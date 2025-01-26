AMD объяснила задержку анонса видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT

На выставке CES 2025 поклонники красной компании ждали полноценного анонса видеокарт AMD RX 9070 и RX 9070 XT, но компания ограничилась лишь намёками на новые продукты. Ожидаемые даты релиза или детальные характеристики так и не были озвучены.

Как сообщил вице-президент AMD Дэвид Макафи, команда решила взять дополнительное время для оптимизации программного обеспечения, чтобы максимально раскрыть потенциал видеокарт. В частности, речь идёт о поддержке технологии FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) и её интеграции в ещё большее количество игр.

Ещё одной причиной задержки, по словам Фрэнка Азора, стала необходимость учесть анонс NVIDIA RTX 50. Похоже, AMD пересматривает свою ценовую стратегию, чтобы сделать новые видеокарты более конкурентоспособными в сегменте среднебюджетных решений.

Пока подробные спецификации остаются загадкой, инсайдеры ожидают, что RX 9070 и RX 9070 XT будут позиционироваться как прямые конкуренты видеокартам RTX 4070. AMD стремится предложить производительность уровня RDNA 3.5, но с улучшенной энергоэффективностью и ценой, более привлекательной для массового пользователя.

Также стоит отметить, что поддержка FSR 4 может стать важным преимуществом этих моделей. Обновлённая технология апскейлинга обещает заметно улучшить качество графики при сохранении высокой частоты кадров, что особенно важно для современных AAA-игр.

Рынок видеокарт становится всё более напряжённым, и AMD явно не хочет повторить ошибки прошлого. Пересмотр ценовой политики может сделать RX 9070 и RX 9070 XT одним из самых интересных предложений в 2025 году.

Остаётся только ждать официального релиза, который, по слухам, состоится не раньше марта. Будем надеяться, что AMD удастся удивить геймеров и предложить достойный продукт, способный потеснить позиции NVIDIA в сегменте видеокарт среднего уровня.