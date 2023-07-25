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Военные эксперты онлайн-журнала War Zone считают противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» одним из самых грозных видов оружия Российской Федерации Ракеты класса "Оникс" способны действовать как против одиночного корабля по принципу "одна ракета - один корабль", так и в режиме "стаи" против морского конвоя. Эти боеприпасы способны самостоятельно выбирать цели, классифицировать их по значимости, выбирать тактику нанесения удара и план нападения.. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

В ходе одной из самых мощных атак на портовую инфраструктуру Одессы и Николаева в этом месяце Россия запустила свои самые грозные ракеты, в том числе не менее семи крылатых ракет "Оникс", из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму.

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Соответствующую информацию опубликовала, в том числе, пресс-служба ВВС Украины в своем аккаунте в Facebook. "В ночь с 19 на 20 июля ВС России вновь атаковали южные регионы Украины! В ходе этой атаки российские ракеты поразили объекты в Одессе и Николаеве. Всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 беспилотников-камикадзе."

По данным Киева, украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить около 18 из 38 боеприпасов, выпущенных Россией по Одессе и и Николаеву в ночь с 19 на 20 июля.

По информации ВВС Украины, Вооружённые силы России выпустили крылатые ракеты "Оникс" и пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" с территории Крыма, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 и крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря, а также более 19 ударных беспилотников "Шахед-136/131".

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Киев заявил, что ВСУ удалось уничтожить около 18 целей, в том числе две крылатые ракеты морского базирования "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных беспилотников "Шахед-136/131". При этом ни одна из ракет П-800 "Оникс" не была поражена.

После этой атаки в социальных сетях появилось несколько сообщений со ссылкой на пресс-секретаря ВВС Украины о том, что ВВС не смогли сбить ракеты П-800 "Оникс", которые нанесли удар по Одессе. Однако эти сообщения не нашли подтверждения в Киеве.

В этих сообщениях со ссылкой на Юрия Игната утверждается, что в данный момент ВС Украины не способны сбивать ракеты П-800 "Оникс", поскольку они летят со скоростью более 3 000 километров в час. Он также заявил, что при подлете к цели "Оникс" опускается и летит на высоте 10-15 метров над поверхностью воды, что крайне затрудняет обнаружение боеприпаса.

Атака произошла после того, как Украина нанесла удар по Крымскому мосту, а также на фоне отмены Россией зерновой сделки, действовавшей с 2022 года, что вызвало обеспокоенность Запада касательно мировой продовольственной безопасности. 20 июля Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) объявило об "ответных ударах" по производственным и складским помещениям украинских беспилотных катеров в Одессе.

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"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить ответные удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования по производственным цехам и местам хранения беспилотных катеров в районах городов Одесса и Ильичевск Одесской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В данный момент ВС Украины не способны сбивать ракеты П-800 "Оникс", поскольку они летят со скоростью более 3 000 километров в час, заявил представитель ВСУ Юрий Игнат, он также сказал, что при подлете к цели "Оникс" опускается и летит на высоте 10-15 метров над поверхностью воды, что крайне затрудняет обнаружение боеприпаса. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

“В продолжающейся уже более 16 месяцев специальной военной операции ракетные удары по Украине остаются излюбленной тактикой России”, - пишут западные аналитики. “Хотя в последнее время большинство ракетных ударов наносится с использованием бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также штурмовиков Су-24 и Су-25, нередки случаи применения ракет морского базирования, таких как "Калибр" и П-800 "Оникс", запускаемых с морских платформ”.

Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-800 "Оникс" выпускаются по наземным целям Украины российскими системами береговой обороны "Бастион-П" с марта 2022 года.

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Применение ракет Р-800 "Оникс", оснащенных активной радиолокационной головкой самонаведения и предназначенных для поражения хорошо защищенных морских целей, вызвало на Западе опасения, что Россия действительно испытывает недостаток в высокоточном оружии.

Ракеты П-800 "Оникс" - головная болью Киева

П-800 "Оникс" - советская сверхзвуковая противокорабельная ракета, часто используемая ВС России против наземных целей Украины. Максимальная скорость боеприпаса 2,6 Маха или почти или 3200 километров в час. Длина ракеты от 6 до 8 метров в зависимости от варианта базирования. Дальность поражения от 300 до 800 километров (зависит от модификации), масса боевой части до 300 килограмм. Высота полёта: на активном участке — до 14000 метров, на финальном этапе — 10-15 метров

Ракета "Оникс" известна тем, что движется по заранее заданной траектории и способна успешно преодолевать средства противовоздушной обороны противника. Кроме того, она обладает такими современными характеристиками, как система автоматического наведения "выстрелил и забыл".

