Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
AMD прокомментировала скромный анонс RX 9070 и RX 9070 XT на CES 2025
AMD объяснила задержку анонса видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT

На выставке CES 2025 поклонники красной компании ждали полноценного анонса видеокарт AMD RX 9070 и RX 9070 XT, но компания ограничилась лишь намёками на новые продукты. Ожидаемые даты релиза или детальные характеристики так и не были озвучены.

Как сообщил вице-президент AMD Дэвид Макафи, команда решила взять дополнительное время для оптимизации программного обеспечения, чтобы максимально раскрыть потенциал видеокарт. В частности, речь идёт о поддержке технологии FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) и её интеграции в ещё большее количество игр.

Ещё одной причиной задержки, по словам Фрэнка Азора, стала необходимость учесть анонс NVIDIA RTX 50. Похоже, AMD пересматривает свою ценовую стратегию, чтобы сделать новые видеокарты более конкурентоспособными в сегменте среднебюджетных решений.

Пока подробные спецификации остаются загадкой, инсайдеры ожидают, что RX 9070 и RX 9070 XT будут позиционироваться как прямые конкуренты видеокартам RTX 4070. AMD стремится предложить производительность уровня RDNA 3.5, но с улучшенной энергоэффективностью и ценой, более привлекательной для массового пользователя.

Также стоит отметить, что поддержка FSR 4 может стать важным преимуществом этих моделей. Обновлённая технология апскейлинга обещает заметно улучшить качество графики при сохранении высокой частоты кадров, что особенно важно для современных AAA-игр.

Рынок видеокарт становится всё более напряжённым, и AMD явно не хочет повторить ошибки прошлого. Пересмотр ценовой политики может сделать RX 9070 и RX 9070 XT одним из самых интересных предложений в 2025 году.

Остаётся только ждать официального релиза, который, по слухам, состоится не раньше марта. Будем надеяться, что AMD удастся удивить геймеров и предложить достойный продукт, способный потеснить позиции NVIDIA в сегменте видеокарт среднего уровня.

#amd #видеокарты #новости игр #новости игровой индустрии #ces 2025 #rx 9070 xt #rx 9070
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
5
Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
1
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
3
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
41
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
2
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
6
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
7
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
8
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
2
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
1
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
1
Савельев: операция по откачке мазута с севшего на мель танкера завершится в течение двух дней
+
iPhone SE будет оснащен чипом A18 с такой же производительностью как у iPhone 16
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
182
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
1
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
25
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
14
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:59
Ага, плохому танцору всегда яйца мешают. Да, Рыжий Балабол?
Глава МИД Финляндии: Мы примем меры против «теневого флота» РФ и гибридных угроз
Евгений Марецкий
18:54
Автор видимо застрял где-то в 20-м году. Либо знатно дунул перед написанием статьи. За +/- 30к покупается не 5700xt, а rx6750xt12gb/rtx3070ti8gb. Я отдам предпочтение красным в силу 12 gb.
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Александр Ломакин
18:43
Да, тестирование такое себе. Мне интересно - как Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color справится с процами 13600K и 7700X при полной загрузке (без разгона) - может запилите обзорчик?
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
Товарищ Ким
18:34
Знакомый из Ростовской области, работал там. Палочная, потогонная дисциплина, по его словам, очень похожая на колонию строгого режима. ЗП средняя по региону.
Gloria Jeans оптимизирует производство и уходит из двух городов Ростовской области
Миша Фёдоров
18:31
Скока- СКОКА?! Эта "балалйка" так греется? Эт через сколько часов она взорвется и спалит квартиру нахрен?! Муха - ха!!! Видяха по цене подержаного автомобиля. Не забываем, что ей нужен ОТ киловатного ...
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
rohninVI091
18:26
Купил бу ryzen 5 3600 с водянкой, видимо не самый лучший проц достался: 1.3125v это минимум для 4200МГц. Температура 61. Не знаю изначально он такой или ушатаный уже))
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
VAKT
18:26
...здёж
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
linux4ever
18:22
Снова?
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
valderm
18:19
пи... пи... пи...
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
Такой то
18:17
вспоминаются утюги с сапфировым покрытием (оксид алюминия)
E6 заявляет, что ее новаторские медно-алмазные радиаторы сохранят чипы холодными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем