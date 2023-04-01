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В те времена батончик выглядел так: фон - коричневый, надпись синим, это до того как стали добавлять разные вариации цветов, стиля.



В целом классический батончик ничем не изменился, все такой же вкусный, как тогда в детстве.





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Если вы думали, что Snickers super был самым большим батончиком, то будете абсолютно правы, однако, существует батончик, который всех переплюнул, представьте себе рулет из шоколада и орехами, проводили даже испытания по поеданию огромного батончика, такой у нас не продавался.

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Продавался раньше улучшенный вариант батончика, он был больше; почти за ту же цену получали самый большой батончик для всей семьи.





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Другой батончик, который стоит дороже обычного, идеально подойдет для спорта.Были батончики с другой начинкой, наподобие ореховой пасты.Вкусный батончик с темным горьким шоколадом.Интересная была серия с разными видами орехов, семечками, миндалем, где-то еще продаются, семечек казалось было больше, из-за их размера.

Белый батончик таки отличается от обычного не только цветом, он более сладкий и мягкий, даже нежнее.

А какие вам нравились батончики, какие запомнились?