По мнению Управления зарубежных военных исследований армии Соединенных Штатов, "одной из наиболее интересных особенностей корабельной ракеты "Оникс" является ее система наведения. Боеприпас способен взаимодействовать с другими ракетами, выделяя и классифицируя цели в зависимости от их важности, а затем выбирая соответствующую стратегию атаки. После уничтожения основной цели оставшиеся ракеты атакуют другие корабли, так что ни одна цель не будет атакована более чем одной ракетой".

Неспособность украинских систем противовоздушной обороны перехватить и сбить ракеты П-800 "Оникс" в ходе недавней серии атак породила ряд вопросов относительно их потенциальной "неуязвимости". Некоторые военные эксперты считают, что перехват ракет морского базирования достаточно сложен, поскольку для их поражения требуются системы ПВО различных классов, которые обычно размещаются на кораблях.

"Брамос" - сверхзвуковая противокорабельная ракета российско-индийского производства, созданная на базе ракеты "Оникс". Свое название боеприпас получил в честь рек Москва и Брахмапутра. Максимальная скорость индийской ракеты - 2,8 Маха, дальность поражения целей - до 300 км. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

По мнению Запада, Киев использует одни из лучших систем противоракетной обороны, в том числе ЗРК PAC-3 Patriot, ЗРК NASAMS, ЗРК SAMP/T, ЗРК IRIS-T. Впрочем, в связи с "непрекращающимся натиском" российских ракет планируется НАТО планируют поставить на Украину еще больше таких систем.

Вооруженные силы России с прошлого года наносят удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины ракетами П-800 "Оникс". Первые удары были зафиксированы в августе 2022 года. А самой крупной стала атака с использованием противокорабельных ракет этого класса в декабре 2022 года. После паузы, длившейся около двух месяцев, ВС России запустили две сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-800 "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион". По сообщениям местных украинских СМИ, тогда ВСУ якобы удалось перехватить обе ракеты.

Запад и Киев опять попытались сосчитать российские ракеты

На Западе считают, что эпизодическое применение этих боеприпасов позволило предположить, что на вооружении России их осталось меньше. Позднее украинский Генштаб опубликовал данные о том, что Россия израсходовала большое количество ракет "Оникс". По состоянию на 18 ноября российские войска израсходовали 123 ракеты "Оникс" из 470, что примерно составляет 25% от общего количества.

Тем временем, пишет издание EurAsian Times, индийские ракеты BrahMos, разработанные совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, является прототипом российских ракет П-800 "Оникс" (индекс УРАВ ВМФ - 3М55, экспортное название - "Яхонт", по кодификации США и НАТО - SS-N-26 Strobile). Великолепные боевые результаты, которые показали П-800 "Оникс" в ходе боевых действий на Украине, наверняка обнадежили индийских военных в отношении "непобедимости" ракеты PJ-10 "БраМос". Это единственный сверхзвуковой боеприпас в триаде вооруженных сил Индии.

В данный момент Индия совместно с Россией разрабатывает еще один класс ракет будушего - BRAHMOS-NG (Next Generation). BRAHMOS-NG должна стать одной из самых мощных систем перспективного вооружения, продолжая линию уже существующей концепции BRAHMOS мирового класса.

Программа BRAHMOS-NG задумывалась как более компактная и более легкая ракетная система, обладающая большей универсальностью, летальностью и маневренностью, а также высокой точностью. Она предназначена для размещения на широком спектре военных платформ, как авиационного, так и морского назначения.

Ключевыми особенностями BRAHMOS-NG являются:

° габаритов и массы для более широкого применения;

° усовершенствованная технология малозаметности нового поколения;

° Повышенная эффективность против ECCM;

° Повышенная многофункциональность в условиях подводного боя;

° Возможность запуска как из торпедного отсека так и с вертикальных ячеек.

Благодаря уменьшенным размерам и массе BRAHMOS-NG потенциально способна вооружить значительное число как существующих, так и перспективных военных платформ.

BRAHMOS-NG также обещает стать высокоэффективной системой вооружения на мировом рынке ракет, предоставляя существующим авиационным и военно-морским платформам ряда стран возможность развертывания универсального, гибкого и многоцелевого сверхзвукового крылатого ракетного комплекса в более легкой и компактной конфигурации без ущерба для скорости, дальности, летальности, скрытности и других важных характеристик. Эта миниатюрная боевая единица может быть также развернута в наземной ударной конфигурации.