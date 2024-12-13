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Amogus54
Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками и оставляет их без дохода
Google Play ставит крест на выплатах для российских разработчиков

Внезапное решение Google Play стало очередным ударом по российским разработчикам приложений и игр. Согласно официальной информации, компания вводит бессрочные ограничения, которые затрагивают возможность получения дохода от приложений в магазине Google Play. Разработчики, у которых для выплат были указаны счета в российских банках, больше не смогут получать заработанные средства.

Google объявила о полном прекращении операций по выплатам для разработчиков, связанных с российскими финансовыми учреждениями. До недавнего времени российские студии могли получать выплаты за покупки приложений, подписки и внутриигровые транзакции, но теперь этот канал полностью закрыт. Это касается как существующих, так и новых продуктов в Google Play.

Основная проблема заключается в том, что альтернативных способов получения дохода от Google Play для российских разработчиков больше не осталось. Это означает, что даже успешные мобильные игры, приносящие доход от рекламы или встроенных покупок, больше не смогут быть источником прибыли для их создателей.

Для многих независимых студий и инди-разработчиков это может стать критическим ударом по бизнесу. Российские студии будут вынуждены искать обходные пути: открывать счета за рубежом, использовать иностранные юридические лица или вовсе переключаться на альтернативные магазины приложений, такие как AppGallery от Huawei или RuStore.

Индустрия мобильных игр и приложений в России активно развивалась последние годы, и для многих разработчиков доход от Google Play был основным источником выручки. Теперь многие проекты окажутся под угрозой закрытия, поскольку возможности монетизации существенно ограничены.

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