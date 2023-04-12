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СЖО обслуживаемые в те времена отличались от своих современных собратьев дизайном, конструкцией радиатора, компоновкой, по своей эффективности даже сейчас отлично справляются.





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Evercool - сделал интересный вариант СЖО, в сборе компонентов для водяного охлаждения, дизайн напоминает динамик, позволяя разместить как снаружи, так и внутри корпуса.

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Имеет два режима работы: обычный и в разгоне, подсветка меняется на оранжевый.

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Его эффективность может приятно удивить даже сейчас, на примере Ryzen 7900X.





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Для этого потребовался специальный переходник, а так же комплект от grizzly.







Более компактный от Evercool можно было установить в слот для дисков, радиатор и помпа внутри, позволяя собрать достаточно в компактный корпус.







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Zalman - Серия reserator отличалась от других СЖО не только дизайном, но и конструкцией самой СЖО, reserator v1 устанавливался снаружи, наподобие радиатора батарей, пассивной, reserator 2-3 уже были необслуживаемой СЖО, футуристический дизайн.









Даже сейчас достаточно эффективны.







Thermaltake - как и Zalman выпускал СЖО symphony mini, устанавливался снаружи корпуса, ведь не просто так на корпусе компьютера делали прорези резиновые.













Gigabyte - Комплект СЖО со своим дизайном, возможность подключить к видеокарте, отличало от других СЖО тем, что процессор дополнительно охлаждал кулер.







CoolerMaster Aquagate Mini R120 - как выглядели СЖО до того как привыкли видеть, радиатор привычной формы, резиновые шланги.













Aseteks san ace mc luquid - СЖО, большой радиатор, серверным кулером, компактные размеры для тех лет, какими были СЖО до современных.





GlobalWIN Silent Stream - на сокет 478, сокет А, СЖО с отдельным радиатором, индикатором жидкости, встроенная подсветка, 80 мм вентилятор охлаждает радиатор, что дает преимущества для разгона 478.



Заключение: производители СЖО в те времена больше уделяли внимание дизайну, разнообразные виды радиаторов, от пассивных, до привычных современных.



Смотрите так же: Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров



