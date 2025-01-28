EA отмечает 25-летие The Sims перевыпуском первых двух частей

Electronic Arts планирует перевыпуск первых двух частей культовой серии The Sims. На днях компания опубликовала тизер, посвящённый 25-летию франшизы. В тизере упоминается сегмент «Time Travel» («Путешествие во времени»), что вызвало волну обсуждений среди фанатов.

Как сообщает Kotaku, EA планирует выпустить ремастеры The Sims 1 и The Sims 2 уже на этой неделе. Новые версии будут адаптированы для Windows 10 и 11, и, что важно, включат все дополнения, выходившие ранее.

Датамайнеры обнаружили на серверах компании обложки ре-релиза и дату релиза — 31 января. Несмотря на то что официально EA пока не подтвердила информацию, все указывает на скорый анонс.

Оригинальная The Sims, выпущенная в 2000 году, и её продолжение, The Sims 2, стали знаковыми играми для своего времени. Серия подарила игрокам уникальный опыт симуляции жизни и задала стандарты жанра. Возвращение первых частей может привлечь как ветеранов серии, так и новое поколение игроков.

Помимо обновлённой графики и совместимости с современными системами, перевыпуск может получить улучшенную оптимизацию. Это позволит комфортно запускать игры даже на современных устройствах.

Слухи о перевыпуске вызвали бурную реакцию в игровом сообществе. Фанаты надеются, что EA сможет сохранить дух оригиналов, при этом предложив улучшенную производительность и исправление багов, известных в старых версиях.

Такое решение также станет отличным подарком на юбилей франшизы, которая остаётся одной из самых успешных серий игр в истории индустрии.



