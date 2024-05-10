Во вторник компания представила свой последний iPad Pro с совершенно новым процессором M4.

Компания Apple начала разработку искусственного интеллекта. Во вторник компания представила свой последний iPad Pro с совершенно новым процессором M4. Чип предоставляет ряд преимуществ, включая более быстрый центральный процессор и обновленный графический процессор.

Чип Apple M4

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Но больше всего выделялось внимание Apple к возможностям искусственного интеллекта. Apple внедряет свой нейронный движок в процессоры с 2017 года и ранее в течение некоторого времени рассказывала, как он помогает поддерживать ряд функций iPhone, iPad и Mac.

Но презентация M4 была другой: она послужила закуской к функциям искусственного интеллекта, которые компания представит на своем мероприятии WWDC в июне, когда ожидается, что Apple представит множество генеративных программных функций на базе искусственного интеллекта для своих различных устройств.

М4 и ИИ

Во время своего выступления Apple указала на ряд добросовестных качеств искусственного интеллекта M4, при этом вице-президент по архитектуре платформы Тим Миллет особо отметил, что чип способен выполнять 34 триллиона операций в секунду — измерение, обычно используемое при описании производительности искусственного интеллекта чипа.

Миллет также сказал, что нейронный движок M4 более мощный, чем любой нейронный процессор в любом ПК с искусственным интеллектом. Это прямой удар по Intel, AMD и Qualcomm, которые готовятся или уже выпускают свои собственные чипы с поддержкой ИИ для ПК, предназначенные для запуска больших языковых моделей на ноутбуках и настольных компьютерах с Windows.

Помимо основ обработки искусственного интеллекта в M4, Apple умолчала касательно обновлений программного обеспечения для искусственного интеллекта. Конечно, Миллет сказал, что M4 помогает iPad Pro быстро отделить объект от фона в видео 4K, но iPad Air с M2 может делать то же самое, только немного медленнее. Все, что могла предложить компания, — это то, что M4 позволит приложениям и функциям искусственного интеллекта работать быстрее и плавнее.

Компания также не предоставила информацию о производительности M4 при обучении или запуске больших языковых моделей, на что Intel, Qualcomm и AMD регулярно указывают как на показатели сильных сторон своих чипов.

Тем не менее, тот факт, что Apple дала потребителям и Уолл-стрит ранний взгляд на свое мышление в области искусственного интеллекта, важен.

Многие считают, что компания отстает от конкурентов, когда дело доходит до гонки генеративного ИИ, и инвесторы делают большие ставки на то, что WWDC станет большой вечеринкой Apple по показу своего искусственного интеллекта.