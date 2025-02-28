Об этом заявили разработчики из студии Raven Software

Разработчики заявили о своём намерении расширить количество игроков, которые могут играть одновременно в одной игровой сессии, до 150 человек. Raven Software анонсировали тестирование, в котором приглашают принять участие геймеров для получения обратной связи.

Они также заверили общественность, что будут «внимательно следить за отзывами игроков», оценивая производительность, влияние этого изменения на ход матчей в «ближайшие недели».

Грядущее изменение в балансе королевской битвы может говорить о скором возвращении карты «Верданск». В последний раз эта карта появлялась в 2021 году, и именно на ней уже можно было играть 150 игрокам одновременно. Эта карта получила признание сообщества за хороший баланс и качественный игровой процесс. Параллельно с этим на других картах наблюдалось различие в количестве игроков. По всей видимости, Raven Software решили вернуться к числу 150 и распространить это на все карты

По словам активных игроков Warzone, увеличение количества игроков в сессии позволит сохранить темп игры и уменьшить очередь до следующего матча. Разработчики обещают тщательно следить за процессом тестирования для дальнейшего улучшения игрового опыта.