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Какими были СЖО в недавние времена

Когда СЖО необслуживаемые только начинали появляться в комплектующих, производители (Zalman, Thermaltake, Cooler master, EverCool) уделяли внимание дизайну
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СЖО обслуживаемые в те времена отличались от своих современных собратьев дизайном, конструкцией радиатора, компоновкой, по своей эффективности даже сейчас отлично справляются.

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Evercool - сделал интересный вариант СЖО, в сборе компонентов для водяного охлаждения, дизайн напоминает динамик, позволяя разместить как снаружи, так и внутри корпуса.

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Имеет два режима работы: обычный и в разгоне, подсветка меняется на оранжевый.

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Его эффективность может приятно удивить даже сейчас, на примере Ryzen 7900X.


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Для этого потребовался специальный переходник, а так же комплект от grizzly.



Более компактный от Evercool можно было установить в слот для дисков, радиатор и помпа внутри, позволяя собрать достаточно в компактный корпус.


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Zalman - Серия reserator отличалась от других СЖО не только дизайном, но и конструкцией самой СЖО, reserator v1  устанавливался снаружи, наподобие радиатора батарей, пассивной, reserator 2-3 уже были необслуживаемой СЖО, футуристический дизайн.


Даже сейчас достаточно эффективны.



Thermaltake - как и Zalman выпускал СЖО symphony mini, устанавливался снаружи корпуса, ведь не просто так на корпусе компьютера делали прорези резиновые.



Gigabyte - Комплект СЖО со своим дизайном, возможность подключить к видеокарте, отличало от других СЖО тем, что процессор дополнительно охлаждал кулер.



CoolerMaster Aquagate Mini R120 - как выглядели СЖО до того как привыкли видеть, радиатор привычной формы, резиновые шланги.



Aseteks san ace mc luquid - СЖО, большой радиатор, серверным кулером, компактные размеры для тех лет, какими были СЖО до современных.


GlobalWIN Silent Stream - на сокет 478, сокет А, СЖО с отдельным радиатором, индикатором жидкости, встроенная подсветка, 80 мм вентилятор охлаждает радиатор, что дает преимущества для разгона 478.

Заключение: производители СЖО в те времена больше уделяли внимание дизайну, разнообразные виды радиаторов, от пассивных, до привычных современных.

Смотрите так же: Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров


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vladon
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Просто Хомяк
23:27
Блажен, кто верует. Объективно нейросети не способны выпонять то, что от них хотят эффективные манагеры. Это путь к полной деградации.
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Роман Сыроватка
23:24
На западе уже миллионы людей потеряли работу из-за этих ChatGPT и Stable Diffusion, т.ч. не хочу вас расстраивать, но это надолго (навсегда).
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Дмитрий
23:24
ее еще нигде нет. даже в США пока что только обзорщики получили в руки. причем даже русские от палита обзоры есть уже на ютубах.
NVIDIA представила GeForce RTX 4070: эквивалент RTX 3080 с новыми технологиями, меньшей ценой и TDP
Дмитрий
23:22
Посмотрел сколько стоит новая 3080 в штатах офигел. они по указке Хуанга до сих пор ее по 850 баксов впарить хотят. замечу что 4070ти стока же стоит. ну тут как бы тебе выбора не дают.
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REY_B_
23:22
Да как бы, с таким индексом, да за такую цену, это уже почти тыква - через годик массово выйдут проекты, которые она на максималках в 2К не потянет. Она уже сейчас на пределе 60 ФПС.
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