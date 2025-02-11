Мэтт Карч о кризисе игровой индустрии: дорого – не значит лучше.

Генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч считает, что индустрия видеоигр зашла в тупик, наращивая бюджеты до неадекватных размеров. По его мнению, именно многомиллионные расходы стали причиной массовых увольнений в крупных игровых студиях.

Одним из примеров он называет Warhammer 40,000: Space Marine 2, которая разошлась тиражом более 5 миллионов копий, но при этом обошлась в 4 раза дешевле по сравнению с современными ААА-проектами. При этом игра предложила законченную сюжетную кампанию без навязчивых микротранзакций.

Игровая индустрия сталкивается с парадоксом: разработка дорожает с каждым поколением консолей, а вот рост продаж далеко не такой стремительный. Например, стоимость создания игр удваивается, но при этом цена на сами проекты увеличилась лишь на $10 за последние годы. Разработчикам приходится искать способы компенсировать расходы, и многие прибегают к агрессивной монетизации, превращая игры в сервисы с платным контентом.

Карч считает, что индустрии необходимо пересмотреть подход к финансированию: делать качественные игры можно и без запредельных бюджетов. Warhammer 40K: Space Marine 2 показала, что игроки готовы платить за полноценный продукт без «доната» и лутбоксов.

Будет ли это новым трендом или Space Marine 2 останется единичным исключением – покажет время. Из недавнего стоит отметить, что Kingdom Come: Deliverance II стоила в разработке намного меньше, чем Death Stranding.