позволяющую эффективно обнаруживать присутствие и общее направление и в некоторых случаях даже геолокацию источника угрозы.

По сравнению с американской AGM-88 HARM, Х-31 значительно мощнее. 110-килограммовая боеголовка ее варианта "Д" почти в два раза тяжелее 68-килограммовой боевой части ракеты HARM.  Ее скорость составляет 1000 м/с, что значительно выше, чем у HARM (600 м/с), и придает варианту "Д" гораздо больший импульс в момент поражения цели. Таким образом, поражающие характеристики Х-31 значительно превышают таковые у HARM.

С другой стороны, американская ракета AGM-88E более "интеллектуальна", чем Х-31. От нее сложнее уклониться, чем от Х-31, пишет EurAsian Times. Если противник отключает радары ЗРК, то AGM-88E не теряет цель: она запоминает, где находится радар противника, и использует свою собственную РЛС высокого разрешения (миллиметровые волны), чтобы "увидеть" радиолокатор противника.

Сегодня благодаря средствам радиоэлектронной борьбы и приемникам радиолокационного наведения (РЛН) удалось значительно повысить возможности противоракет, причем в некоторых случаях они стали меньше, дешевле и эффективнее. Они могут быть размещены как на наземных платформах на поле боя, так и на самолетах и даже на беспилотных летательных аппаратах.

Масштабные усилия индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) не ограничиваются разработкой Rudram-II. В настоящее время организация уже работает над созданием еще  одной более мощной системы вооружения - Rudram-III. Согласно прогнозам, дальность действия этой ракеты составит 550 км, что значительно расширит возможности Индии по нанесению ударов. Благодаря более мощной боеголовке Rudram-Ill будет способна выполнять те же оперативные функции, что и ее предшественница, что еще больше укрепит потенциал сдерживания Индии в борьбе с Китаем и Пакистаном.

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