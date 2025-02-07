Бюджет Kingdom Come 2 в пять раз меньше Death Stranding, но контента больше

Разработка Kingdom Come: Deliverance 2 оказалась значительно менее затратной, чем создание таких крупных проектов, как Death Stranding, но это не помешало разработчикам достичь впечатляющего уровня контента. Об этом сообщил Даниэль Вавра, глава Warhorse Studios.

По его словам, в новой игре имеется больше диалогов, чем в большинстве современных тайтлов, даже тех, чей бюджет превосходит проект Warhorse в десять раз. Кроме того, в игре почти столько же кинематографичных сцен, как в Death Stranding, несмотря на в пять раз меньший бюджет. Причём некоторые сцены включают массовые сражения с участием множества персонажей.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает традиции первой части, предлагая игрокам реалистичный средневековый мир с упором на историческую достоверность.

Релиз игры уже состоялся.