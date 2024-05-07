О чем пойдет речь?

Helldivers 2 – кооперативный шутер от третьего лица, который был разработан шведской компанией Arrowhead Game Studios и выпущен Sony сразу на Playstation 5 и ПК (Steam) 8 февраля 2024 года. Игра быстро снискала успех, по мартовским данным Джейсона Шраера (Bloomberg) продалась тиражом более 8 миллионов копий и имела рекордный пиковый онлайн более 450 тысяч игроков.

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Игроки в роли «адских десантников» участвуют в битвах против жуков и автоматонов в галактической войне на различных планетах. Эстетика игры подражает фильму «Звёздный десант», сочетая милитаристский пафос с доведённой до абсурда сатирой над демократией в западных странах, что особенно понравилось публике. Одной из главных фишек игры является то, что каждая сессионная битва, проведенная в лобби, дает вклад в общее дело по "распространении демократии" по галактике, что связывает игроков общим делом, и людям приятно видеть то, как их маленький вклад в общее дело отображается в виде процента захвата планеты.

Казалось бы, лояльность фанатов, финансовый успех как на ПК, так и на родной платформе должны быть хорошим примером того, какие Sony должна делать игры и как запуск в Steam на это положительно повлиял. Компания Arrowhead спокойно поддерживала игру новым контентом, правила баланс, хотя не все игроки были этим довольны, что является нормальным жизненным процессом для подобных игр. Но, как говорится, есть нюанс.

Что случилось?

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Дело в том, что 3 мая, в пятницу, на странице Helldivers 2 в Steam появилось объявление о том, что начиная с 6 мая все новые игроки на ПК обязаны будут привязать к учетной записи в Steam свой аккаунт PSN, иначе у игроков не будет возможности сыграть в игру. Для тех, у кого игра уже была в библиотеке, ситуация оказалась чуть мягче — их обязали привязать учетную запись до 4 июня, но при этом с 30 мая игроки начнут видеть в игре форму обязательного входа через PSN. Как позже прояснилось, это не был изначальный коварный план Sony. Они сразу хотели это сделать, но потом пришлось передумать, так как из-за неожиданного большого наплыва пользователей с самого релиза техническая реализация этого не работала, так как и без этого были проблемы с серверами.

Sony объяснила это тем, что они хотят это сделать ради более эффективного бана токсичных игроков и читеров, и сделала привязку к PSN обязательной, начиная с июня месяца. Очевидно, что реальная причина этого действия состоит в желании нарисовать красивые цифры в отчетах о росте числа пользователей PSN.

Вот только возникла проблемка: у очень большой части людей, купивших игру, в стране нет возможности зарегистрировать аккаунт той страны, с которой они покупали игру в Steam . Просто потому, что PSN нет в их стране. И список там на самом деле впечатляющий. Ниже прилагается фото с списком этих стран.

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То есть, если вы всю жизнь живете, например, в Казахстане и купили себе Helldivers 2, то, по логике Sony, у вас больше не должно быть доступа к игре, потому что в вашем регионе нет PSN, так как Sony ушла из России и многих соседних стран (почти всё ближнее зарубежье относилось к российскому отделению Sony). Если бы вы после этого рискнули привязать PSN аккаунт, скажем, Турции, то получили бы бан в игре без возврата средств, так как это противоречит пользовательскому соглашению и политике Sony.

Главное лицемерие тут заключается в том, что до 3 мая на официальном сайте было сказано, что необязательно привязывать PSN аккаунт, а после 3 мая они быстро это исправили и сделали так, будто это было всегда.

Более того, ко многим играм Sony и раньше можно было привязывать PSN, и люди делали это добровольно, так как взамен получали кросс-платформенный прогресс. Но здесь даже этого нет.

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В общем, Steam-сообщество игроков в Helldivers не стало мириться с этим и обвалило рейтинг игры в магазине до "смешанных" отзывов. Самое интересно в этой ситуации то, что к травле Sony присоединились (напрямую об этом не говоря) и разработчики игры, которые были не в курсе планов издателя. На прямые вопросы "Что делать" они отвечали "Мы не знаем, это решение Sony приняли без нас". Разработчики сообщали, что ведут переговоры со своим начальством по поводу этой ситуации и отрицательные отзывы являются прямым показателем настроения сообщества.

Статистика обзоров на странице Helldvers 2 в Steam.

Конец истории. Хорошая концовка

На данный момент Sony дали заднюю, не выдержав давления ПК-геймеров и разработчиков из Arrowhead. Они выпустили заявление с извинениями и пояснили, что они всё еще "учатся тому, что лучше всего подойдёт для игроков на ПК". Вот уж действительно, незадача! Многомиллиардная корпорация не в состоянии проанализировать рынок и правильно взвесить все риски насильного ввода своей интеграции со Steam. Однако это не значит, что Sony не попытается это сделать вновь, но уже более мягко. Не удивлюсь, если в течение нескольких лет они захотят сделать платный мультиплеер для своих игр на ПК. Хотя они наверное уже этого хотят, просто поджидают момента для бескровного введения этой безумно важной (для компании) функции.

СЕО Arrowhead уже успел поблагодарить сообщество за такую сплочённость, а также показал дизайн «плаща отрицательных отзывов» от одного из игроков. Как и все главные приказы в Helldivers 2, этот был выполнен в течение 48 часов. Позже в игре появилось задание – вернуть игре положительный рейтинг, за что игроки получат бонусы.

Фанатский дизайн плаща отрицательных отзывов.

Вот такая выдалась история со вторжением консольного образа жизни на ПК-рынок.