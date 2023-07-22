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Несмотря на акции и жесткие санкции Запада направленные против китайского оборудования 5G в США, Европе, Австралии, Японии и других странах, цена акций телекоммуникационного гиганта ZTE за последний год возросла более чем на 61 процент, в то время как котировки ценных бумаг конкурентов Ericsson и Nokia упали на 30 и 22 процента соответственно.

Цена акций китайской телекоммуникационной компании ZTE растет на фоне процветания ее бизнеса в области 5G. Фотография представлена общественно-политическим интернет-изданием Asia Times.

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Такое резкое падение можно объяснить более активным участием Китайской Народной Республики в строительстве базовых станций 5G и ориентацией на промышленное применение этой технологии, в разработке которой Пекин является мировым лидером. ZTE занимает второе место в КНР по производству телекоммуникационного оборудования после компании Huawei. Шведская Ericsson и финская Nokia в условиях инфляции и роста процентных ставок жестоко расплачиваются за свою зависимость от потребительского рынка.

14 июля акции Nokia упали сразу на 9,6%, что стало самым большим обвалом за последние два года, а акции Ericsson - на 8,7% после публикации неутешительных данных о продажах и доходах компании во втором квартале и до конца 2023 года. Это уже второе в этом году стремительное падение акций двух ведущих производителей телекоммуникационного оборудования в Европе. Первое произошло в апреле на фоне сообщений о низкой прибыли за первый квартал.

Обе компании сокращают персонал и снижают расходы в связи с низким спросом и чрезмерными складскими запасами. Главным образом в странах Северной Америки. В результате их партнеры - в основном поставщики телекоммуникационных услуг - были вынуждены снижать цены и отказываться от проектов внедрения 5G.

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14 июля компания Ericsson сообщила о росте продаж на 3% в годовом исчислении (-9% без учета новых консолидированных инвестиций и изменений валютных курсов) и снижении операционной прибыли на 62% (за вычетом расходов на реструктуризацию) за три месяца по июнь. Руководство Ericsson заявило, что это соответствует прогнозам компании. Однако это не соответствовало ожиданиям рынков. 20 июля Nokia сообщила о снижении продаж на 3 процента в годовом исчислении и уменьшении операционной прибыли на 16 процентов за три месяца по июнь. При этом ни одна из компаний не ожидает значительного улучшения ситуации во втором полугодии, и обе надеются на выход из кризиса в 2024 году. Индия и Юго-Восточная Азия являются "светлыми пятнами" в общей картине неутешительных результатов.

Компания ZTE, напротив, сообщила о росте операционной прибыли на 28,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте продаж на 4,3 процента в первом квартале 2023 года. Расходы на научно-исследовательскую деятельность возросли, но себестоимость реализованной продукции значительно сократилась. На момент написания данной статьи компания ZTE пока не объявила результаты второго квартала. На прошедшей в конце июня в Шанхае выставке Mobile World Congress компания ZTE представила свой принцип построения "умных" автоматизированных предприятий, подключенных к частным промышленным сетям 5G.

Китайская компания ZTE оставила западные Ericsson и Nokia в "пыли" сетей 5G. Выставочный стенд Nokia в Шанхае в сентябре 2018 года. Фотография: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Song Fan / Imaginechina.

Система, получившая название "Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula", включает в себя централизованный контроль производства и логистики, управление энергопотреблением, охрану окружающей среды и безопасность. ZTE сотрудничает с сотнями промышленных организаций в области энергосбережения, сокращения выбросов, повышения операционной эффективности посредством цифровой инфраструктуры и построения низкоуглеродных цепочек поставок.

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В феврале прошлого года на своем сайте компания опубликовала анализ необходимых условий для перехода промышленных приложений 5G от вспомогательных систем к основным операциям, а именно:

- Интеграция облака, сети и прикладных задач: Конечным заказчикам необходимо универсальное решение, способное решить реальные проблемы основных производственных операций и повышать их эффективность.

- Детерминированная гарантия обслуживания: Частная сеть для работы ядра должна обеспечивать сверхнизкую латентность и джиттер, сверхвысокую надежность и нулевую потерю пакетов.

- Простота эксплуатации и обслуживания: Снижение рисков, связанных с эксплуатацией частной сети 5G.

"С момента запуска в коммерческую эксплуатацию технология 5G стремительно развивается в вертикальных отраслях. Появилось множество примеров ее коммерческой реализации", - говорится на сайте компании ZTE. "По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT), к сентябрю 2022 года в КНР было построено более 7900 частных сетей 5G 2B. Эффект от расширения возможностей 5G постепенно проявился во многих отраслях, таких как производство, порты, шахты и электросети". Разработка продуктов ускорилась, а эффективность их эксплуатации значительно повысилась, считают в компании.

