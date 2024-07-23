CD Projekt RED очень близко сотрудничает с Epic Games по доработке Unreal Engine 5

CD Projekt RED планирует решить проблему микролагов, или статтеринга, в The Witcher 4, разработанном на Unreal Engine 5. На конференции разработчиков Unreal Fest, прошедшей в июне в Праге, польская студия обсудила проблему микролагов, которую разработчики Unreal Engine, включая Epic Games, пока не смогли полностью устранить даже в своих проектах, таких как Fortnite.

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На конференции CD Projekt RED поделилась своими планами по устранению этого неприятного явления в своих будущих играх. Хотя многие разработчики сталкиваются с этой проблемой, CD Projekt RED надеется найти решение, которое улучшит производительность и обеспечит плавный игровой процесс в The Witcher 4.

Интересно отметить, что, несмотря на смену движка, CD Projekt RED уже достигла значительного прогресса в разработке The Witcher 4. Студия активно работает над игрой, и ее цель – предоставить игрокам максимально качественный и захватывающий опыт.

Замена движка на Unreal Engine вызвала некоторые сомнения среди фанатов, однако разработчики уверены, что этот шаг оправдан и принесет много новых возможностей для улучшения графики и геймплея. Тем не менее, скептицизм сохраняется, и игроки с нетерпением ждут результатов этой работы.