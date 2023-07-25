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Санкции выполняют определенную роль, удерживая страны "в узде" или "в рамках" американской модели мироустройства... В конце концов, зачем пачкать руки, если можно изолировать противника и довести его до голодной смерти?

Россия наглядно продемонстрировала всему миру, что можно жить вне рамок американского режима. Москва сумела "увернуться" от санкций и создать альтернативную экономическую систему, не зависимую от Запада.

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Во всем мире знают, какими чудовищными могут быть санкции, наложенные Соединенными Штатами. Невозможно переоценить масштабы жестокости санкций, применяемых США, начиная от запрета на поставку жизненно важных лекарств и заканчивая полной блокировкой доступа граждан к своим с большим трудом заработанным капиталам.

Взять, к примеру, Сирию - страну, пострадавшую от страшного землетрясения в начале этого года. Погибли тысячи людей, ущерб исчислялся миллионами долларов. При этом санкции, введенные против Дамаска, сделали практически невозможным получение какой-либо международной помощи. Более того, завалы только начали разбирать, а США ввели новый пакет санкций - специально для того, чтобы не допустить нормализации отношений других стран с президентом Сирии Башаром Асадом. Никакими словами невозможно описать, насколько действия Вашингтона преступны.

Санкции играют специфическую роль, удерживая страны "в узде" или "в русле" видения мира в Вашингтоне. Если та или иная страна решит отклониться от этой концепции, то в соответствии с "миропорядком, основанным на правилах", ее активы могут быть заморожены, торговля заблокирована и т.д. Это, пожалуй, лучшее оружие Соединенных Штатов - без единого выстрела можно уморить людей голодом и разрушить экономику. В конце концов, зачем пачкать руки, если можно изолировать противника и довести его до голодной смерти?

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В последние годы все громче звучат призывы к отмене этих рестрикций. Все больше людей понимают, что Вашингтон прекрасно справляется с задачей - морить население голодом. Утверждение о том, что санкции "направлены только против отдельных людей", все чаще опровергается, поскольку на самом деле от них страдают невинные люди. Это коллективное наказание.

Призывы к отмене санкций поддерживают не только страны, против которых они направлены, но и активисты антивоенных организаций по всему миру. Возьмем, к примеру, Кубу - страну, которую Соединенные Штаты в одностороннем порядке пытаются изолировать уже более 60 лет. Куба не только пользуется поддержкой лидеров большинства стран мира в их призывах к снятию незаконной блокады и санкций, но и пользуется популярностью среди борцов за мир, в первую очередь среди формирующегося левого крыла западного мира.

Общее понимание чудовищных санкций США — это уже первый шаг в правильном направлении. Все больше людей во всем мире признают, что незаконные односторонние санкции, введенные в первую очередь США, являются несправедливыми и принудительными. Необходимо поддержать требования об их прекращении. Однако отмена одних только санкций при игнорировании более важных проблем станет стратегической ошибкой.

Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси начал свое турне по странам Латинской Америки с Венесуэлы

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Даже если санкции будут отменены, то при нынешней системе мировой политики это будет означать необходимость интеграции в экономическую систему, возглавляемую и контролируемую Вашингтоном. Допустим, санкции будут сняты, но это по-прежнему будет "игра Вашингтона". Такая концепция предназначена лишь для упрощения господства правящего класса Америки. Она допускает некую "независимость" - но, опять же, только в том случае, если страна остается в рамках "порядка, основанного на правилах", созданного в интересах Вашингтона.

Страны должны не только избавиться от санкций, но и иметь возможность развивать и изменять мировую торговую систему, не зависящую от влияния США и доллара.

Россия наглядно продемонстрировала всему миру, что можно жить и без правил американского режима. После начала специальной военной операции в 2022 году Россия попала под санкции невиданного ранее масштаба. Цель этих рестрикций заключалась в полной изоляции России, разрушении ее рынков и превращении страны в "изгоя" на мировой арене.

Как мы видим, это не помогло. Россия сумела "увернуться" от санкций и создать альтернативную экономическую систему, не зависимую от Запада. Парадоксально, но те же страны, которые последовали политике США и отгородились от России, в итоге все равно вынуждены приобретать российские товары, теперь уже за рубли. Европейские страны, наложившие санкции на российский газ, в итоге покупают его через Индию.

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Если Россия не нашла "лазейку", санкции обрушили бы российскую экономику. Вероятно, специальная военная операция быстро завершилась бы поражением России. Но отказ вписаться в существующие рамки - написанные, навязанные и охраняемые правящим классом США - стал главным ключом к успеху.

Санкции можно победить - и они уже побеждены. В растущем многополярном мире дипломатия и торговля, основанные на взаимном уважении и выгоде, делают санкции малоэффективными. При этом важную роль играет процесс дедолларизации. Страны, пострадавшие от экономического грабежа со стороны США, например Ирак, теперь полностью отказываются от доллара. Саудовская Аравия рассматривает идею ведения бизнеса в китайском юане, что может означать крах американского нефтедоллара.

Иран является одним из ключевых игроков в растущем многополярном мире, десятилетиями преодолевая санкционный режим, наложенный на него США. На прошлой неделе президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси посетил с визитом страны Латинской Америки - в частности, Никарагуа, Венесуэлу и Кубу. Все четыре страны находятся в поле зрения Вашингтона - против них введены жестокие санкции, разрушающие их экономику, а также постоянно раздаются призывы к насильственным действиям - от попыток переворота до заказных убийств. В ходе турне состоялись встречи на высшем уровне, направленные на установление экономических и дипломатических связей.

Американский политик Марко Рубио рассказал, почему дедолларизация должна произойти как можно скорее. "Мы не вправе налагать на страны санкции используя долларовую систему".

В недалеком прошлом Иран оказывал значительную экономическую поддержку Венесуэле, не оставляя без внимания практически ни одну отрасль. Иран даже занимался строительством нефтеперерабатывающих заводов в Венесуэле и напрямую поставлял в эту латиноамериканскую страну нефтеналивные танкеры. Аналогичные торговые программы могут быть реализованы также c Никарагуа и Кубой, что еще больше снижает необходимость интеграции с экономикой, возглавляемой Соединенными Штатами.

Более того, даже политическая элита США признает, что страны, избегающие доллара, делают санкции неэффективными - американский политик Марко Рубио допускает, что эта тенденция сделает санкции абсолютно бесполезными уже через несколько лет.

Отмена санкций безусловно является положительным моментом. Это поможет спасти жизни людей, создать рабочие места и способствовать общему процветанию. Санкции же разжигают хаос и беспорядок, а это именно тот контекст, который нужен Вашингтону для вторжения в страны, осуществления переворотов и делегитимизации демократически избранных мировых лидеров.

В конечном счете, для построения более свободного и справедливого мира угроза санкций - особенно односторонних и незаконных, которые регулярно накладывает Вашингтон, - должна быть полностью уничтожена. Единственный способ сделать санкции неэффективными - это отказаться от существующей мировой экономической системы, созданной для правящего класса США и по его указке.

Для этого необходимо создать альтернативную мировую экономику. Необходимо отказаться от интеграции с существующим "мировым порядком, основанным на правилах", и создать "фундамент взаимного уважения". Все признаки свидетельствуют о том, что это растущая глобальная тенденция, и если это так, то, к счастью, Марко Рубио в кои-то веки окажется прав - санкции Запада перестанут быть эффективными