Для 1080p и 30 FPS хватит старого Core I5 и GTX 1060

Создатели долгожданной игры Kingdom Come: Deliverance II поделились обновлённой информацией о системных требованиях проекта, а также неожиданно перенесли дату выхода на более ранний срок. Теперь релиз состоится уже 4 февраля 2025 года, что на неделю раньше запланированного.

Для запуска на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GTX 1060 с 6 ГБ памяти или её аналог от AMD — Radeon RX 580. Для комфортной игры в Full HD на средних настройках разработчики рекомендуют 24 ГБ ОЗУ и GPU уровня GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6600 XT.

Тем, кто планирует насладиться максимальной графикой на ультра-настройках, понадобятся Intel Core i7-13700K, 32 ГБ ОЗУ и видеокарта RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT. Также потребуется минимум 100 ГБ свободного места на SSD.

Разработчики обещают значительный шаг вперёд по сравнению с первой частью: улучшенную графику, расширенные локации и сюжет. Напомним, что первая часть, вышедшая в 2018 году, завоевала любовь игроков за свою историческую достоверность и уникальный подход к геймплею.

Остаётся дождаться релиза, чтобы лично оценить, оправдает ли сиквел ожидания фанатов.