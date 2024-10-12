Михал Новаковски: "Мы продолжаем создавать крутые игры"

Генеральный директор CD Projekt Red, Михал Новаковски, официально прокомментировал распространяющиеся в сети слухи о проблемах в студии. По данным некоторых источников, компанию якобы покинули ключевые сотрудники из-за так называемой «повестки», а кадровая политика сместилась в сторону инклюзивности в ущерб качеству.

Новаковски категорично опроверг эти утверждения, подчеркнув, что CD Projekt Red не сталкивается с проблемой массового оттока талантов, и что уровень текучки кадров сейчас на самом низком уровне за последние несколько лет. Он также заявил, что компания всегда нанимает сотрудников исключительно на основе их заслуг и профессиональных качеств, а не руководствуется трендами или внешними давлением. «Мы, как и всегда, сосредоточены на том, чтобы создавать высококачественные игры, следуя нашему художественному видению», — отметил он.

Глава CDPR также прокомментировал выбор Unreal Engine для работы над новыми проектами. По его словам, этот инструмент позволяет студии работать более эффективно и оставаться в авангарде технологических разработок.

Геймеры высоко ценят CD Projekt Red за их инновационный подход и создание игр, которые стали классикой жанра. Особенно заметен их вклад с выходом культовой серии The Witcher и амбициозного проекта Cyberpunk 2077. Даже несмотря на сложный старт последней игры, студия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и обновлению контента.

Ранее также сообщалось, что студию покинул режиссёр третьей части «Ведьмака», но Новаковски уточнил, что это произошло более двух лет назад. В целом, команда CDPR продолжает работать над новыми проектами, опровергая слухи о внутренних конфликтах.