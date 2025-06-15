Во время последнего стрима Роб Витхофф заявил следующее: «‎У меня есть захватывающие новости. Я пока что не могу ими поделиться, и это меня буквально разрывает. Вы узнаете всё до пятницы. Я не единственный, кто это расскажет. Я так жду, когда вы всё и это всё, о чём я сейчас могу думать»‎.

Ранее инсайдер Nate the Hate сообщал, что Red Dead Redemption 2 ждет некст-ген патч для PS5 и Xbox Series X/S, который так давно ждут фанаты игры и пользователи этих консолей. По его же информации, обновленную версию должны анонсировать вместе с показом игры для Nintendo Switch 2.

В то же время анонс самой Nintendo Direct ожидается в ближайшее время. По данным инсайдера PH Brazil, следующая презентация Nintendo Direct пройдёт либо в неделю релиза Switch 2, либо позже. Как мы видим, моментального анонса презентации не состоялось, но слухи об обновленной RDR 2 на следующей неделе оставляют надежду.