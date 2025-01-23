AMD объясняет, почему Radeon RX 9070 задерживаются на старте

AMD официально анонсировала выход новых видеокарт Radeon RX 9070 в марте. Однако устройства уже находятся в розничных магазинах. На вопрос о причинах задержки продаж Макафи ответил, что дополнительный месяц необходим для доработки программного обеспечения и оптимизации работы видеокарт.

Главная задача AMD — предоставить пользователям максимально качественный продукт. За это время инженеры компании сосредоточатся на улучшении драйверов и настройке нового апскейлера FSR4, который обещает значительно повысить производительность в играх.

Кроме того, задержка стартовых продаж позволит ритейлерам сформировать достаточный запас устройств. Это поможет избежать дефицита видеокарт, который часто наблюдается при запуске новых моделей. AMD рассчитывает, что пользователи смогут приобрести RX 9070 без необходимости стоять в очередях или переплачивать перекупщикам.

Видеокарты Radeon RX 9070 позиционируются как мощное решение для современных игр. Они должны составить конкуренцию аналогам от NVIDIA, предлагая сбалансированное сочетание производительности и цены.