Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно

Российские корабельные ракеты "Оникс" уклонились от всех средств ПВО противника и нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы в том числе по мосту в Затоке
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Военные эксперты онлайн-журнала War Zone считают противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» одним из самых грозных видов оружия Российской Федерации Ракеты класса "Оникс" способны действовать как против одиночного корабля по принципу "одна ракета - один корабль", так и в режиме "стаи" против морского конвоя. Эти боеприпасы способны самостоятельно выбирать цели, классифицировать их по значимости, выбирать тактику нанесения удара и план нападения.. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

В ходе одной из самых мощных атак на портовую инфраструктуру Одессы и Николаева в этом месяце Россия запустила свои самые грозные ракеты, в том числе не менее семи крылатых ракет "Оникс", из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму.

реклама

 Соответствующую информацию опубликовала, в том числе, пресс-служба ВВС Украины в своем аккаунте в Facebook. "В ночь с 19 на 20 июля ВС России вновь атаковали южные регионы Украины! В ходе этой атаки российские ракеты поразили объекты в Одессе и Николаеве. Всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 беспилотников-камикадзе."

По данным Киева, украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить около 18 из 38 боеприпасов, выпущенных Россией по Одессе и и Николаеву в ночь с 19 на 20 июля.

По информации ВВС Украины, Вооружённые силы России выпустили крылатые ракеты "Оникс" и пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" с территории Крыма, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 и крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря, а также более 19 ударных беспилотников "Шахед-136/131".

реклама

Киев заявил, что ВСУ удалось уничтожить около 18 целей, в том числе две крылатые ракеты морского базирования "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных беспилотников "Шахед-136/131". При этом ни одна из ракет П-800 "Оникс" не была поражена.

Какие самолеты КБ "Сухой" получат Воздушно-космические силы России в 2023 году

После этой атаки в социальных сетях появилось несколько сообщений со ссылкой на пресс-секретаря ВВС Украины о том, что ВВС не смогли сбить ракеты П-800 "Оникс", которые нанесли удар по Одессе. Однако эти сообщения не нашли подтверждения в Киеве.

В этих сообщениях со ссылкой на Юрия Игната утверждается, что в данный момент ВС Украины  не способны сбивать ракеты П-800 "Оникс", поскольку они летят со скоростью более 3 000 километров в час. Он также заявил, что при подлете к цели "Оникс" опускается и летит на высоте 10-15 метров над поверхностью воды, что крайне затрудняет обнаружение боеприпаса.

Атака произошла после того, как Украина нанесла удар по Крымскому мосту, а также на фоне отмены Россией зерновой сделки, действовавшей с 2022 года, что вызвало обеспокоенность Запада касательно мировой продовольственной безопасности. 20 июля Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) объявило об "ответных ударах" по производственным и складским помещениям украинских беспилотных катеров в Одессе.

реклама

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить ответные удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования по производственным цехам и местам хранения беспилотных катеров в районах городов Одесса и Ильичевск Одесской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В данный момент ВС Украины  не способны сбивать ракеты П-800 "Оникс", поскольку они летят со скоростью более 3 000 километров в час, заявил представитель ВСУ Юрий Игнат, он также сказал, что при подлете к цели "Оникс" опускается и летит на высоте 10-15 метров над поверхностью воды, что крайне затрудняет обнаружение боеприпаса. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

“В продолжающейся уже более 16 месяцев специальной военной операции ракетные удары по Украине остаются излюбленной тактикой России”, - пишут западные аналитики. “Хотя в последнее время большинство ракетных ударов наносится с использованием бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также штурмовиков Су-24 и Су-25, нередки случаи применения ракет морского базирования, таких как "Калибр" и П-800 "Оникс", запускаемых с морских платформ”.

Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-800 "Оникс" выпускаются по наземным целям Украины российскими системами береговой обороны "Бастион-П" с марта 2022 года.

реклама

Применение ракет Р-800 "Оникс", оснащенных активной радиолокационной головкой самонаведения и предназначенных для поражения хорошо защищенных морских целей, вызвало на Западе опасения, что Россия действительно испытывает недостаток в высокоточном оружии.

В зоне специальной военной операции на Донбассе замечены модернизированные американские БМП "Брэдли", защищенные комплектом усиленного бронирования BUSK III

Ракеты П-800 "Оникс" - головная болью Киева 

П-800 "Оникс" - советская сверхзвуковая противокорабельная ракета, часто используемая ВС России против наземных целей Украины. Максимальная скорость боеприпаса 2,6 Маха или почти или 3200 километров в час. Длина ракеты от 6 до 8 метров в зависимости от варианта базирования. Дальность поражения от 300 до 800 километров (зависит от модификации), масса боевой части до 300 килограмм. Высота полёта: на активном участке — до 14000 метров, на финальном этапе — 10-15 метров

Ракета "Оникс" известна тем, что движется по заранее заданной траектории и способна успешно преодолевать средства противовоздушной обороны противника. Кроме того, она обладает такими современными характеристиками, как система автоматического наведения "выстрелил и забыл".

По мнению Управления зарубежных военных исследований армии Соединенных Штатов, "одной из наиболее интересных особенностей корабельной ракеты "Оникс" является ее система наведения. Боеприпас способен взаимодействовать с другими ракетами, выделяя и классифицируя цели в зависимости от их важности, а затем выбирая соответствующую стратегию атаки. После уничтожения основной цели оставшиеся ракеты атакуют другие корабли, так что ни одна цель не будет атакована более чем одной ракетой".

Неспособность украинских систем противовоздушной обороны перехватить и сбить ракеты П-800 "Оникс" в ходе недавней серии атак породила ряд вопросов относительно их потенциальной "неуязвимости". Некоторые военные эксперты считают, что перехват ракет морского базирования достаточно сложен, поскольку для их поражения требуются системы ПВО различных классов, которые обычно размещаются на кораблях.

"Брамос" - сверхзвуковая противокорабельная ракета российско-индийского производства, созданная на базе ракеты "Оникс". Свое название боеприпас получил в честь рек Москва и Брахмапутра. Максимальная скорость индийской ракеты - 2,8 Маха, дальность поражения целей - до 300 км. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

По мнению Запада, Киев использует одни из лучших систем противоракетной обороны, в том числе ЗРК PAC-3 Patriot, ЗРК NASAMS, ЗРК SAMP/T, ЗРК IRIS-T. Впрочем, в связи с "непрекращающимся натиском" российских ракет планируется НАТО планируют поставить на Украину еще больше таких систем.

Вооруженные силы России с прошлого года наносят удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины ракетами П-800 "Оникс". Первые удары были зафиксированы в августе 2022 года. А самой крупной стала атака с использованием противокорабельных ракет этого класса в декабре 2022 года. После паузы, длившейся около двух месяцев, ВС России запустили две сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-800 "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион". По сообщениям местных украинских СМИ, тогда ВСУ якобы удалось перехватить обе ракеты.

Запад и Киев опять попытались сосчитать российские ракеты

На Западе считают, что эпизодическое применение этих боеприпасов позволило предположить, что на вооружении России их осталось меньше. Позднее украинский Генштаб опубликовал данные о том, что Россия израсходовала большое количество ракет "Оникс". По состоянию на 18 ноября российские войска израсходовали 123 ракеты "Оникс" из 470, что примерно составляет 25% от общего количества. 

Тем временем, пишет издание EurAsian Times, индийские ракеты BrahMos, разработанные совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, является прототипом российских ракет П-800 "Оникс" (индекс УРАВ ВМФ - 3М55, экспортное название - "Яхонт", по кодификации США и НАТО - SS-N-26 Strobile). Великолепные боевые результаты, которые показали П-800 "Оникс" в ходе боевых действий на Украине, наверняка обнадежили индийских военных в отношении "непобедимости" ракеты PJ-10 "БраМос". Это единственный сверхзвуковой боеприпас в триаде вооруженных сил Индии. 

В данный момент Индия совместно с Россией разрабатывает еще один класс ракет будушего - BRAHMOS-NG (Next Generation). BRAHMOS-NG должна стать одной из самых мощных систем перспективного вооружения, продолжая линию уже существующей концепции BRAHMOS мирового класса.

Программа BRAHMOS-NG задумывалась как более компактная и более легкая ракетная система, обладающая большей универсальностью, летальностью и маневренностью, а также высокой точностью. Она предназначена для размещения на широком спектре военных платформ, как авиационного, так и морского назначения.

Ключевыми особенностями BRAHMOS-NG являются:

° габаритов и массы для более широкого применения;
° усовершенствованная технология малозаметности нового поколения;
° Повышенная эффективность против ECCM;
° Повышенная многофункциональность в условиях подводного боя;
° Возможность запуска как из торпедного отсека так и с вертикальных ячеек.

Благодаря уменьшенным размерам и массе BRAHMOS-NG потенциально способна вооружить значительное число как существующих, так и перспективных военных платформ.

BRAHMOS-NG также обещает стать высокоэффективной системой вооружения на мировом рынке ракет, предоставляя существующим авиационным и военно-морским платформам ряда стран возможность развертывания универсального, гибкого и многоцелевого сверхзвукового крылатого ракетного комплекса в более легкой и компактной конфигурации без ущерба для скорости, дальности, летальности, скрытности и других важных характеристик. Эта миниатюрная боевая единица может быть также развернута в наземной ударной конфигурации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

сво спецоперация спецоперация на украине оникс спецопераци п-800 &quot;оникс&quot; яхнот
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
66
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
37

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
18
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
7
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
17
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
9
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
4
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
3
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
1
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
3
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
15

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
81
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
15
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
5
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
18
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
13
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
27
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
17

Сейчас обсуждают

Darius Kampbell
21:59
Ещё один русский дегенерат - который настолько туп , что не понимает - что теперь Талибы в Афганистане вооруженные - это большая проблема для Ирана и Средней Азии, а значит и России (
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Darius Kampbell
21:58
Ну да .....так бежали что оставили куча вооружения стрелкового - и теперь Талибы с ним будут делать вылезут в Иран и Таджикистан ) ах да, клоун - мы за 20 лет там потерял 2000 солдат .....тупой СССР ...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Kostik_I
21:57
Вопрос был - в какую реакцию. Вы считаете фосфор реакцией?
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
Darius Kampbell
21:55
Ахаха.....так лётчики значит не военные ? И правильно - похуй на них ......разлетались блин ))))
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Cyborg39rus
21:49
На РФ врят ли попрут, это бизнес война на тр Украины и не более, ничего больше никому не нужно, только заработать. Войны огромные пойдут позже, когда ресурсы все на земле подойдут к концу. Если я не п...
Почему Илон Маск прикончит запрещенный в России Twitter в ходе ребрендинга
Мегавольт
21:47
Мужик тебе реально денег не хватает. такую дичь постить на сайте про разгон железа.тема коспеев не раскрыта епт
DIY: Как я разряжал аккумуляторы Power-Xtra PX18650-32E
cibershot
21:46
И сколько уничтожено? Кто еще погиб? кроме летчиков
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр Невский
21:45
Вот ты конч..ный на всю свою глупую голову . И высказывания такие же.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Максим Денисенко
21:45
Внимательней автору надо быть люди читают верят итог блуда
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
Kurwa Kurwa
21:40
О чём статья? Ааа... ниочём...
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем