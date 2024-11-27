Анонс ожидается в ближайшее время

Инсайдер billbil-kun сообщил, что Sony готовится представить новую цветовую схему для своих устройств. В скором времени PS Portal, DualSense Edge, а также гарнитуры Pulse Elite и Pulse Explore станут доступны в черном цвете.

PS Portal — это устройство для удаленной игры на PlayStation 5. Оно позволяет транслировать игры с консоли прямо на экран портативного устройства через Wi-Fi, что делает его отличным решением для геймеров, желающих продолжить игру вдали от телевизора. Устройство оснащено 8-дюймовым экраном и имеет все функции DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную отдачу.

DualSense Edge — это премиальный контроллер для PS5 с возможностью настройки элементов управления и смены компонентов. А гарнитуры Pulse Elite и Pulse Explore обеспечивают качественный звук с технологией Tempest 3D AudioTech, позволяя глубже погрузиться в игровой процесс.

Расширение цветовой палитры — это шаг, направленный на то, чтобы предложить игрокам больше вариантов персонализации. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.