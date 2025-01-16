NVIDIA также представила данные тестов новой серии RTX 50

Компания NVIDIA объявила, что более 80% пользователей видеокарт RTX активируют DLSS при запуске игр. По словам представителей компании, эта технология поддерживается более чем в 540 играх и приложениях, а в 2024 году 15 из 20 самых популярных игр имели встроенную поддержку апскейлера.

Вместе с этим NVIDIA поделилась результатами первых тестов производительности новой линейки видеокарт RTX 50, проведённых без использования DLSS. Согласно данным, прирост производительности в играх с трассировкой лучей выглядит следующим образом:

RTX 5090 против RTX 4090 — на 30% быстрее

RTX 5080 против RTX 4080 — на 15% быстрее

RTX 5070 Ti против RTX 4070 Ti — на 20% быстрее

RTX 5070 против RTX 4070 — на 20% быстрее

NVIDIA отмечает, что вся серия RTX 50 отлично справляется с высокими разрешениями при включённой технологии DLSS 4. В частности, флагманские модели RTX 5090 и RTX 5080 подходят для комфортной игры в нативном 4K-разрешении, тогда как модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 будут оптимальны для разрешения 1440p с DLSS.

NVIDIA уже подтвердила даты начала продаж. Топовые видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 поступят на рынок 30 января, а вот модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 появятся на прилавках чуть позже — в феврале.