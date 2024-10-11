В Steam уточнили, что вы покупаете не игру, а лишь доступ к лицензии

В Steam появилась новая пометка: игроки покупают не саму игру, а лишь доступ к её лицензии. Это изменение вызвано новым законом, который вступит в силу в 2025 году в штате Калифорния (США). Согласно этому закону, цифровые магазины больше не могут вводить в заблуждение покупателей, обещая полное владение игрой. Вместо этого игрокам должно быть четко указано, что они приобретают лишь право на использование, которое может быть отозвано в любой момент.

Хотя закон действует только в одном штате, Valve решила добавить эту информацию для всех регионов, где работает Steam. Это нововведение вызвало волну обсуждений среди геймеров, многие из которых негативно отнеслись к такому изменению. Для большинства игроков покупка игры — это способ получить полноценный продукт, который останется в их коллекции навсегда. Но с появлением этой пометки возникает осознание того, что доступ к игре может быть утерян, например, если лицензионные соглашения изменятся или серверы игры будут отключены.

Многие геймеры выражают недовольство такой политикой, ведь они хотели бы владеть настоящей копией игры, а не временным доступом. В случае отзыва лицензии или проблем с сервером, игроки могут лишиться возможности играть, даже если они полностью оплатили продукт. Это создает дополнительные риски и снижает уверенность в цифровых покупках. Тем не менее, Steam старается адаптироваться к новым требованиям законодательства, обеспечивая прозрачность для своих пользователей.