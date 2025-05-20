Недавно в Fortnite появился Дарт Вейдер в качестве ассистента

Совсем недавно в популярной видеоигре Fortnite появился необычный ИИ-ассистент, в роли которого выступает Дарт Вейдер – знаковый персонаж из поп-культуры. Epic Games вместе с Google занимаются тестированием ИИ-ассистента в образе Дарта Вейдера, который основан на платформе Gemini. В задачи ситха входит выслушивание игроков, давать им ответы и даже помогать во время матчей.

Конечно, у такого персонажа есть список запретных тем, как и у всех ИИ-помощников, но среди многих требований выделяется запрет на обсуждение внутриигровой валюты Fortnite – V-bucks. Однако, несмотря на запрет на нецензурную лексику, Дарта Вейдера смогли заставить ругаться матом на русском языке. Также персонаж способен оказать игроку моральную поддержку, если геймер даст повод.

Такой громкий анонс не заставил долго ждать американскую гильдию киноактеров, которая оказалась недовольна использованием ИИ-голоса реального актера (Джеймса Эрла Джонса) без его согласия. Гильдия подала в суд на Epic Games за неправомерное использование голоса, но суд вряд ли встанет на её сторону. Дело в том, что Джеймс Эрл Джонс ушел из жизни 9 сентября 2024 года, а покойные актеры уже не могут числиться в гильдии.