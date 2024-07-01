Недавняя информация из портфолио бывшего сотрудника Bend Studio, известной по игре Days Gone, намекает на возможное наличие сюжетной кампании в их следующем проекте.

Согласно данным из профиля бывшего сотрудника Bend Studio на LinkedIn, он участвовал в разработке динамической нарративной системы, позволяющей игрокам влиять на ход сюжета через взаимодействие с открытым миром.

Также в портфолио упоминается разработка социальной системы для многопользовательского режима, что указывает на наличие сетевых возможностей в грядущей игре.

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На данный момент Bend Studio не раскрывает подробностей о новом проекте, за исключением того, что он будет развиваться в совершенно новой вселенной и будет содержать элементы открытого мира, знакомые по Days Gone. Напомним, что ранее Sony инвестировала более 250 миллионов долларов в разработку новой игры от Bend Studio на движке Decima, что свидетельствует о значительном доверии и поддержке этого проекта.

Эти инвестиции Sony подчеркивают важность и амбициозность новой игры. Разработка на движке Decima, который использовался для таких хитов, как Horizon Zero Dawn и Death Stranding, позволяет ожидать высокое качество графики и захватывающий игровой процесс. Геймеры по всему миру с нетерпением ждут официальных анонсов и деталей о новой вселенной, которую предложит Bend Studio. Судя по всему, нас ждет нечто действительно масштабное и инновационное, сочетающее в себе лучшее из прошлых проектов студии и новые захватывающие идеи.