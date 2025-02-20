Искусственный интеллект от xAI – Grok 3 теперь можно использовать бесплатно

Компания xAI официально сообщила, что их продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом Grok 3 теперь можно использовать совершенно бесплатно. Ранее доступ к нему имели только пользователи платных подписок, но теперь любой желающий может протестировать возможности передового ИИ без каких-либо финансовых затрат.

Согласно заявлению разработчиков, Grok 3 останется в открытом доступе. Однако точные сроки завершения этого периода пока не уточняются, поэтому тем, кто хочет познакомиться с инновационными функциями чат-бота, стоит поспешить.

Для подписчиков тарифов X Premium+ и SuperGrok предусмотрена расширенная версия Grok 3 с дополнительными возможностями. Среди них – голосовой режим, который делает взаимодействие с ИИ еще удобнее, а также эксклюзивный ранний доступ к будущим обновлениям и новым функциям. Это дает преимущество тем, кто хочет использовать самые современные технологии искусственного интеллекта.

Grok 3 – это одна из передовых разработок xAI, компании, основанной Илоном Маском. Чат-бот создан для динамичного взаимодействия с пользователями, анализа сложных запросов и генерации осмысленных и точных ответов. Grok 3 имеет способность не только обрабатывать текст, но и анализировать контекст, а также адаптироваться к стилю общения собеседника.

Этот шаг xAI можно рассматривать как стратегический ход, направленный на привлечение новой аудитории и популяризацию технологии искусственного интеллекта. В последние годы интерес к ИИ стремительно растет, и компании, занимающиеся его разработкой, активно внедряют решения, доступные широкой публике. В условиях конкуренции с такими гигантами, как OpenAI и Google, предоставление бесплатного доступа к Grok 3 может помочь xAI укрепить позиции на рынке.