В марте прошлого года MIIT поставил задачу установить в Китае 2,9 млн базовых станций 5G к концу 2023 года. По состоянию на конец июня их количество составило 2,94 млн. штук - цель достигнута с опережением графика на полгода, причем в первом полугодии было установлено порядка 600 тысяч базовых станций. В настоящее время в Китайской Народной Республике охвачены все более-менее крупные городские районы, причем широта и глубина охвата постоянно увеличивается.

Сегодня в Китае насчитывается порядка 700 млн абонентов мобильной связи 5G и более двух миллиардов устройств IoT ("интернета вещей"), подключенных к промышленным датчикам и бытовой электронике. Такие результаты были достигнуты за период с октября 2019 года, когда были представлены первые услуги 5G.

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Китайская национальная газета Global Times сообщает, что индустриальные парки 5G появились в Шанхае, Даляне и многих других городах КНР. В этом месяце планируется завершить строительство первого индустриального парка 5G IoT в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2018 году компания ZTE создала в Биньцзяне (район Ханчжоу) глобальную производственную платформу 5G Intelligent Manufacturing Base для развития технологии и ее стандартизации.

Компания Huawei придерживается той же стратегии, что и ZTE, но в более крупных масштабах. Компания не торгуется на бирже, поэтому ее деятельность нельзя оценить по динамике курса акций. Вместе с тем, пишет издание Asia Times: "Huawei заключила 6 тыс. контрактов на создание автономных сетей 5G для предприятий Китая, в то время как в Европе их не более трех десятков, а в Соединенных Штатах - менее 10".

По оценкам маркетинговой компании TrendForce, к 2026 году половина стоимости мирового рынка 5G будет приходиться на промышленное производство, энергетику и коммунальные услуги. Почти четверть - на "умные" автомобили и бытовую электронику. Это напрямую играет на руку Пекину как стране с быстро развивающейся индустриальной экономикой, сильными позициями в автомобилестроении и бытовой электронике, а также большой потребностью в более эффективном использовании энергии.

Котировки акций китайского телекоммуникационного гиганта растут, в то время как акции европейских конкурентов стремительно падают на фоне увеличивающегося разрыва между Китаем и Западом в области технологий 5G. Данные TrendForce, диаграмма представлена общественно-политическим интернет-изданием Asia Times.

GSMA, всемирная ассоциация операторов мобильной связи, сообщает, что "материковый Китай является крупнейшим рынком 5G в мире, на долю которого к концу 2022 года приходилось более 60 процентов глобальных подключений 5G"."После активного внедрения 5G среди потребителей акцент операторов все больше смещается в сторону 5G для предприятий. Это открывает возможности для роста доходов помимо подключения в смежных областях, включая облачные сервисы - сегмент, в котором операторы в Китае недавно добились серьезных успехов".

Япония движется по пути развития 5G так же, как и Китай. Цена акций компании NEC, ведущего японского производителя телекоммуникационного оборудования, за последний год выросла более чем на 25% благодаря увеличению операционной прибыли на 28,6% при росте продаж на 9,9% в финансовом году, закончившемся в марте 2023 г., и прогнозам руководства компании о росте продаж и прибыли в текущем году.

По словам руководства NEC, "влияние технологий 5G будет ощущаться не только потребителями, использующими мобильные телефоны. Реальное воздействие изменит способы построения заводов для производителей, повысит безопасность автономных транспортных средств и позволит медицинским организациям предоставлять более современные и безопасные методы лечения".

На промышленных объектах "5G позволит обрабатывать в режиме реального времени множество операций, основываясь на взаимодействии камер и роботов. Например, фиксировать мельчайшие дефекты при изготовлении изделий с помощью камер высокой четкости, определять их параметры в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта и извлекать бракованные товары с помощью робота".

NEC пытается превратить собственные заводы в предприятия с поддержкой 5G, отработать технологию и продать ее внешним заказчикам. В отличие от Соединенных Штатов, Япония никогда не "отказывалась" от промышленного производства на своей территории. Напротив, она занимает лидирующие позиции в мире по автоматизации производственных процессов и вносит большой вклад в автоматизацию Китая, являясь ведущим поставщиком промышленных роботов, а теперь еще и оснащает свои заводы сетями 5G собственной разработки.