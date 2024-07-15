The Witcher 4 дальше всех продвинулась в разработке CD Projekt RED.

CD Projekt RED активно трудится над несколькими проектами, однако наибольший прогресс наблюдается в создании продолжения знаменитой серии The Witcher. В новой части франшизы нас ждет смена главного героя — Геральт ушел на пенсию, уступив место новому персонажу, чье имя пока держится в секрете.

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Более того, это будет совершенно новая история, не основанная на книгах Анджея Сапковского. Такой подход позволит создателям расширить вселенную Ведьмака и исследовать новые сюжетные линии и миры, ранее не встречавшиеся в литературных произведениях.

Подробностей о сюжете новой игры пока немного. В марте 2022 года был представлен первый и пока единственный постер: на нем изображен медальон, связанный с одной из ведьмачьих школ – школа Рыси.

Интересно, что школа Рыси не упоминается ни в книгах Анджея Сапковского, ни в первых трех играх серии. Единственное упоминание этой школы встречается в фанатских произведениях, созданных и опубликованных поклонниками вселенной Ведьмака.

Кроме того, студия параллельно работает над сиквелом Cyberpunk 2077, ремейком оригинальной игры The Witcher и спин-оффом, который обещает представить вселенную Ведьмака в нестандартном сеттинге.

Геймеры гадают, как изменится мир Ведьмака с новым главным героем и какие сюрпризы готовят разработчики для преданных фанатов серии.